Политика

Российская газетаРоссийская газетаПушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку

Политически результат нулевой, уточнил Пушков в Twitter. По его мнению, настаивать на этом курсе нет смысла, а как выйти из тупика в Евросоюзе не знают. "Тот случай, когда ловец попал в собственную ловушку", - заключил сенатор.
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Пушков о санкциях: Евросоюз попал в собственную ловушку

REGNUM00:16

Пушков прокомментировал заявление Макрона о санкциях против России

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Пушков: Евросоюз попал в заготовленную для России ловушку

РИА Новостивчера в 16:28

Пушков прокомментировал заявление Макрона об антироссийских санкциях

RT на русскомвчера в 18:48

«Ловец попал в собственную ловушку». Пушков отреагировал на слова Макрона про санкции

Life.ruвчера в 17:21

ЕС попал в ловушку собственных санкций — Пушков

Красная веснавчера в 16:55

Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку

Российская газетавчера в 19:35
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Политика

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Глава государства рассказал им о сложностях с претворением в жизнь его инициативы о обеспечению школьников начальных классов бесплатным горячим питанием.
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Агент Кокорина: никаких переговоров с «Зенитом» о контракте не ведется

Кирилл Логинов, агент и отчим форварда петербургского "Зенита" Александра Кокорина, сообщил, что его клиент не ведет переговоров о продлении соглашения с сине-бело-голубыми, передает Sport24.
Газета.Ru 06:27
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В Японии сняли документальный фильм о жизни Загитовой

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В Москве мужчина с ножом напал на людей во время службы в храме

В храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы мужчина с ножом напал на людей во время службы, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:06
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В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах

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В Калининграде в результате стрельбы погибли два человека

RT на русском вчера в 14:22
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Вирер выиграла гонку преследования на чемпионате мира по биатлону

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Эрдоган обвинил Россию в руководстве войной в Ливии

Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, может ли он подтвердить, что в Ливии присутствуют наемники из ЧВК Вагнера, заявил, что если в стране есть российские граждане, они не представляют интересов России.
РБК вчера в 15:44
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Задержанные украинские рыбаки признали себя браконьерами

BFM.ru 06:24
Политика

Власти Костромской области разъяснили слова Ситникова о коррупции

Пресс-служба губернатора Костромской области решила разъяснить слова своего шефа, который на пресс-конференции сказал, что страшнее коррупции — только борьба с ней.
REGNUM 07:55
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Первый Бе-200ЧС для нужд ВМФ поднялся в небо

Как отмечают в представительстве Объединенной авиастроительной корпорации, первый Бе-200ЧС - для нужд флота.
ГЛАС.RU 14 февраля в 08:37
Здоровье

Мишустин начал ревизию доставшегося ему наследия

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал пересмотр наследия, которое ему досталось от правительства ушедшего в отставку Дмитрия Медведева.
URA.Ru 14 февраля в 12:43
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Харрисон Форд рассказал о съёмках очередного сиквела «Индианы Джонса»

Профиль вчера в 09:32
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Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

RT на русском вчера в 21:23
Технологии

Против прослушки: Ученые изобрели «антишпионский» браслет

Изданию New York Times стало известно о проделанной работе техников из Чикаго — браслете с 24 динамиками, незаметно излучающими сигналы ультразвука, мешающими другим устройствам записывать речь.
Актуальные Новости 07:51
Политика

Маас отметил многочисленные нарушения оружейного эмбарго в Ливии

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил в воскресенье о многочисленных нарушениях эмбарго на поставку вооружений в Ливию, которые отмечались, по его словам, в последние недели.
РИА Новости 06:08
Происшествия

Москвичка умерла, победив в конкурсе по поеданию пирожных

Молодая москвичка погибла, поучаствовав в конкурсе по поеданию пирожных в одном из баров в центре столицы.
Вести.Ru 05:04
Общество

Кудрин отреагировал на фильм Дудя о ВИЧ

Фильм журналиста и блогера Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России был опубликован на его YouТube-канале 11 февраля.
BFM.ru 05:22
Общество

McLaren проводит съёмочный день в Барселоне

McLaren стала ещё одной командой, которая решила использовать официально разрешённую регламентом возможность и приступила к обкатке новой машины MCL35, но в отличие от Mercedes и Red Bull Racing выбрала для этого не Сильверстоун, а Барселону.
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Происшествия

Петербурженка укусом лишила насильника эрекции

По информации АН «Оперативное прикрытие», нападение на 29-летнюю петербурженку было совершено 15 февраля около двух часов ночи в парадной дома на улице Партизана Германа.
Konkretno.ru 03:43
Политика

Зеленский заявил о намерении провести выборы в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желает провести выборы в Крыму.
Газета.Ru вчера в 07:07
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Nike выпустила «умные» кроссовки с автоматической шнуровкой

Американская организация Nike с 16 февраля 2020 года начинает официальные продажи уникальных самозашнуровывающихся кроссовок, которые предлагаются под названием Adapt BB 2.0.
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Глава дипломатии ЕС призвал «развивать аппетит к силе»

Боррель пояснил, что имеет в виду не только военную силу.
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Погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

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Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск

Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
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В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее

Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанку женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУ МЧС.
РИА Новости 03:27
Шоу-бизнес

Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами

Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.
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Дипломаты почтили память Черняховского на месте гибели в Польше

Российские дипломаты почтили память генерала Красной армии Ивана Черняховского, погибшего при освобождении Польши в 1945 году под Пененжно, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:30
Шоу-бизнес

Фрейя Зильбер продолжает издеваться над семьей Шукшиных

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