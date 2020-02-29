Политика
Российская газетаПушков: Важнее, что Путин ответил Эрдогану
Самое важное в разговоре президентов России и Турции - не что Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину, а что Путин ответил на это своему коллеге. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя слова турецкого лидера.
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Пушков прокомментировал просьбу Эрдогана к Путину не вмешиваться в «сирийский вопрос»
Rambler News Service14:44
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