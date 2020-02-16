Политически результат нулевой, уточнил Пушков в Twitter. По его мнению, настаивать на этом курсе нет смысла, а как выйти из тупика в Евросоюзе не знают. "Тот случай, когда ловец попал в собственную ловушку", - заключил сенатор.

Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку

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Технологии Против прослушки: Ученые изобрели «антишпионский» браслет Изданию New York Times стало известно о проделанной работе техников из Чикаго — браслете с 24 динамиками, незаметно излучающими сигналы ультразвука, мешающими другим устройствам записывать речь.

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