Политика

Российская газетаРоссийская газетаПушков: Важнее, что Путин ответил Эрдогану

Самое важное в разговоре президентов России и Турции - не что Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину, а что Путин ответил на это своему коллеге. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя слова турецкого лидера.
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Пушков заявил, что Эрдоган забыл о «самом важном»

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«Важнее, что ответил Путин»: Эрдоган предложил России «убраться из Сирии», но умолчал о главном

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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

ТАСС 08:00
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Турция попросила Россию оставить ее «один на один» с Сирией

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В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, обвинив их в предательстве родины.
РИА Новости 16:43
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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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Трамп заявил о незамедлительном выводе войск США из Афганистана

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Прервалась беспроигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ

Газета.Ru 14:53
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Ряд законов вступает в силу в России с 1 марта 2020 года

В начала марта 2020 года в России вступает ряд новых законов и правил, передает ТАСС.
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В московской кальянной полицейские задержали 70 человек

Во время рейда в одной из кальянных на Кутузовском проспекте в Москве полицейские задержали 70 человек.
Вести.Ru 16:59
Общество

В США зафиксирована первая смерть от коронавируса

Человек скончался в штате Вашингтон от коронавируса COVID-19, сообщает AP со ссылкой на представителей здравоохранения штата.
Коммерсантъ 13:38
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Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ вчера в 06:30
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Украина ужесточила для своих граждан правила поездок в Россию

Украина ужесточила правила поездок в Россию для своих граждан.
ТАСС 16:19
Общество

Тематический парк «Остров мечты» открылся в Москве

Корр. ТАСС Анна Орел/ Крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений "Остров мечты" открылся для жителей и гостей Москвы в субботу.
ТАСС 09:41
Футбол

«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом»

«Зенит» в Санкт-Петербурге сыграл со счетом 0:0 с московским «Локомотивом» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.
Известия 13:18
Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Вести.Ru вчера в 11:12
Футбол

«Сельта» Смолова сыграла вничью с «Гранадой»

Вести.Ru 17:34
Общество

Борис Джонсон объявил о помолвке

RT на русском 14:55
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МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

RT на русском 07:30
Политика

В США назвали ядерный удар по России смертельным для них самих

Безответный запуск 100 ядерных боеголовок по России стал бы разрушительным для США.
Известия 17:18
Религия

Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье

У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
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В Ватикане опровергли слухи о заражении папы Римского коронавирусом

REGNUM 14:20
Армия и оружие

Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
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Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас дал дочери русское имя Маша

Недавно Энрике Иглесиас и Анна Курникова в третий раз стали родителями: у них родилась дочь.
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Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве

Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве.
РБК 10:23
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM 27 февраля в 20:58
Политика

Путин заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

"Владимир Путин выразил соболезнования Хасану Роухани в связи с жертвами в результате вспышки в Иране коронавирусной инфекции и заявил о готовности оказать помощь в целях противодействия распространению инфекции", — говорится в сообщении.
РИА Новости 11:57
Спорт

Большунов пропустит эстафету на этапе КМ в Лахти

Лидер общего зачёта Кубка мира россиянин Александр Большунов не примет участия в эстафетной гонке на этапе в финском Лахти.
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Авто

Под налог на роскошь подпали новые машины

Коммерсантъ вчера в 11:01
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Роспотребнадзор посоветовал не выезжать за границу из-за коронавируса

Россиянам на время эпидемии вируса COVID-2019 стоит как можно реже выезжать за границу - рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru 04:38
Армия и оружие

Россия направила два фрегата в Средиземное море

Начальник отдела информационного обеспечения флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв сообщил, что два фрегата Черноморского флота России направили через проливы Босфор и Дарданеллы в Средиземное море, где должны присоединиться к другим российским боевым кораблям.
Свободная Пресса вчера в 02:41
Политика

Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции в Идлибе

Заявление НАТО, в котором Турции выражалась поддержка в связи с ситуацией в Идлибе, оказалось заблокировано Грецией, сообщают СМИ.
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