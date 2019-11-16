Общество
РИА НовостиПушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии
Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
Читать в источнике
Оценить64
с чего всё началось
Авторы законопроекта о домашнем насилии получают угрозы на электронную почту и в соцсетях, рассказала РБК одна из разработчиков, депутат Госдумы Оксана Пушкина.РБК01:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Происшествия
Матери стало плохо на прощании с убитой Анастасией Ещенко
Матери убитой Анастасией Ещенко стало плохо во время прощания, которое проходит в станице Старовеличковской Краснодарского края, сообщает "Московский комсомолец".
Политика
Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму
Украинская резолюция в области прав человека, принятая на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым, заявил 14 ноября заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.
Экономика
Fashion-ритейлеры теряют трафик
Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Происшествия
Десять человек погибли в результате взрыва в Сирии
При взрыве на автовокзале в городе Эль-Баб на севере Сирии погибли 10 человек, еще 15 ранены.
Наука
Генетическая история финских женщин позволила установить разнообразие популяции
Новое генетическое исследование, проведенное в Университете Хельсинки и Университете Турку, показывает, что в конце Железного века Финляндия была населена отдельными и отличающимися друг от друга популяциями, все они влияли на генофонд современных финнов.
Происшествия
В Киеве похитили главу Укрэксимбанка
В Киеве похитили главу государственного Укрэксимбанка Александра Гриценко, сообщает телеканал "Прямой".
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Политика
В Крыму ответили Помпео о признании полуострова и Голанских высот
Поддерживая решение СССР не признавать присоединение высот к Израилю, «Россия сегодня и высказала свою позицию относительно того, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля нарушает резолюцию ООН», напомнила сенатор.
Космос
15 ноября был произведён запуск космической системы «Энергия-Буран»
Впервые в мире была проведена посадка орбитального корабля в автоматическом режиме.
Происшествия
В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
Происшествия
Военный беспилотник «Орион» рухнул около жилых домов под Рязанью
Военный беспилотник "Орион" потерпел крушение около многоквартирного жилого дома в поселке Листвянка Рязанской области, сообщает ТАСС.
Общество
Мединский признал некомпетентность Фонда кино
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Происшествия
Умерла под колесами поезда 18-летняя чемпионка Украины по боксу
Умерла чемпионка Украины по боксу Амина Булах.
Футбол
Миллионер уволил тренера своего футбольного клуба и занял его пост
Новый владелец английского "Ромфорда", выступающего в восьмом дивизионе страны, сразу после покупки футбольного клуба уволил главного тренера и сам занял его пост.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Политика
Сергей Сивохо раскрыл план «ментального возвращения» жителей Донбасса
В настоящее время команда Сергея Сивохо занимается разработкой новой гуманитарной политики на востоке Украины.
Шоу-бизнес
Яна Поплавская в 52 года выходит замуж
Поплавская призналась, что долго размышляла, прежде чем в 52 года согласиться вновь выйти замуж.
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске
Политика
«Нафтогаз» заявил об усилении позиции на переговорах с «Газпромом»
Позиции Украины на переговорах с «Газпромом» по транзиту газа усиливаются после подписания украинским лидером Владимиром Зеленским закона, который позволяет завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы с помощью его выделения из «Нафтогаза».
Политика
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
Фигурное катание
Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве
Российский фигурист Александр Самарин завоевал золото в одиночном катании на этапе Гран-при, который проходит в Москве.
Наука
На гранулах пирита выросли кристаллы из первичного бульона
На 12 поколении концентрации органических веществ и производного АТФ начали снижаться, а на кристаллах пирита образовывались фрактальные рисунки.
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Теннис
Надаль лишил Медведева шансов выйти в полуфинал итогового турнира ATP
Испанец Рафаэль Надаль победил грека Стефаноса Циципаса в матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне.
Шоу-бизнес
Дочь Гузеевой рассказала, что у нее нашли две опухоли
Дочь актрисы Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что у нее обнаружили две опухоли.