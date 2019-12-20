Политика
Московский КомсомолецПушков: Берлин не пойдет на контрмеры в ответ на санкции США
Ранее американские сенаторы одобрили выделение 738 миллиардов долларов на военный бюджет, который включает меры по противодействию России в различных областях, включая санкции против "Северного потока-2" и помощь Украине.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 03:45, Ашберн
Происшествия
Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья
Мужчина, который, как считают силовики, открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщил РБК источник, близкий к спецслужбе.
Армия и оружие
Российские «Триумфы» утёрли нос над Анкарой американским F-16
Американские истребители в небе над Анкарой 25—26 ноября стали условными мишенями для закупленных Турцией С-400.
Спорт
Украинские легкоатлеты могут пропустить Олимпиаду
Сборная Украины по легкой атлетике может пропустить Олимпийские игры в Токио. Причина – отсутствие государственного финансирования.
Происшествия
Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае
Политика
Россия и Украина согласовали транзит газа
По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Общество
На Украине ввели в оборот новую монету и купюру
Национальный банк Украины ввёл в оборот обновлённую банкноту номиналом 50 гривен и монету номиналом 5 гривен, сообщила 20 декабря пресс-служба банка.
Политика
Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам
Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.
Происшествия
Стрелка с Лубянки связали с ветеранами спецподразделений ФСБ
Евгений Манюров, который, по предварительным данным, устроил стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, работал в нескольких охранных предприятиях, одна из которых связана с ассоциацией ветеранов и сотрудников разведки спецназначения «Вымпел».
Общество
Роскачество оценило российские игристые вина
Эксперты Роскачества проверили 131 наименование игристых вин, произведенных в Крыму, Севастополе, Дагестане, Краснодарском крае и Ростовской области.
Происшествия
ФБР раскрыло произошедшее 55 лет назад похищение новорожденного
В США сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) раскрыли резонансное преступление - похищение новорожденного ребенка, произошедшее в Чикаго 55 лет назад.
Общество
Путин обсудит с главой Кубани проблемы переселения ветеранов
Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг в ходе пресс-конференции, что обсудит с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым проблемы со старыми ветеранскими домами, а также закрытие школы российского педагога Михаила Щетинина, о которых рассказал журналист.
Общество
В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка
В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Футбол
Президент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП
Президент Федерации футбола Республики Мордовия Александр Яшков погиб в ДТП, сообщили ТАСС в федерации в пятницу.
Технологии
Xiaomi представила уникальный бытовой гаджет
На платформе коллективного финансирования Xiaomi Youpin представлен портативный чайник, который украшен в стилистике знаменитого китайского «Пурпурного запретного города», расположенного в Пекине.
Кино
Критики назвали «Кошек» самым бессмысленным фильмом 2019 года
Кинокритики назвали экранизацию бродвейского мюзикла "Кошки" самым бессмысленным фильмом уходящего года.
Политика
Президенты России и Белоруссии снова обсудят углубленную интеграцию
Россия не будет продавать Белоруссии газ по цене на уровне $70 за 1 тыс. куб. м, как в самом дотируемом российском регионе — Смоленской области, если не удастся договориться об углублении экономической интеграции, заявил Путин.
Политика
Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента
В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
Политика
В МИД прокомментировали импичмент Трампу
В среду демократы в палате представителей объявили Трампу импичмент по двум статьям.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Общество
Сибиряки попросили у Путина ипотеку под 2%
Омский корреспондент Ольга Коробова на большой пресс-конференции спросила у президента РФ Владимира Путина, будут ли сибирякам выдавать гектар и ипотеку под 2%, как на Дальнем Востоке, ведь многие молодые сибиряки уезжают в Москву.
Происшествия
На Лубянке задержали корреспондента «Коммерсанта»
Журналиста «Коммерсанта» Романа Дорофеева задержали на Лубянке и увели в комендатуру ФСБ, сообщает издание.
Происшествия
SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя
Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" не смог вылететь из Челябинска в Москву утром 20 декабря, потому что у него дважды не завелся двигатель, сообщили в пресс-службе аэропорта Челябинска.
Происшествия
Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Кино
Появился первый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана
Кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана.
Происшествия
В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами
Полиция задержала группу молодых людей, угрожавших охраннику в ресторане в центре Москвы, сообщает УВД по ЦАО.
Наука
Стеклянный потолок в науке треснул
«Стеклянным потолком» в исследованиях академических (и разных других) карьер называют большую вероятность для женщин застрять на их нижних ступенях.
Технологии
В сети выросло число сервисов анонимной верификации
В сети выросло число сервисов, которые обеспечивают анонимную верификацию. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Общество
Закрываются торговые сети SPAR и «7Я семьЯ» в Петербурге и Ленобласти
По данным издания, в среду, 18 декабря, всем субарендаторам торговой сети было направлено письмо, в котором сообщалось, что 19 декабря — «последний день торговли магазинов «Семья» и «Спар» в Петербурге и Ленобласти», до конца декабря останутся работать только три магазина: на улице Коллонтай, Колпинском шоссе и в Пушкине.
Армия и оружие
Польша откажется от американских F-35 в пользу российских МиГ-29
Многоцелевые истребители российского производства МиГ-29 выполняют поставленные задачи гораздо лучше американских F-35.