Политика

REGNUMREGNUMПушков: Германия не «созрела» для отмены санкций

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября Бундестаг отклонил инициативу оппозиционных партий об отмене санкций против России и об укреплении сотрудничества с Москвой. В ходе голосования ни одно из выдвинутых предложений не было поддержано большинством депутатов.
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с чего всё началось
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил
, что решение бундестага отклонить предложение фракции левых о начале смягчения антироссийских санкций вызовет новые экономические потери для Германии.
РИА Новости02:00

Подробнее о событии

Бундестаг отказался отменять антироссийские санкции

Газета.Ru03:31

Косачев: Западные парламентарии не вольны выбирать и выражать свою позицию

Российская газета05:08

Косачев прокомментировал отказ немецких депутатов снять санкции с РФ

News.ru05:09

В России отреагировали на отказ Германии смягчить санкции

Lenta.ru05:51

Германия не созрела для отмены санкций, заявил Пушков

РИА Новости02:00

Бундестаг отклонил предложение о постепенном снятии санкций против России

РБКвчера в 17:53

Парламент Германии отклонил предложение «левых» по содействию снятию санкций с России

ТАССвчера в 14:51
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Экономика

Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн

РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
РБК 05:13
Кино

Александр Петров опубликовал спойлер к фильму «Текст»

Премьера фильма вышел в российский прокат 24 октября Актер Александр Петров на своей странице в Инстаграм выложил скриншот из переписки, на котором прикреплен снимок со съемочной площадки фильма "Текст".
SM News 06:05
Общество

Осужденная в США Мария Бутина вернется в Россию 26 октября

Дождь 02:51
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5%

Центральный банки России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:02
Кино

Постаревшие вампиры: как изменились актёры фильма «Сумерки» спустя 12 лет

SM News 22 октября в 08:59
Шоу-бизнес

«Восковая кукла»: новое селфи Пугачевой раскритиковали в пух и прах

На снимке примадонна, действительно, выглядит как восковая фигура из музея Мадам Тюссо.
Суть событий 07:17
Политика

В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Политика

Анкара указала США на неприемлемость контактов с командующим СДС

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство юстиции Турции заявило о подготовке запроса в адрес США о выдаче Мазлума Абди, командующего «Сирийских демократических сил» (SDF), которого Анкара объявила в розыск как террориста.
REGNUM 06:52
Общество

Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100

Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.
ТАСС 06:24
Армия и оружие

В Сирию прибыли 300 российских военных полицейских

Lenta.ru вчера в 23:40
Общество

Программу Андрея Малахова о трагедии в Красноярском крае сняли с эфира

Трагедия в Красноярском крае произошла 19 октября — из-за прорыва дамб затопило общежития работников золотодобывающей артели.
Salt Mag вчера в 03:57
Армия и оружие

Шойгу рассказал о возможных последствиях выхода США из ДРСМД

Следствием выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может стать гонка вооружений в странах Европы и США.
Известия 05:55
Политика

Песков: об отключении связи при борьбе с телефонным терроризмом речь не идет

"Никто пока никакие страны не отрубает, об этом речи не идет", - повторил он и призвал "ориентироваться на комментарии специалистов".
ТАСС 07:17
Происшествия

Украинских братьев-близнецов нашли мертвыми в Подмосковье

Приехавших в Россию из Донецкой области братьев-близнецов нашли мертвыми возле детского лагеря в подмосковном поселке Ровки.
Взгляд.ру 04:53
Происшествия

В Петербурге начали проверку после падения ребенка в люк канализации

Российская газета 07:29
Космос

Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким

Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Naked Science 21 октября в 02:02
Общество

Жители Киселёвска пожаловались в Гаагский трибунал на геноцид

Местные жители обратили внимание на увеличение роста онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей Как пишет местное издание "Абажур", Гаагский трибунал сообщил заявителям, что обращение принято канцелярией и будет рассмотрено в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда.
REGNUM 04:10
Политика

Депутаты гордумы избрали Андрея Лузгина на пост мэра Пензы

20 депутатов Пензенской городской думы из 34 присутствовавших на 4-й очередной сессии проголосовали за избрание 38-летнего беспартийного первого заместителя председателя правительства области Андрея Лузгина на пост главы администрации Пензы.
PenzaNews 05:25
Общество

В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

РИА Новости вчера в 18:53
Армия и оружие

Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 05:23
Единоборства

Ковалев показал подготовку к бою с Канело

Чемпион мира WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев показал фрагмент подготовки к поединку с обладателем титула WBA Саулем Альваресом.
Матч ТВ 23 октября в 04:45
Общество

СМИ сообщили о крупной утечке данных клиентов Сбербанка

Уточняется, что на теневом ресурсе находятся данные клиентов 10 из 11 территориальных учреждений Сбербанка.
Политическая Экспертиза вчера в 03:03
Космос

Найден способ обнаружения червоточин

Naked Science вчера в 08:53
Происшествия

В результате перестрелки в Харькове один человек погиб и один ранен

В результате перестрелки, которая произошла в Харькове в пятницу, 25 октября, днем, погиб один человек, еще один ранен.
Известия 07:30
Фигурное катание

Медведева высказалась о противопоставлении Загитовой

Газета.Ru 04:09
Армия и оружие

Кремль заявил о конкретной работе по договоренностям Путина и Эрдогана

22 октября Путин и Эрдоган встретились в Сочи, где провели шестичасовые переговоры, в ходе которых подписали совместный меморандум по Сирии.
РБК 07:19
Общество

Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Общество

Минтруд назвал средний возраст россиян при рождении первого ребенка

Россияне заводят первого ребенка в среднем в 25,9 года. Об этом сообщил заместитель главы Минтруда РФ Алексей Вовченко.
Вечерняя Москва 06:29
Политика

В Кремле пока не думают о преемнике Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко.
Газета.Ru вчера в 05:41
Политика

Песков: прошение о помиловании Берга будет рассмотрено

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что прошение о помиловании осужденного за шпионаж гражданина Норвегии Фруде Берга будет рассмотрено.
Московский Комсомолец 07:20
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