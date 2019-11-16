Общество

РИА НовостиРИА НовостиПушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии

Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
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с чего всё началось

Авторы законопроекта о насилии в семье обратились к силовикам из-за угроз

Авторы законопроекта о домашнем насилии получают угрозы на электронную почту и в соцсетях, рассказала РБК одна из разработчиков, депутат Госдумы Оксана Пушкина.
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Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии

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Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к силовикам из-за угроз

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Авторы законопроекта о насилии в семье обратились к силовикам из-за угроз

РБК01:55

Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии

РИА Новости04:40
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В Киеве похитили главу государственного Укрэксимбанка Александра Гриценко, сообщает телеканал "Прямой".
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Впервые в мире была проведена посадка орбитального корабля в автоматическом режиме.
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Военный беспилотник «Орион» рухнул около жилых домов под Рязанью

Военный беспилотник "Орион" потерпел крушение около многоквартирного жилого дома в поселке Листвянка Рязанской области, сообщает ТАСС.
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Мединский признал некомпетентность Фонда кино

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
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Умерла под колесами поезда 18-летняя чемпионка Украины по боксу

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Позиции Украины на переговорах с «Газпромом» по транзиту газа усиливаются после подписания украинским лидером Владимиром Зеленским закона, который позволяет завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы с помощью его выделения из «Нафтогаза».
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В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей

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Дочь Гузеевой рассказала, что у нее нашли две опухоли

Дочь актрисы Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что у нее обнаружили две опухоли.
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Оксана Пушкина
Российская ведущая
Российская телеведущая, государственный и общественный деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, уполномоченный по правам ребёнка в Московской области. Автор и ведущая программы «Женский взгляд».
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