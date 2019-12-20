Ранее американские сенаторы одобрили выделение 738 миллиардов долларов на военный бюджет, который включает меры по противодействию России в различных областях, включая санкции против "Северного потока-2" и помощь Украине.

Пушков: Берлин не пойдет на контрмеры в ответ на санкции США

Спорт Украинские легкоатлеты могут пропустить Олимпиаду Сборная Украины по легкой атлетике может пропустить Олимпийские игры в Токио. Причина – отсутствие государственного финансирования.

Политика Россия и Украина согласовали транзит газа По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

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Общество На Украине ввели в оборот новую монету и купюру Национальный банк Украины ввёл в оборот обновлённую банкноту номиналом 50 гривен и монету номиналом 5 гривен, сообщила 20 декабря пресс-служба банка.

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Происшествия ФБР раскрыло произошедшее 55 лет назад похищение новорожденного В США сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) раскрыли резонансное преступление - похищение новорожденного ребенка, произошедшее в Чикаго 55 лет назад.

Общество Путин обсудит с главой Кубани проблемы переселения ветеранов Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг в ходе пресс-конференции, что обсудит с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым проблемы со старыми ветеранскими домами, а также закрытие школы российского педагога Михаила Щетинина, о которых рассказал журналист.

Футбол Президент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП Президент Федерации футбола Республики Мордовия Александр Яшков погиб в ДТП, сообщили ТАСС в федерации в пятницу.

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Политика Президенты России и Белоруссии снова обсудят углубленную интеграцию Россия не будет продавать Белоруссии газ по цене на уровне $70 за 1 тыс. куб. м, как в самом дотируемом российском регионе — Смоленской области, если не удастся договориться об углублении экономической интеграции, заявил Путин.

Политика В МИД прокомментировали импичмент Трампу В среду демократы в палате представителей объявили Трампу импичмент по двум статьям.

Политика Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.

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Происшествия На Лубянке задержали корреспондента «Коммерсанта» Журналиста «Коммерсанта» Романа Дорофеева задержали на Лубянке и увели в комендатуру ФСБ, сообщает издание.

Происшествия SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" не смог вылететь из Челябинска в Москву утром 20 декабря, потому что у него дважды не завелся двигатель, сообщили в пресс-службе аэропорта Челябинска.

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Наука Стеклянный потолок в науке треснул «Стеклянным потолком» в исследованиях академических (и разных других) карьер называют большую вероятность для женщин застрять на их нижних ступенях.