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Пушилин заявил о просьбе оставшихся на «Азовстали» военных ВСУ эвакуироваться в Турцию

«Боевики с “Азовстали” просят об эвакуации с оружием в Турцию», – сказал Денис Пушилин.
Общественная служба новостей
Сейчас на территории «Азовстали» укрылись остатки украинских военных и националистических формирований.
Аргументы и Факты
Президент России Владимир Путин отдал распоряжение отменить штурм «Азовстали», чтобы сохранить жизни российских военнослужащих.
Московский Комсомолец
«Бред, конечно, предлагают», — заключил Пушилин.
Национальная служба новостей

Подробнее о событии

Пушилин: украинские силовики на «Азовстали» просят об эвакуации в Турцию
RT на русском03:53
Глава ДНР Пушилин рассказал о просьбах боевиков с «Азовстали» эвакуировать их в Турцию
РИА Новости05:50
Полный контакт. Пушилин рассказал, куда просятся засевшие на «Азовстали» неонацисты
Smotrim.ru04:16
Пушилин заявил о просьбе оставшихся на «Азовстали» военных ВСУ эвакуироваться в Турцию
Известия09:13
Пушилин заявил, что остающиеся на «Азовстали» силовики просят об эвакуации в Турцию
ТАСС03:50
Пушилин заявил о просьбе оставшихся на «Азовстали» военных ВСУ эвакуироваться в Турцию
Lenta.ru03:29
Пушилин заявил, что боевики с «Азовстали» попросили эвакуацию в Турцию
Московский Комсомолец03:27

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