Политика
Российская газетаПушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку
Политически результат нулевой, уточнил Пушков в Twitter. По его мнению, настаивать на этом курсе нет смысла, а как выйти из тупика в Евросоюзе не знают. "Тот случай, когда ловец попал в собственную ловушку", - заключил сенатор.
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Политика
Путин заявил о противниках бесплатного горячего питания в школах
Глава государства рассказал им о сложностях с претворением в жизнь его инициативы о обеспечению школьников начальных классов бесплатным горячим питанием.
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В храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы мужчина с ножом напал на людей во время службы, передает РЕН ТВ.
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В Калининграде в результате стрельбы погибли два человека
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Эрдоган обвинил Россию в руководстве войной в Ливии
Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, может ли он подтвердить, что в Ливии присутствуют наемники из ЧВК Вагнера, заявил, что если в стране есть российские граждане, они не представляют интересов России.
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Власти Костромской области разъяснили слова Ситникова о коррупции
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Первый Бе-200ЧС для нужд ВМФ поднялся в небо
Как отмечают в представительстве Объединенной авиастроительной корпорации, первый Бе-200ЧС - для нужд флота.
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«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Технологии
Против прослушки: Ученые изобрели «антишпионский» браслет
Изданию New York Times стало известно о проделанной работе техников из Чикаго — браслете с 24 динамиками, незаметно излучающими сигналы ультразвука, мешающими другим устройствам записывать речь.
Политика
Маас отметил многочисленные нарушения оружейного эмбарго в Ливии
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Происшествия
Москвичка умерла, победив в конкурсе по поеданию пирожных
Молодая москвичка погибла, поучаствовав в конкурсе по поеданию пирожных в одном из баров в центре столицы.
Общество
Кудрин отреагировал на фильм Дудя о ВИЧ
Фильм журналиста и блогера Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России был опубликован на его YouТube-канале 11 февраля.
Общество
McLaren проводит съёмочный день в Барселоне
McLaren стала ещё одной командой, которая решила использовать официально разрешённую регламентом возможность и приступила к обкатке новой машины MCL35, но в отличие от Mercedes и Red Bull Racing выбрала для этого не Сильверстоун, а Барселону.
Происшествия
Петербурженка укусом лишила насильника эрекции
По информации АН «Оперативное прикрытие», нападение на 29-летнюю петербурженку было совершено 15 февраля около двух часов ночи в парадной дома на улице Партизана Германа.
Политика
Зеленский заявил о намерении провести выборы в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желает провести выборы в Крыму.
Гаджеты
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Американская организация Nike с 16 февраля 2020 года начинает официальные продажи уникальных самозашнуровывающихся кроссовок, которые предлагаются под названием Adapt BB 2.0.
Политика
Глава дипломатии ЕС призвал «развивать аппетит к силе»
Боррель пояснил, что имеет в виду не только военную силу.
Культура
Погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Шоу-бизнес
Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск
Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
Происшествия
В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее
Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанку женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУ МЧС.
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Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами
Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.
Политика
Дипломаты почтили память Черняховского на месте гибели в Польше
Российские дипломаты почтили память генерала Красной армии Ивана Черняховского, погибшего при освобождении Польши в 1945 году под Пененжно, передает корреспондент РИА Новости.