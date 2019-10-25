Политика
REGNUMПушков: Германия не «созрела» для отмены санкций
Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября Бундестаг отклонил инициативу оппозиционных партий об отмене санкций против России и об укреплении сотрудничества с Москвой. В ходе голосования ни одно из выдвинутых предложений не было поддержано большинством депутатов.
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с чего всё началось
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что решение бундестага отклонить предложение фракции левых о начале смягчения антироссийских санкций вызовет новые экономические потери для Германии.РИА Новости02:00
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Экономика
Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн
РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
РБК 05:13
Кино
Александр Петров опубликовал спойлер к фильму «Текст»
Премьера фильма вышел в российский прокат 24 октября Актер Александр Петров на своей странице в Инстаграм выложил скриншот из переписки, на котором прикреплен снимок со съемочной площадки фильма "Текст".
SM News 06:05
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5%
Центральный банки России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:02
Кино
Постаревшие вампиры: как изменились актёры фильма «Сумерки» спустя 12 лет
SM News 22 октября в 08:59
Шоу-бизнес
«Восковая кукла»: новое селфи Пугачевой раскритиковали в пух и прах
На снимке примадонна, действительно, выглядит как восковая фигура из музея Мадам Тюссо.
Суть событий 07:17
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Политика
Анкара указала США на неприемлемость контактов с командующим СДС
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство юстиции Турции заявило о подготовке запроса в адрес США о выдаче Мазлума Абди, командующего «Сирийских демократических сил» (SDF), которого Анкара объявила в розыск как террориста.
REGNUM 06:52
Общество
Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100
Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.
ТАСС 06:24
Армия и оружие
В Сирию прибыли 300 российских военных полицейских
Lenta.ru вчера в 23:40
Общество
Программу Андрея Малахова о трагедии в Красноярском крае сняли с эфира
Трагедия в Красноярском крае произошла 19 октября — из-за прорыва дамб затопило общежития работников золотодобывающей артели.
Salt Mag вчера в 03:57
Армия и оружие
Шойгу рассказал о возможных последствиях выхода США из ДРСМД
Следствием выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может стать гонка вооружений в странах Европы и США.
Известия 05:55
Политика
Песков: об отключении связи при борьбе с телефонным терроризмом речь не идет
"Никто пока никакие страны не отрубает, об этом речи не идет", - повторил он и призвал "ориентироваться на комментарии специалистов".
ТАСС 07:17
Происшествия
Украинских братьев-близнецов нашли мертвыми в Подмосковье
Приехавших в Россию из Донецкой области братьев-близнецов нашли мертвыми возле детского лагеря в подмосковном поселке Ровки.
Взгляд.ру 04:53
Происшествия
В Петербурге начали проверку после падения ребенка в люк канализации
Российская газета 07:29
Космос
Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким
Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Naked Science 21 октября в 02:02
Общество
Жители Киселёвска пожаловались в Гаагский трибунал на геноцид
Местные жители обратили внимание на увеличение роста онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей Как пишет местное издание "Абажур", Гаагский трибунал сообщил заявителям, что обращение принято канцелярией и будет рассмотрено в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда.
REGNUM 04:10
Политика
Депутаты гордумы избрали Андрея Лузгина на пост мэра Пензы
20 депутатов Пензенской городской думы из 34 присутствовавших на 4-й очередной сессии проголосовали за избрание 38-летнего беспартийного первого заместителя председателя правительства области Андрея Лузгина на пост главы администрации Пензы.
PenzaNews 05:25
Общество
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
РИА Новости вчера в 18:53
Армия и оружие
Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 05:23
Единоборства
Ковалев показал подготовку к бою с Канело
Чемпион мира WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев показал фрагмент подготовки к поединку с обладателем титула WBA Саулем Альваресом.
Матч ТВ 23 октября в 04:45
Общество
СМИ сообщили о крупной утечке данных клиентов Сбербанка
Уточняется, что на теневом ресурсе находятся данные клиентов 10 из 11 территориальных учреждений Сбербанка.
Политическая Экспертиза вчера в 03:03
Космос
Найден способ обнаружения червоточин
Naked Science вчера в 08:53
Происшествия
В результате перестрелки в Харькове один человек погиб и один ранен
В результате перестрелки, которая произошла в Харькове в пятницу, 25 октября, днем, погиб один человек, еще один ранен.
Известия 07:30
Армия и оружие
Кремль заявил о конкретной работе по договоренностям Путина и Эрдогана
22 октября Путин и Эрдоган встретились в Сочи, где провели шестичасовые переговоры, в ходе которых подписали совместный меморандум по Сирии.
РБК 07:19
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Общество
Минтруд назвал средний возраст россиян при рождении первого ребенка
Россияне заводят первого ребенка в среднем в 25,9 года. Об этом сообщил заместитель главы Минтруда РФ Алексей Вовченко.
Вечерняя Москва 06:29
Политика
В Кремле пока не думают о преемнике Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко.
Газета.Ru вчера в 05:41
Политика
Песков: прошение о помиловании Берга будет рассмотрено
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что прошение о помиловании осужденного за шпионаж гражданина Норвегии Фруде Берга будет рассмотрено.
Московский Комсомолец 07:20