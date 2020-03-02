Политика
Красная веснаПушков назвал мудрым лишение Украины ядерного оружия
Решение об изъятии у Украины ядерного оружия в начале 90-х годов XX века является очень мудрым, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Пушков оценил желание украинского политика «швырнуть атомную бомбу» на Москву
Rambler News Service13:01
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 15:42, Ашберн
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Космос
Телескоп Хаббл сфотографировал «пробку» спиральной галактики NGC 3887
NGC 3887 относится к галактике спирального типа с перемычкой.
Музыка
Россию на Евровидении представит группа Little Big
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле
Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
Авто
Peugeot 208 признан лучшим автомобилем Европы 2020 года
Политика
В тульской дивизии ВДВ сменился командир
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
У россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили наличие коронавирусного заболевания, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с Covid-19.
Футбол
Матч за Суперкубок УЕФА пройдет в России
Происшествия
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Латвии
2 марта выявлен первый случай заражения коронавирусом в Латвии.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР погиб в ДТП
Генерал армии Владимир Шуралев, в 1990-1991 годах занимавший пост замглавы Минобороны СССР, погиб в ДТП в Москве.
Общество
Сеть магазинов «Красный куб» закрывается
Российская сеть магазинов подарков "Красный куб" покидает рынок. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".
Происшествия
На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей
Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Российский экспорт золота в Великобританию вырос более чем в 12 раз в стоимостном выражении, то есть до $5,33 млрд. об этом говорят данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по итогам прошлого года, которые изучило издание РБК, принадлежащее Григорию Березкину.
Футбол
Старридж отстранен от футбола до июня 2020 года за ставки
Бывший нападающий «Ливерпуля» Даниэль Старридж отстранен от футбола до июня 2020 года.
Наука
Ученые расшифровали геном коронавируса в Бразилии
Геном нового коронавируса у пациента из Бразилии расшифровали ученые из латиноамериканской страны, 29 февраля сообщает официальный сайт института Адольфу Лутца — национальной исследовательской лаборатории бразильского Минздрава.
Экономика
Минэнерго предложило создать регоператоров по газификации регионов
Глава Минэнерго РФ Александр Новак предложил внедрить в каждый регион регоператоров для газификации населенных пунктов.
Политика
В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Общество
Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда
Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Биатлон
Фуркад прокомментировал недопуск зрителей на Кубок мира по биатлону
Французский биатлонист Мартен Фуркад после недопуска болельщиков на этап Кубка мира в Чехии заявил, что непоследовательность в истории с коронавирусом продолжается.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Наука
Мозги человека и пчелы работают практически одинаково
Изучения работы головного мозга пчелы, проводимые исследователями помогут понять как проходят когнитивные процессы в мозге у человека.
Общество
Экс-министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»
Бывший министр спорта России Павел Колобков назначен заместителем генерального директора "Газпром нефти" по работе с федеральными органами власти.
Здоровье
В школах Москвы усилили меры по профилактике гриппа и ОРВИ
В образовательных организациях столицы в целях профилактики гриппа и ОРВИ введены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.
Наука
БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе
Происшествия
Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
Ректор Воронежского государственного технического университета Сергей Колодяжный задержан по подозрению в получении взятки, сообщил информированный источник в правоохранительных органах региона в понедельник, 2 марта.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Экономика
Названы главные владельцы золота России
В России назвали главных владельцев золота в стране. Ими стали предприниматели, которые контролируют производство драгоценного металла.