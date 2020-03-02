Политика

Красная веснаКрасная веснаПушков назвал мудрым лишение Украины ядерного оружия

Решение об изъятии у Украины ядерного оружия в начале 90-х годов XX века является очень мудрым, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
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Пушков оценил желание депутата Рады «швырнуть» бомбу на Москву

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Life.ru15:40

Пушков назвал мудрым лишение Украины ядерного оружия

Красная весна15:16
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 15:42, Ашберн
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Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
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NGC 3887 относится к галактике спирального типа с перемычкой.
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Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле

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У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус

У россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили наличие коронавирусного заболевания, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с Covid-19.
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Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Латвии

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Бывший замминистра обороны СССР погиб в ДТП

Генерал армии Владимир Шуралев, в 1990-1991 годах занимавший пост замглавы Минобороны СССР, погиб в ДТП в Москве.
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«Динамо» обыграло «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ

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Сеть магазинов «Красный куб» закрывается

Российская сеть магазинов подарков "Красный куб" покидает рынок. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".
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На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей

Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
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Экономика

Великобритания рекордно закупила золото в России

Российский экспорт золота в Великобританию вырос более чем в 12 раз в стоимостном выражении, то есть до $5,33 млрд. об этом говорят данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по итогам прошлого года, которые изучило издание РБК, принадлежащее Григорию Березкину.
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Старридж отстранен от футбола до июня 2020 года за ставки

Бывший нападающий «Ливерпуля» Даниэль Старридж отстранен от футбола до июня 2020 года.
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Ученые расшифровали геном коронавируса в Бразилии

Геном нового коронавируса у пациента из Бразилии расшифровали ученые из латиноамериканской страны, 29 февраля сообщает официальный сайт института Адольфу Лутца — национальной исследовательской лаборатории бразильского Минздрава.
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Экономика

Минэнерго предложило создать регоператоров по газификации регионов

Глава Минэнерго РФ Александр Новак предложил внедрить в каждый регион регоператоров для газификации населенных пунктов.
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В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции

В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
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Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда

Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
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Фуркад прокомментировал недопуск зрителей на Кубок мира по биатлону

Французский биатлонист Мартен Фуркад после недопуска болельщиков на этап Кубка мира в Чехии заявил, что непоследовательность в истории с коронавирусом продолжается.
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Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
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Мозги человека и пчелы работают практически одинаково

Изучения работы головного мозга пчелы, проводимые исследователями помогут понять как проходят когнитивные процессы в мозге у человека.
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Экс-министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»

Бывший министр спорта России Павел Колобков назначен заместителем генерального директора "Газпром нефти" по работе с федеральными органами власти.
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В школах Москвы усилили меры по профилактике гриппа и ОРВИ

В образовательных организациях столицы в целях профилактики гриппа и ОРВИ введены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.
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БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе

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Суд приговорил к девяти годам убийцу девушки-блогера

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Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

Ректор Воронежского государственного технического университета Сергей Колодяжный задержан по подозрению в получении взятки, сообщил информированный источник в правоохранительных органах региона в понедельник, 2 марта.
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Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
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Экономика

Названы главные владельцы золота России

В России назвали главных владельцев золота в стране. Ими стали предприниматели, которые контролируют производство драгоценного металла.
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