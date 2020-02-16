Политика

Российская газетаРоссийская газетаПушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку

Политически результат нулевой, уточнил Пушков в Twitter. По его мнению, настаивать на этом курсе нет смысла, а как выйти из тупика в Евросоюзе не знают. "Тот случай, когда ловец попал в собственную ловушку", - заключил сенатор.
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Пушков о санкциях: Евросоюз попал в собственную ловушку

REGNUM00:16

Пушков прокомментировал заявление Макрона о санкциях против России

РЕН ТВвчера в 21:21

ЕС попал в ловушку собственных санкций — Пушков

Красная веснавчера в 16:55

Пушков прокомментировал заявление Макрона об антироссийских санкциях

RT на русскомвчера в 18:48

«Ловец попал в собственную ловушку». Пушков отреагировал на слова Макрона про санкции

Life.ruвчера в 17:21

Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку

Российская газетавчера в 19:35

Пушков: Евросоюз попал в заготовленную для России ловушку

РИА Новостивчера в 16:28
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Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Общество

Россияне не запрашивали эвакуацию с лайнера Diamond Princess

Российская газета 02:58
Здоровье

Роспотребнадзор не выявил новых случаев заболевания коронавирусом в РФ

За период мониторинга на территории РФ выявлены только два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, — говорится в сообщении.
iReactor 14 февраля в 01:45
Общество

Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах

РИА Новости 05:14
Музыка

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Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Муксун.fm 03:37
Общество

Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров.
Вести.Ru вчера в 05:21
Происшествия

Источник назвал причины нападения злоумышленника на храм в Москве

Полицейские рассматривают хулиганство в качестве приоритетной версии причины нападения на прихожан храма Святителя Николая в центре Москвы.
RT на русском 04:44
Политика

Путин принял предложение о запрете на отчуждение территорий России

Президент России Владимир Путин одобрил идею внесения в Конституцию РФ запрета на отчуждение территорий России, сообщает ТАСС.
Москва 24 13 февраля в 09:29
Шоу-бизнес

Евгений Петросян после свадьбы сменил имидж

RuNews24.ru 05:58
Экономика

В России может снизиться размер выплат по ипотеке

В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабинета министров в субботу, 15 февраля.
Известия вчера в 03:52
Происшествия

Калининградский стрелок умер в больнице

В Калининграде скончался мужчина, застреливший мужчину и женщину на рынке города, сообщили "Интерфаксу" в региональном СКР.
Интерфакс вчера в 15:00
Происшествия

Посетителей кафе на Кипре обстреляли из автомата Калашникова

Посетителей кафе в городе Айа-Напа на Кипре обстреляли из автомата Калашникова, ранены четыре человека.
RT на русском 06:20
Политика

Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Вечерняя Москва 14 февраля в 11:02
Авто

Специалисты выяснили, с каким пробегом лучше не покупать автомобиль

Как сообщает ToDay News Ufa источник РГ, при покупке автомобиля, уже побывавшего в руках другого автомобилиста, следует обратить внимание на следующее: Слишком большой или слишком маленький пробег.
ToDay News Ufa 06:20
Общество

Кудрин пообещал проверить меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя

Счетная палата проверит эффективность принятых с 2018 года мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, сообщил в своем Twitter глава ведомства Алексей Кудрин.
РБК 05:20
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета 05:25
Кино

В российский прокат вышли «Джентльмены» Гая Ричи

По сюжету, главный герой фильма, американец Микки Пирсон, хочет тихо выйти из своего наркобизнеса, однако все карты ему спутывают еврейский богач и азиатские бандиты.
RuNews24.ru 14 февраля в 05:17
Происшествия

В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее

РИА Новости 03:27
Политика

Губернатор Ситников пошутил про коррупцию

По мнению Ситникова, общественное мероприятие, особенно встреча с представителями СМИ, едва ли может быть преступлением.
Вести.Ru 04:15
Биатлон

Норвежский биатлонист призвал уважать победу Логинова

Известия 02:12
Политика

Сатановский предрек превращение Европы в «помесь Африки с Ближним Востоком»

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский прокомментировал итоги Мюнхенской конференции по безопасности, отметив, что в ходе форума прозвучало много «глупостей» – «и про Россию, и не про Россию».
Взгляд.ру 04:28
Здоровье

Коронавирусом может заразиться треть жителей Земли

Новым коронавирусом 2019-nCoV может заразиться как минимум треть населения Земли.
ДЕЛА.ru 13 февраля в 22:31
Футбол

«Выкладываться, спать и есть». Крыховяк — о том, как пережить сборы

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк в интервью «СЭ» рассказал, как ему удается переносить тренировочные сборы.
Спорт-Экспресс 05:30
Происшествия

Снаряд ВОВ обнаружили в посылке на Казанском вокзале

RT на русском 05:20
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

RT на русском вчера в 21:23
Шоу-бизнес

Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков

31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.
Московский Комсомолец 02:48
Здоровье

В Китае снизилась доля тяжелобольных коронавирусом

Доля тяжелобольных коронавирусом за три недели во всем Китае снизилась с 15,9% до 7,2% от общего числа зараженных, что демонстрирует эффективность прилагаемых усилий по борьбе с заболеванием, заявил на пресс-конференции представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.
РИА Новости 05:07
Происшествия

В Приморье автобус сбил амурского тигра

Пассажирский автобус в Приморье на трассе сбил амурского тигра, инспекторы охотнадзора работают на месте, чтобы узнать, насколько серьезно зверь пострадал.
РИА Новости вчера в 22:31
Общество

В России могут провести «гаражную амнистию»

В Росреестре рассчитывают, что в целом документ позволит облегчить жизнь 4,5 млн автовладельцев Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой "гаражной амнистии".
Газета.Ru 13 февраля в 05:53
Армия и оружие

На Западе увидели признаки подготовки США к войне с крупным противником

При Дональде Трампе акцент делается на подготовку к конфликту с Россией и Китаем, а также на военном сдерживании большого масштаба, от чего страдают второстепенные для Штатов регионы, приводит RT текст статьи France 24.
Взгляд.ру 02:35
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