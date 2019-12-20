Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruПушков: ФРГ не решится на контрмеры в ответ на санкции США

Пушков подчеркнул, что пока никакой войны, кроме одного заявления, не видно. Скорее всего, все ограничится словами. Сенатор добавил, что скоро станет ясно, способна ли Германия вести «боевые действия» против США.
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Берлин не решится на контрмеры в ответ на санкции США, считает Пушков

РИА Новостивчера в 15:48

Пушков назвал угрозу контрмер единственным ответом на санкции США

RT на русскомвчера в 16:18

Пушков назвал возможный ответ на экстерриториальные санкции США

Известиявчера в 16:08

Пушков указал возможный ответ на экстерриториальные санкции США

Российская газетавчера в 16:53

Пушков: Берлин не пойдет на контрмеры в ответ на санкции США

Московский Комсомолецвчера в 16:40

Пушков усомнился в способности Берлина идти войной на Вашингтон

News.ruвчера в 16:26

Пушков оценил способность Германии ответить на санкции США

REGNUMвчера в 18:06
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Происшествия

Раскрыта личность устроившего стрельбу у здания ФСБ на Лубянке

По словам источников, стрельбу в центре Москвы открыл Манюров Евгений Фатихович.
Московский Комсомолец вчера в 17:15
Экономика

Эксперт объяснил причину бедности россиян на фоне богатства олигархов

Миллиардеры России становятся богаче только благодаря сверхвысокой монополизации отечественной экономики.
Pravda.Ru вчера в 01:20
Политика

Россия и Украина согласовали транзит газа

По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Коммерсантъ вчера в 16:10
Политика

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате.
РИА Новости вчера в 19:33
Футбол

УЕФА раскрыл сумму призовых выплат российским футбольным клубам

Петербургский «Зенит» стал лидером по призовым среди российских клубов по итогам прошлого розыгрыша Лиги Европы.
РБК 00:19
Политика

Началась большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина

19 декабря президент России В. Путин проводит традиционную пресс-конференцию.
КузПресс вчера в 05:01
Экономика

Татарстан обновляет Заинскую ГРЭС на президентском уровне

Глава Татарстана Рустам Минниханов написал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой в обход требований общего отбора проектов модернизации включить ГРЭС в квоту правительственной комиссии на 2025 год (письмо от 13 декабря есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 13:04
Общество

В США оценили «русскую копию» Tesla Cybertruck

Видео, на котором показана копия Tesla Cybertruck, созданная российскими блогерами, прокомментировали пользователи американского канала World of Engineering в Twitter.
REGNUM 00:14
Общество

В Петербурге закрываются магазины Spar. Сегодня последний день работы

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 12:11
Общество

В МВД предложили разрешить полиции временно изымать детей из семьи

МВД готовит поправки к Семейному кодексу, которые позволят полиции временно изъять ребенка из семьи, если ему угрожает опасность.
РБК вчера в 20:16
Политика

Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце

Газета.Ru вчера в 08:07
Армия и оружие

США завладели частотами С-400 в Сирии

США при помощи самолетов-разведчиков P-8 Poseidon в ходе полетов в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии завладели частотами российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», которые пока не удалось расшифровать, сообщает Free News.
Lenta.ru 18 декабря в 05:22
Здоровье

А сколько у вас? Начальник горздрава заявил, что врачи в Екатеринбурге получают по 70 тысяч

Если вы работаете врачом в Екатеринбурге, расскажите нам, сколько на самом деле вы зарабатываете.
Екатеринбург Онлайн вчера в 05:03
Происшествия

SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" в пятницу не смог вылететь из аэропорта Челябинска в Москву из-за проблем с двигателем, сообщили РИА Новости в пресс-службе челябинского аэропорта.
РИА Новости 00:17
Гаджеты

В Сети опубликовали рендеры iPhone SE 2

UfacityNews.ru вчера в 16:10
Политика

Украинский журналист ответил Путину на слова о танках

Украинский журналист Роман Цимбалюк, который спросил президента России Владимира Путина об украинских танках на Кубани, продолжил с ним дискуссию на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 19:22
Экономика

В госбюджете Украины закончились деньги

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министерству финансов остановить расходы по ряду незащищенных статей государственного бюджета.
Expert.ru вчера в 05:03
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору красной икры

RT на русском 00:36
Авто

Toyota RAV4 после «лосиного» теста перенастроят ESP

Как рассказали представители Toyota, клиенты смогут сами выбирать один из двух вариантов настроек электронной системы стабилизации (VSC): первая будет срабатывать, как обычно, а вторая – чуть раньше, с выраженным акцентом на экстремальные ситуации, как, например, маневр «лосиный тест».
Автоновости дня вчера в 04:33
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ вчера в 09:06
Происшествия

Общался с какими-то арабами: мать стрелка с Лубянки рассказала о сыне

Мать Евгения Манюрова, в доме которого прошли обыски после нападения на здание ФСБ России, рассказала, что последнее время он общался со странными людьми, пишет 20 декабря «Комсомольская правда».
REGNUM вчера в 23:56
Происшествия

Журналистка перестала выходить на связь после визита к матери стрелка с Лубянки

Корреспондент Telegram-канала Baza Анна Никитина перестала выходить на связь после визита к матери Евгения Манюрова, который, по предварительным данным, устроил стрельбу у здания ФСБ на Лубянке в Москве.
Lenta.ru 00:39
Общество

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

РИА Новости вчера в 07:03
Футбол

Слуцкий официально возглавил «Рубин»

Вести.Ru вчера в 10:31
Происшествия

Панин подрался с таксистом в Петербурге

Актера подвозил таксист, с которым у них, по словам самого Панина, возникли разногласия по поводу деятельности знаменитости.
iReactor вчера в 07:48
Общество

Бакалавр по биохимии выиграла конкурс «Мисс Америка»

Победительницей конкурса «Мисс Америка» стала бакалавр по биохимии Камилль Шрайер из штата Виргиния, сообщает телеканал CNN.
Взгляд.ру 00:41
Здоровье

Названы профессиональные заболевания водителей

Медики рассказали о пяти недугах, которым чаще всего подвержены профессиональные водители.
Волгоградская правда 18 декабря в 14:57
Технологии

Ночной режим в смартфонах оказался вреден для сна

ToDay News Ufa вчера в 11:33
Армия и оружие

Польша решила отказаться от F-35 в пользу МиГ-29

Министерство национальной обороны Польши крайне жёстко раскритиковало американские истребители F-35, заявив о том, что страна отзывает запрос на их приобретение и полностью отказывается от покупки этих боевых самолётов.
Avia.pro вчера в 17:34
Экономика

Приставов не ждут в банках и ЖКХ

Эксперты считают мнение компаний обоснованным, но правозащитники выступают за установление единых правил для всех участников рынка взыскания.
Коммерсантъ вчера в 17:31
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