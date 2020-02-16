Политика

Российская газетаРоссийская газетаПушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку

Политически результат нулевой, уточнил Пушков в Twitter. По его мнению, настаивать на этом курсе нет смысла, а как выйти из тупика в Евросоюзе не знают. "Тот случай, когда ловец попал в собственную ловушку", - заключил сенатор.
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Пушков о санкциях: Евросоюз попал в собственную ловушку

REGNUM00:16

ЕС попал в ловушку собственных санкций — Пушков

Красная веснавчера в 16:55

Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку

Российская газетавчера в 19:35

Пушков прокомментировал заявление Макрона об антироссийских санкциях

RT на русскомвчера в 18:48

«Ловец попал в собственную ловушку». Пушков отреагировал на слова Макрона про санкции

Life.ruвчера в 17:21

Пушков прокомментировал заявление Макрона о санкциях против России

РЕН ТВвчера в 21:21

ЕС попал в поставленную для России «ловушку», заявил Пушков

РИА Новостивчера в 16:28
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Происшествия

В Приморском крае рейсовый автобус сбил амурского тигра

РБК вчера в 22:29
Авто

Дизельный Volkswagen Golf GTD дебютирует в Женеве

Готовящийся к выходу Volkswagen Golf GTD приобретет один из самых чистых двигателей на планете.
Pnzdrive 14 февраля в 23:47
Кино

Бекмамбетов снимет военный фильм в вертикальном формате

Российский режиссер Тимур Бекмамбетов работает над первым в мире вертикальным полнометражным блокбастером.
RuNews24.ru 14 февраля в 05:19
Происшествия

В Тольятти к жилому дому привезли землю с фрагментами надгробий

В Тольятти к одному из жилых домов привезли землю с фрагментами надгробий и могильными фотографиями.
Известия вчера в 18:27
Спорт

Хакеры взломали аккаунты МОК и «Барселоны» в сети Twitter

Ресурсы МОК в Twitter были взломаны хакерской группой OurMine, которая оставила свои послания в двух официальных аккаунтах комитета (Olympics и IOC Media), аккаунтах Олимпийских игр, начиная с Рио-2016, а также в аккаунте комиссии атлетов МОК.
РИА Новости вчера в 13:29
Происшествия

Калининградский стрелок умер в больнице

Интерфакс вчера в 15:00
Политика

Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции.
Мой Брянск вчера в 09:08
Шоу-бизнес

Куклачев оценил размер своей пенсии

Создатель и художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев в беседе с порталом Teleprogramma.pro рассказал о размере своей пенсии.
РИА Новости вчера в 18:11
Биатлон

Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону

Российская газета вчера в 10:07
Политика

Норвегия отказалась от предложения России по Шпицбергену

Осло отказалось от предложения министра иностранных дел России Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену, сообщил замглавы МИД Норвегии Аудун Халворсен.
Взгляд.ру вчера в 11:42
Шоу-бизнес

В Брянске после концерта Ольгу Бузову под руки увели со сцены

После выступления в соцсети появился странный ролик с её участием. На нём видно, что Бузову ведут со сцены за руки.
Городской телеканал (Брянск) 00:08
Единоборства

Россиянин Садулаев завоевал золото чемпионата Европы по вольной борьбе

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 килограммов на чемпионате Европы, который проходит в итальянском городе Рим.
Вести.Ru вчера в 15:35
Экономика

Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

Мишустин поручил своим заместителям Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину, а также главе Центробанка Эльвире Набиуллиной представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам до 16 марта.
РБК вчера в 03:49
Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов трогательно поздравил дочь

Известный российский певец Дмитрий Маликов тепло поздравил свою дочь с днем рождения.
КМВ Новости 13 февраля в 06:10
Политика

Мексика передумала покупать российские военные вертолеты

Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.
Lenta.ru 14 февраля в 15:07
Автоспорт

Квят первым опробует новый болид Alpha Tauri на трассе «Мизано»

RT на русском 14 февраля в 16:16
Футбол

Финал Кубка России по футболу пройдёт в Екатеринбурге

Напомним, что Екатеринбург уже принимал финал Кубка России по футболу в 2012 году.
Областная газета 13 февраля в 05:34
Авто

Рассекречен новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X

Премьера Volkswagen Tayron X состоится в ближайшее время.
Faktom 13 февраля в 01:31
Армия и оружие

В коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде

Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал об обстреле военной базы в Багдаде.
Lenta.ru вчера в 23:28
Шоу-бизнес

Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей

Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Вечерний курьер 14 февраля в 09:58
Политика

Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Вечерняя Москва 14 февраля в 11:02
Общество

Глава КНР рассказал, как отдавал распоряжения о борьбе с коронавирусом

Председатель КНР Си Цзиньпин еще 7 января на заседании постоянного комитета Политбюро дал распоряжения о необходимости принять меры профилактики и борьбы с новым заболеванием, которое позднее назвали коронавирусом 2019-nCoV.
РИА Новости вчера в 23:54
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Единоборства

Блахович победил нокаутом Андерсона на UFC Fight Night 167

Арбитр зафиксировал победу Блаховича нокаутом. Напомним, четыре года назад Блахович уступил Андерсону, сегодня он взял полноценный реванш.
ГЛАС.RU 00:00
Хоккей

Голкипер «Тампы» Василевский установил историческое достижение в НХЛ

Голкипер "Тампы-Бэй Лайтнинг" и сборной России Андрей Василевский установил историческое достижение в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Газета.Ru вчера в 20:47
Здоровье

Врачи назвали необходимые организму «калорийные бомбы»

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты по питанию рассказали, что ряд очень калорийных продуктов просто необходим организму и их обязательно надо включать в рацион.
ToDay News Ufa 13 февраля в 08:36
Футбол

Торбинский сообщил, что будет жить в США

Игрок планирует жить в США, а также собирается испытать себя в качестве тренера.
Sport.ru 14 февраля в 13:14
Шоу-бизнес

Редкое фото Аллегровой без парика появилось в Сети

Редкие фотографии российской певицы Ирины Аллегровой были опубликованы в соцсетях.
iReactor вчера в 20:40
Кино

Том Холланд поделился ожиданиями от фильма по Uncharted

В конце января стало известно, что фильм по Uncharted перенесли на 5 марта 2021 года.
CyberSport.ru вчера в 06:29
Авто

В интернете появились первые изображения нового Volkswagen Tiguan

Сборка кроссовера, судя по всему, останется прежней, при этом сзади появятся новые фонари – от прежних они будут отличаться наличием светодиодного оснащения в виде вертикальных 4-угольных сегментов, которые сменят горизонтальные.
CarsWeek.ru вчера в 01:21
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