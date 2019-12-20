Пушков подчеркнул, что пока никакой войны, кроме одного заявления, не видно. Скорее всего, все ограничится словами. Сенатор добавил, что скоро станет ясно, способна ли Германия вести «боевые действия» против США.

Пушков: ФРГ не решится на контрмеры в ответ на санкции США

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Армия и оружие США завладели частотами С-400 в Сирии США при помощи самолетов-разведчиков P-8 Poseidon в ходе полетов в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии завладели частотами российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», которые пока не удалось расшифровать, сообщает Free News.

Происшествия SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" в пятницу не смог вылететь из аэропорта Челябинска в Москву из-за проблем с двигателем, сообщили РИА Новости в пресс-службе челябинского аэропорта.

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