Политика

Российская газетаРоссийская газетаПушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку

Политически результат нулевой, уточнил Пушков в Twitter. По его мнению, настаивать на этом курсе нет смысла, а как выйти из тупика в Евросоюзе не знают. "Тот случай, когда ловец попал в собственную ловушку", - заключил сенатор.
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Пушков о санкциях: Евросоюз попал в собственную ловушку

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«Ловец попал в собственную ловушку». Пушков отреагировал на слова Макрона про санкции

Life.ruвчера в 17:21

Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку

Российская газетавчера в 19:35

Пушков: Евросоюз попал в заготовленную для России ловушку

РИА Новостивчера в 16:28
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Человек, представившийся жителем города Антрацит Луганской Народной Республики, дозвонился на украинский телеканал и рассказал собравшимся правду об ожиданиях от украинской власти.
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