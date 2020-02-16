Политика
Российская газетаПушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку
Политически результат нулевой, уточнил Пушков в Twitter. По его мнению, настаивать на этом курсе нет смысла, а как выйти из тупика в Евросоюзе не знают. "Тот случай, когда ловец попал в собственную ловушку", - заключил сенатор.
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Общество
Самых здоровых инвалидов обяжут платить за парковку
До 2018 года право бесплатно парковаться под знаком «Инвалид» было только у инвалидов первой и второй групп.
Биатлон
Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону
Гаджеты
Nvidia и Intel выпустят мощные чипы для производительного геймерского ноутбука
Известные технологические бренды Nvidia и Intel намерены выпустить новые мощные процессоры.
Технологии
Предустановка российского ПО на смартфоны начнётся с поисковиков
Ожидается, что предустановка российского ПО на все продаваемые в РФ смартфоны начнётся с 1 июля 2020 года.
Футбол
«Монако» — «Монпелье»: Головин начнёт матч с первых минут
Тренерский штаб «Монако» назвал состав команды на домашний матч 25-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье».
Хоккей
Проворов забросил десятую шайбу в сезоне НХЛ в матче «Филадельфии» с «Тампой»
Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов забросил шайбу в гостевой игре регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Политика
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
Шоу-бизнес
Ксения Собчак раскрыла секрет своей внешности без филлеров
О собственном внешнем виде Ксения Собчак сказала следующим образом: «Все натуральное и никакого интима».
Политика
Лавров: Хафтар является признанной стороной конфликта в Ливии
Фельдмаршал Халифа Хафтар, который командует Ливийской национальной армией (ЛНА), является признанной международным сообществом стороной конфликта в Ливии.
Политика
Президент Азербайджана потребовал от Армении уйти из Карабаха
По мнению Алиева, в карабахском конфликте участвуют две страны - Азербайджан и Армения, но Нагорный Карабах не сторона конфликта, Азербайджан не признаёт его таковым.
Общество
Всемирный мобильный конгресс отменили из-за коронавируса
Ассоциация GSMA сообщает, что до этого из-за опасения эпидемии от участия отказались несколько крупных компаний, включая Amazon, Amdocs, AT&T, Facebook, Intel, LG, Nokia и так далее.
Культура
Ксения Собчак провалилась с шоу «Док-Ток» на Первом канале
Политика
Словакия призвала усилить давление на РФ для встречи «нормандской четверки»
Именно поэтому Лайчак предложил усилить давление на страны «нормандской четверки», чтобы лидеры стран снова встретились.
Общество
В России запустили серийное производство гражданского Ил-114-300
По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в 2019 году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было инвестировано свыше 400 млн руб. Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированный вариант турбовинтового самолета Ил-114.
Здоровье
Может ли человек в момент умирания испытать эйфорию?
Эксперт по паллиативной помощи Шамус Койл долго изучал пациентов, оказавшихся на грани умирания, и пришел к выводу, что люди перед смертью могут испытывать чувство безграничного счастья.
Шоу-бизнес
Максим Дунаевский не может поделить наследство с седьмой женой
В январе этого года Максиму Дунаевскому исполнилось 75 лет. Тогда же и стало известно, что композитор расстался с седьмой женой.
Наука
Учащиеся дагестанского технопарка «Кванториум» разрабатывают виртуальный тур по Музею боевой славы
Воспитанники детского технопарка «Кванториум» Республики Дагестан работают над созданием виртуального тура по Музею боевой славы.
Политика
Зеленскому не дали микрофон на Мюнхенской конференции
Главе украинского государства Владимиру Зеленскому на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности не поставили микрофон.
Наука
Тонна груза за 15 минут. Рабочие «Норникеля» рассказали, как тестировали курский экзоскелет
Недавно курские учёные представили обновлённую версию промышленного экзоскелета Exo Heaver Металлическая конструкция хоть и не даёт в полной мере почувствовать себя Железным человеком, но существенно облегчает физический труд работника.
Спорт
Швед Дюплантис побил свой же мировой рекорд в прыжках с шестом
Биатлон
Сборная России по биатлону стала шестой в смешанной эстафете на ЧМ
Футбол
«Манчестер Сити» проводит экстренное собрание игроков
«Манчестер Сити» хотел собрать футболистов, чтобы Сориано проинформировал их о ближайших планах команды после решения УЕФА исключить клуб из еврокубков на два сезона за нарушение финансовых правил организации.
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Общество
Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала
Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.
Здоровье
Врач рассказала о связи ожирения с преждевременной смертью
Ожирение может стать причиной заболеваний, ведущих к преждевременной смерти, заявила врач-эндокринолог Татьяна Маркова.
Шоу-бизнес
Свадьба принцессы Беатрис удивит капризами невесты
Напомним, Беатрис и Эдо были вместе в течение 11 месяцев, до того как объявили о своих планах пожениться.
Здоровье
Акция «Узнай свой ВИЧ-статус» стартовала в Якутске
Ежегодная акция «Узнай свой ВИЧ-статус» проводится в столице республики 15-16 февраля, передает телеканал «Якутия 24».В эти дни в ТРК «Туймаада» каждый желающий может бесплатно пройти экспресс-тестирование на гепатит и ВИЧ-инфекцию.