Политика

Российская газетаРоссийская газетаПушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку

Политически результат нулевой, уточнил Пушков в Twitter. По его мнению, настаивать на этом курсе нет смысла, а как выйти из тупика в Евросоюзе не знают. "Тот случай, когда ловец попал в собственную ловушку", - заключил сенатор.
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Алексей Пушков
Уточним: политически результат нулевой. Настаивать на этом курсе нет смысла, а как выйти из тупика, в Евросоюзе не знают. Тот случай, когда ловец попал в собственную ловушку.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРИА Новости 16:28

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