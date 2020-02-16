Политика
Российская газетаПушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку
Политически результат нулевой, уточнил Пушков в Twitter. По его мнению, настаивать на этом курсе нет смысла, а как выйти из тупика в Евросоюзе не знают. "Тот случай, когда ловец попал в собственную ловушку", - заключил сенатор.
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Происшествия
В Приморском крае рейсовый автобус сбил амурского тигра
Авто
Дизельный Volkswagen Golf GTD дебютирует в Женеве
Готовящийся к выходу Volkswagen Golf GTD приобретет один из самых чистых двигателей на планете.
Кино
Бекмамбетов снимет военный фильм в вертикальном формате
Российский режиссер Тимур Бекмамбетов работает над первым в мире вертикальным полнометражным блокбастером.
Происшествия
В Тольятти к жилому дому привезли землю с фрагментами надгробий
В Тольятти к одному из жилых домов привезли землю с фрагментами надгробий и могильными фотографиями.
Спорт
Хакеры взломали аккаунты МОК и «Барселоны» в сети Twitter
Ресурсы МОК в Twitter были взломаны хакерской группой OurMine, которая оставила свои послания в двух официальных аккаунтах комитета (Olympics и IOC Media), аккаунтах Олимпийских игр, начиная с Рио-2016, а также в аккаунте комиссии атлетов МОК.
Происшествия
Калининградский стрелок умер в больнице
Политика
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции.
Шоу-бизнес
Куклачев оценил размер своей пенсии
Создатель и художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев в беседе с порталом Teleprogramma.pro рассказал о размере своей пенсии.
Биатлон
Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону
Политика
Норвегия отказалась от предложения России по Шпицбергену
Осло отказалось от предложения министра иностранных дел России Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену, сообщил замглавы МИД Норвегии Аудун Халворсен.
Шоу-бизнес
В Брянске после концерта Ольгу Бузову под руки увели со сцены
После выступления в соцсети появился странный ролик с её участием. На нём видно, что Бузову ведут со сцены за руки.
Единоборства
Россиянин Садулаев завоевал золото чемпионата Европы по вольной борьбе
Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 килограммов на чемпионате Европы, который проходит в итальянском городе Рим.
Экономика
Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке
Мишустин поручил своим заместителям Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину, а также главе Центробанка Эльвире Набиуллиной представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам до 16 марта.
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов трогательно поздравил дочь
Известный российский певец Дмитрий Маликов тепло поздравил свою дочь с днем рождения.
Политика
Мексика передумала покупать российские военные вертолеты
Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.
Автоспорт
Квят первым опробует новый болид Alpha Tauri на трассе «Мизано»
Футбол
Финал Кубка России по футболу пройдёт в Екатеринбурге
Напомним, что Екатеринбург уже принимал финал Кубка России по футболу в 2012 году.
Авто
Рассекречен новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X
Премьера Volkswagen Tayron X состоится в ближайшее время.
Армия и оружие
В коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде
Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал об обстреле военной базы в Багдаде.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Политика
Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Общество
Глава КНР рассказал, как отдавал распоряжения о борьбе с коронавирусом
Председатель КНР Си Цзиньпин еще 7 января на заседании постоянного комитета Политбюро дал распоряжения о необходимости принять меры профилактики и борьбы с новым заболеванием, которое позднее назвали коронавирусом 2019-nCoV.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Единоборства
Блахович победил нокаутом Андерсона на UFC Fight Night 167
Арбитр зафиксировал победу Блаховича нокаутом. Напомним, четыре года назад Блахович уступил Андерсону, сегодня он взял полноценный реванш.
Хоккей
Голкипер «Тампы» Василевский установил историческое достижение в НХЛ
Голкипер "Тампы-Бэй Лайтнинг" и сборной России Андрей Василевский установил историческое достижение в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Здоровье
Врачи назвали необходимые организму «калорийные бомбы»
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты по питанию рассказали, что ряд очень калорийных продуктов просто необходим организму и их обязательно надо включать в рацион.
Футбол
Торбинский сообщил, что будет жить в США
Игрок планирует жить в США, а также собирается испытать себя в качестве тренера.
Шоу-бизнес
Редкое фото Аллегровой без парика появилось в Сети
Редкие фотографии российской певицы Ирины Аллегровой были опубликованы в соцсетях.
Кино
Том Холланд поделился ожиданиями от фильма по Uncharted
В конце января стало известно, что фильм по Uncharted перенесли на 5 марта 2021 года.
Авто
В интернете появились первые изображения нового Volkswagen Tiguan
Сборка кроссовера, судя по всему, останется прежней, при этом сзади появятся новые фонари – от прежних они будут отличаться наличием светодиодного оснащения в виде вертикальных 4-угольных сегментов, которые сменят горизонтальные.