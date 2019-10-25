с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября Бундестаг отклонил инициативу оппозиционных партий об отмене санкций против России и об укреплении сотрудничества с Москвой. В ходе голосования ни одно из выдвинутых предложений не было поддержано большинством депутатов.

Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций

Экономика Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.

Кино Александр Петров опубликовал спойлер к фильму «Текст» Премьера фильма вышел в российский прокат 24 октября Актер Александр Петров на своей странице в Инстаграм выложил скриншот из переписки, на котором прикреплен снимок со съемочной площадки фильма "Текст".

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5% Центральный банки России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.

Политика Анкара указала США на неприемлемость контактов с командующим СДС Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство юстиции Турции заявило о подготовке запроса в адрес США о выдаче Мазлума Абди, командующего «Сирийских демократических сил» (SDF), которого Анкара объявила в розыск как террориста.

Общество Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100 Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.

Общество Программу Андрея Малахова о трагедии в Красноярском крае сняли с эфира Трагедия в Красноярском крае произошла 19 октября — из-за прорыва дамб затопило общежития работников золотодобывающей артели.

Армия и оружие Шойгу рассказал о возможных последствиях выхода США из ДРСМД Следствием выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может стать гонка вооружений в странах Европы и США.

Политика Песков: об отключении связи при борьбе с телефонным терроризмом речь не идет "Никто пока никакие страны не отрубает, об этом речи не идет", - повторил он и призвал "ориентироваться на комментарии специалистов".

Происшествия Украинских братьев-близнецов нашли мертвыми в Подмосковье Приехавших в Россию из Донецкой области братьев-близнецов нашли мертвыми возле детского лагеря в подмосковном поселке Ровки.

Космос Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.

Общество Жители Киселёвска пожаловались в Гаагский трибунал на геноцид Местные жители обратили внимание на увеличение роста онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей Как пишет местное издание "Абажур", Гаагский трибунал сообщил заявителям, что обращение принято канцелярией и будет рассмотрено в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда.

Политика Депутаты гордумы избрали Андрея Лузгина на пост мэра Пензы 20 депутатов Пензенской городской думы из 34 присутствовавших на 4-й очередной сессии проголосовали за избрание 38-летнего беспартийного первого заместителя председателя правительства области Андрея Лузгина на пост главы администрации Пензы.

Армия и оружие Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.

Единоборства Ковалев показал подготовку к бою с Канело Чемпион мира WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев показал фрагмент подготовки к поединку с обладателем титула WBA Саулем Альваресом.

Общество СМИ сообщили о крупной утечке данных клиентов Сбербанка Уточняется, что на теневом ресурсе находятся данные клиентов 10 из 11 территориальных учреждений Сбербанка.

Происшествия В результате перестрелки в Харькове один человек погиб и один ранен В результате перестрелки, которая произошла в Харькове в пятницу, 25 октября, днем, погиб один человек, еще один ранен.

Армия и оружие Кремль заявил о конкретной работе по договоренностям Путина и Эрдогана 22 октября Путин и Эрдоган встретились в Сочи, где провели шестичасовые переговоры, в ходе которых подписали совместный меморандум по Сирии.

Общество Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.

Общество Минтруд назвал средний возраст россиян при рождении первого ребенка Россияне заводят первого ребенка в среднем в 25,9 года. Об этом сообщил заместитель главы Минтруда РФ Алексей Вовченко.

Политика В Кремле пока не думают о преемнике Путина Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко.