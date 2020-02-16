Политика
Российская газетаПушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку
Политически результат нулевой, уточнил Пушков в Twitter. По его мнению, настаивать на этом курсе нет смысла, а как выйти из тупика в Евросоюзе не знают. "Тот случай, когда ловец попал в собственную ловушку", - заключил сенатор.
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Политика
Губернатор Ситников пошутил про коррупцию
По мнению Ситникова, общественное мероприятие, особенно встречу с представителями СМИ, едва ли может быть преступлением.
Шоу-бизнес
Собчак выложила фото с голой грудью
Телеведущая Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля, опубликовала на своей странице в соцсети пикантный снимок.
Происшествия
Стрельба в центре Калининграда. Есть погибшие
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Мората – Черышеву: «Ты – босс»
Футбол
Экс-хавбек «Ливерпуля» Риера назвал три вещи, почему в России круто
Бывший испанский полузащитник «Ливерпуля» Альберт Риера рассказал о положительных сторонах жизни в России.
Общество
В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками
В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Политика
Главы Азербайджана и Армении впервые подискутировали о Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые приняли участие в открытых панельных обсуждениях конфликта в Нагорном Карабахе.
Космос
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
Американский производитель космической техники SpaceX перенес запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередными 60 микроспутниками системы Starlink.
Единоборства
Садулаев стал четырёхкратным чемпионом Европы по борьбе
Россиянин Абдулрашид Садулаев завоевал золото в весовой категории до 97 кг на чемпионате Европы по вольной борьбе в Риме.
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В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей
В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Происшествия
В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее
Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанка женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУМЧС.
Происшествия
Настоятель храма в Москве рассказал о нападении
Ранее официальный представитель МВД России МВД Ирина Волк сообщила, что мужчина ворвался в храм Святителя Николая в Москве и ранил двух человек.
Общество
Кудрин пообещал проверить меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя
Счетная палата проверит эффективность принятых с 2018 года мер по огранизации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, сообщил в своем Twitter глава ведомства Алексей Кудрин.
Политика
Поклонская призвала Зеленского перестать заглядываться на Крым
Президенту Украины Владимиру Зеленскому вместо выборов следует провести общеукраинский референдум, чтобы поинтересоваться у своего народа, как дальше существовать стране, и перестать заглядываться на Крым.
Происшествия
Москвичка умерла, победив в конкурсе по поеданию пирожных
Молодая москвичка погибла, поучаствовав в конкурсе по поеданию пирожных в одном из баров в центре столицы.
Политика
Житель ЛНР дозвонился в прямой эфир украинского канала
Человек, представившийся жителем города Антрацит Луганской Народной Республики, дозвонился на украинский телеканал и рассказал собравшимся правду об ожиданиях от украинской власти.
Общество
Пограничники задержали в Азовском море украинских браконьеров
Футбол
УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках
УЕФА отстранил клуб из-за нарушения финансового фэйр-плей. Помимо этого команду обязали выплатить штраф в размере €30 млн.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Общество
Киркоров ответил на критику клипа с монашками
На этой неделе вышло очередное эпатажное видео, в котором Филипп Киркоров, кажется, превзошел самого себя.
Происшествия
Сбившего пешехода худрука театра «Лицедеи» отпустили из полиции
Ранее 78.ru писал о том, что 14 февраля в 19:39 у дома № 82 по Малоохтинскому проспекту в Петербурге 61-летний худрук театра «Лицедеи» Виктор Соловьёв, известный широкому зрителю как актёр популярного телесериала «Убойная сила», управляя в состоянии алкогольного опьянения своим авто марки BMW X6, наехал на 41-летнего мужчину.
Общество
Кейт Миддлтон рассказала, что ее бабушка была взломщиком кодов
Кейт Миддлтон призналась, что ее бабушка была взломщиком кодов.
Общество
Самых здоровых инвалидов обяжут платить за парковку
До 2018 года право бесплатно парковаться под знаком «Инвалид» было только у инвалидов первой и второй групп.
Происшествия
Число погибших при ЧП на уральском заводе возросло до двух человек
Экономика
В России может снизиться размер выплат по ипотеке
В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабинета министров в субботу, 15 февраля.