Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПушков: Берлин не пойдет на контрмеры в ответ на санкции США

Ранее американские сенаторы одобрили выделение 738 миллиардов долларов на военный бюджет, который включает меры по противодействию России в различных областях, включая санкции против "Северного потока-2" и помощь Украине.
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Берлин не решится на контрмеры в ответ на санкции США, считает Пушков

РИА Новостивчера в 15:48

Пушков назвал угрозу контрмер единственным ответом на санкции США

RT на русскомвчера в 16:18

Пушков назвал возможный ответ на экстерриториальные санкции США

Известиявчера в 16:08

Пушков указал возможный ответ на экстерриториальные санкции США

Российская газетавчера в 16:53

Пушков: Берлин не пойдет на контрмеры в ответ на санкции США

Московский Комсомолецвчера в 16:40

Пушков усомнился в способности Берлина идти войной на Вашингтон

News.ruвчера в 16:26

Пушков оценил способность Германии ответить на санкции США

REGNUMвчера в 18:06
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Происшествия

Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья

Мужчина, который, как считают силовики, открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщил РБК источник, близкий к спецслужбе.
РБК вчера в 17:19
Армия и оружие

Российские «Триумфы» утёрли нос над Анкарой американским F-16

Американские истребители в небе над Анкарой 25—26 ноября стали условными мишенями для закупленных Турцией С-400.
Евразия Daily 02:09
Спорт

Украинские легкоатлеты могут пропустить Олимпиаду

Сборная Украины по легкой атлетике может пропустить Олимпийские игры в Токио. Причина – отсутствие государственного финансирования.
Вести.Ru вчера в 18:02
Происшествия

Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае

RT на русском вчера в 09:17
Политика

Россия и Украина согласовали транзит газа

По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Коммерсантъ вчера в 16:10
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Матч ТВ 03:39
Общество

На Украине ввели в оборот новую монету и купюру

Национальный банк Украины ввёл в оборот обновлённую банкноту номиналом 50 гривен и монету номиналом 5 гривен, сообщила 20 декабря пресс-служба банка.
REGNUM 03:38
Политика

Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.
URA.Ru вчера в 08:56
Происшествия

Стрелка с Лубянки связали с ветеранами спецподразделений ФСБ

Евгений Манюров, который, по предварительным данным, устроил стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, работал в нескольких охранных предприятиях, одна из которых связана с ассоциацией ветеранов и сотрудников разведки спецназначения «Вымпел».
Lenta.ru 03:25
Общество

Роскачество оценило российские игристые вина

Эксперты Роскачества проверили 131 наименование игристых вин, произведенных в Крыму, Севастополе, Дагестане, Краснодарском крае и Ростовской области.
РИА Новости 01:18
Происшествия

ФБР раскрыло произошедшее 55 лет назад похищение новорожденного

В США сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) раскрыли резонансное преступление - похищение новорожденного ребенка, произошедшее в Чикаго 55 лет назад.
Российская газета вчера в 23:18
Общество

Путин обсудит с главой Кубани проблемы переселения ветеранов

Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг в ходе пресс-конференции, что обсудит с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым проблемы со старыми ветеранскими домами, а также закрытие школы российского педагога Михаила Щетинина, о которых рассказал журналист.
РИА Новости вчера в 08:34
Общество

В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка

В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Ведомости 01:52
Футбол

Президент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП

Президент Федерации футбола Республики Мордовия Александр Яшков погиб в ДТП, сообщили ТАСС в федерации в пятницу.
ТАСС 02:39
Технологии

Xiaomi представила уникальный бытовой гаджет

На платформе коллективного финансирования Xiaomi Youpin представлен портативный чайник, который украшен в стилистике знаменитого китайского «Пурпурного запретного города», расположенного в Пекине.
iXBT.com 02:38
Кино

Критики назвали «Кошек» самым бессмысленным фильмом 2019 года

Кинокритики назвали экранизацию бродвейского мюзикла "Кошки" самым бессмысленным фильмом уходящего года.
Piter.tv вчера в 09:29
Политика

Президенты России и Белоруссии снова обсудят углубленную интеграцию

Россия не будет продавать Белоруссии газ по цене на уровне $70 за 1 тыс. куб. м, как в самом дотируемом российском регионе — Смоленской области, если не удастся договориться об углублении экономической интеграции, заявил Путин.
РБК вчера в 23:00
Политика

Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента

В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
РИА Новости вчера в 16:16
Политика

В МИД прокомментировали импичмент Трампу

В среду демократы в палате представителей объявили Трампу импичмент по двум статьям.
РИА Новости 03:01
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Общество

Сибиряки попросили у Путина ипотеку под 2%

Омский корреспондент Ольга Коробова на большой пресс-конференции спросила у президента РФ Владимира Путина, будут ли сибирякам выдавать гектар и ипотеку под 2%, как на Дальнем Востоке, ведь многие молодые сибиряки уезжают в Москву.
Sibnet Новости вчера в 05:16
Происшествия

На Лубянке задержали корреспондента «Коммерсанта»

Журналиста «Коммерсанта» Романа Дорофеева задержали на Лубянке и увели в комендатуру ФСБ, сообщает издание.
Медиазона 03:32
Происшествия

SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя

Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" не смог вылететь из Челябинска в Москву утром 20 декабря, потому что у него дважды не завелся двигатель, сообщили в пресс-службе аэропорта Челябинска.
Интерфакс 00:45
Происшествия

Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru вчера в 07:39
Кино

Появился первый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана.
News.ru 03:11
Происшествия

В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

Полиция задержала группу молодых людей, угрожавших охраннику в ресторане в центре Москвы, сообщает УВД по ЦАО.
РИА Новости 01:22
Наука

Стеклянный потолок в науке треснул

«Стеклянным потолком» в исследованиях академических (и разных других) карьер называют большую вероятность для женщин застрять на их нижних ступенях.
N+1 вчера в 11:17
Технологии

В сети выросло число сервисов анонимной верификации

В сети выросло число сервисов, которые обеспечивают анонимную верификацию. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 01:33
Общество

Закрываются торговые сети SPAR и «7Я семьЯ» в Петербурге и Ленобласти

По данным издания, в среду, 18 декабря, всем субарендаторам торговой сети было направлено письмо, в котором сообщалось, что 19 декабря — «последний день торговли магазинов «Семья» и «Спар» в Петербурге и Ленобласти», до конца декабря останутся работать только три магазина: на улице Коллонтай, Колпинском шоссе и в Пушкине.
REGNUM 01:54
Армия и оружие

Польша откажется от американских F-35 в пользу российских МиГ-29

Многоцелевые истребители российского производства МиГ-29 выполняют поставленные задачи гораздо лучше американских F-35.
Политическая Экспертиза вчера в 23:45
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