Политика
Российская газетаПушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку
Политически результат нулевой, уточнил Пушков в Twitter. По его мнению, настаивать на этом курсе нет смысла, а как выйти из тупика в Евросоюзе не знают. "Тот случай, когда ловец попал в собственную ловушку", - заключил сенатор.
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Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Общество
Россияне не запрашивали эвакуацию с лайнера Diamond Princess
Здоровье
Роспотребнадзор не выявил новых случаев заболевания коронавирусом в РФ
За период мониторинга на территории РФ выявлены только два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, — говорится в сообщении.
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Общество
Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта
Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров.
Происшествия
Источник назвал причины нападения злоумышленника на храм в Москве
Полицейские рассматривают хулиганство в качестве приоритетной версии причины нападения на прихожан храма Святителя Николая в центре Москвы.
Политика
Путин принял предложение о запрете на отчуждение территорий России
Президент России Владимир Путин одобрил идею внесения в Конституцию РФ запрета на отчуждение территорий России, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян после свадьбы сменил имидж
Экономика
В России может снизиться размер выплат по ипотеке
В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабинета министров в субботу, 15 февраля.
Происшествия
Калининградский стрелок умер в больнице
В Калининграде скончался мужчина, застреливший мужчину и женщину на рынке города, сообщили "Интерфаксу" в региональном СКР.
Происшествия
Посетителей кафе на Кипре обстреляли из автомата Калашникова
Посетителей кафе в городе Айа-Напа на Кипре обстреляли из автомата Калашникова, ранены четыре человека.
Политика
Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Авто
Специалисты выяснили, с каким пробегом лучше не покупать автомобиль
Как сообщает ToDay News Ufa источник РГ, при покупке автомобиля, уже побывавшего в руках другого автомобилиста, следует обратить внимание на следующее: Слишком большой или слишком маленький пробег.
Общество
Кудрин пообещал проверить меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя
Счетная палата проверит эффективность принятых с 2018 года мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, сообщил в своем Twitter глава ведомства Алексей Кудрин.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Кино
В российский прокат вышли «Джентльмены» Гая Ричи
По сюжету, главный герой фильма, американец Микки Пирсон, хочет тихо выйти из своего наркобизнеса, однако все карты ему спутывают еврейский богач и азиатские бандиты.
Политика
Губернатор Ситников пошутил про коррупцию
По мнению Ситникова, общественное мероприятие, особенно встреча с представителями СМИ, едва ли может быть преступлением.
Политика
Сатановский предрек превращение Европы в «помесь Африки с Ближним Востоком»
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский прокомментировал итоги Мюнхенской конференции по безопасности, отметив, что в ходе форума прозвучало много «глупостей» – «и про Россию, и не про Россию».
Здоровье
Коронавирусом может заразиться треть жителей Земли
Новым коронавирусом 2019-nCoV может заразиться как минимум треть населения Земли.
Футбол
«Выкладываться, спать и есть». Крыховяк — о том, как пережить сборы
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк в интервью «СЭ» рассказал, как ему удается переносить тренировочные сборы.
Происшествия
Снаряд ВОВ обнаружили в посылке на Казанском вокзале
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Шоу-бизнес
Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков
31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.
Здоровье
В Китае снизилась доля тяжелобольных коронавирусом
Доля тяжелобольных коронавирусом за три недели во всем Китае снизилась с 15,9% до 7,2% от общего числа зараженных, что демонстрирует эффективность прилагаемых усилий по борьбе с заболеванием, заявил на пресс-конференции представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.
Происшествия
В Приморье автобус сбил амурского тигра
Пассажирский автобус в Приморье на трассе сбил амурского тигра, инспекторы охотнадзора работают на месте, чтобы узнать, насколько серьезно зверь пострадал.
Общество
В России могут провести «гаражную амнистию»
В Росреестре рассчитывают, что в целом документ позволит облегчить жизнь 4,5 млн автовладельцев Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой "гаражной амнистии".
Армия и оружие
На Западе увидели признаки подготовки США к войне с крупным противником
При Дональде Трампе акцент делается на подготовку к конфликту с Россией и Китаем, а также на военном сдерживании большого масштаба, от чего страдают второстепенные для Штатов регионы, приводит RT текст статьи France 24.