Политически результат нулевой, уточнил Пушков в Twitter. По его мнению, настаивать на этом курсе нет смысла, а как выйти из тупика в Евросоюзе не знают. "Тот случай, когда ловец попал в собственную ловушку", - заключил сенатор.

Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку

Спорт Хакеры взломали аккаунты МОК и «Барселоны» в сети Twitter Ресурсы МОК в Twitter были взломаны хакерской группой OurMine, которая оставила свои послания в двух официальных аккаунтах комитета (Olympics и IOC Media), аккаунтах Олимпийских игр, начиная с Рио-2016, а также в аккаунте комиссии атлетов МОК.

Шоу-бизнес Куклачев оценил размер своей пенсии Создатель и художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев в беседе с порталом Teleprogramma.pro рассказал о размере своей пенсии.

Политика Норвегия отказалась от предложения России по Шпицбергену Осло отказалось от предложения министра иностранных дел России Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену, сообщил замглавы МИД Норвегии Аудун Халворсен.

Единоборства Россиянин Садулаев завоевал золото чемпионата Европы по вольной борьбе Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 килограммов на чемпионате Европы, который проходит в итальянском городе Рим.

Экономика Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке Мишустин поручил своим заместителям Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину, а также главе Центробанка Эльвире Набиуллиной представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам до 16 марта.

Шоу-бизнес Дмитрий Маликов трогательно поздравил дочь Известный российский певец Дмитрий Маликов тепло поздравил свою дочь с днем рождения.

Политика Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.

Общество Глава КНР рассказал, как отдавал распоряжения о борьбе с коронавирусом Председатель КНР Си Цзиньпин еще 7 января на заседании постоянного комитета Политбюро дал распоряжения о необходимости принять меры профилактики и борьбы с новым заболеванием, которое позднее назвали коронавирусом 2019-nCoV.

Здоровье Врачи назвали необходимые организму «калорийные бомбы» Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты по питанию рассказали, что ряд очень калорийных продуктов просто необходим организму и их обязательно надо включать в рацион.