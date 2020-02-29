Политика

Российская газетаРоссийская газетаПушков: Важнее, что Путин ответил Эрдогану

Самое важное в разговоре президентов России и Турции - не что Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину, а что Путин ответил на это своему коллеге. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя слова турецкого лидера.
Читать в источнике
Комментировать187
с чего всё началось
"Выступая в Стамбуле, Эрдоган сообщил, что в телефонном разговоре предложил Путину оставить Сирию "один на один" с Турцией", — напомнил
 парламентарий.
РИА Новости10:39

Подробнее о событии

Пушков оценил просьбу Эрдогана к Путину «уйти с пути» в Сирии

РБК19:34

Пушков: Важнее, что Путин ответил Эрдогану

Российская газета11:45

«Важнее, что ответил Путин»: Эрдоган предложил России «убраться из Сирии», но умолчал о главном

Царьград14:07

Пушков оценил просьбу оставить Турцию «один на один» с Асадом

Московский Комсомолец11:57

В России оценили заявление Эрдогана о просьбе остаться «один на один» с Сирией

Lenta.ru17:57

Пушков прокомментировал просьбу Эрдогана не мешать Турции в Сирии

Красная весна11:25

Пушков рассказал о важности ответа Путина Эрдогану

РИА Новости10:39
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 21:03, Ашберн
Происшествия

В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом

РИА Новости вчера в 14:06
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина не живет с молодым мужем

Надежда Бабкина живет одна в шикарной квартире с видом на Кремль. Ее молодой избранник Евгений Гор периодически навещает певицу.
Комсомольская правда 16:40
Общество

В Санкт-Петербурге проходит марш памяти Бориса Немцова

В Санкт-Петербурге у станции метро «Горьковская» начался марш памяти Бориса Немцова.
Коммерсантъ 04:17
Общество

В Армении выявлен первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Армении, сообщил премьер-министр Никол Пашинян.
Коммерсантъ 20:46
Политика

47 тысяч беженцев пересекли границы Турции с Евросоюзом

Новостной фронт 18:59
Происшествия

В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной

ТАСС 15:12
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас назвал младшую дочь русским именем

Испанский исполнитель Энрике Иглесиас назвал новорожденную дочку несуществующим русским именем – Маша, а не Мария.
OvideO.ru 00:37
Космос

Началось создание российской многоразовой ракеты

Решено начать работу над созданием летного демонстратора отечественной ракеты-носителя многоразового использования.
ToDay News Ufa вчера в 03:33
Гаджеты

Samsung выпустила более экономичные OLED-экраны

Samsung OLED-дисплеи собственного производства использует не только в смартфонах компании, но также продает их другим производителям, причем она сотрудничает со многими китайскими компаниями.
Astera вчера в 13:19
Музыка

Леди Гага выпустила клип, снятый на iPhone

Американская певица Леди Гага выпустила клип на песню Stupid Love. Ролик она анонсировала в Instagram, но он уже доступен на YouTube.
Время Пресс вчера в 08:30
Армия и оружие

Минобороны РФ сообщило о наступлении террористов в сирийском Идлибе

Российская газета вчера в 01:16
Здоровье

Роспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж

Карантин для приехавших из Италии Анна Попова сообщила, что оснований для введения обязательного карантина в отношении россиян, приехавших из Италии, на сегодняшний день не имеется.
ТАСС 00:06
Биатлон

Президент СБР Драчев обсудит с руководством IBU дело Логинова

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев встретится с руководством Международного союза биатлонистов (IBU) и обсудит дело российского биатлониста Александра Логинова.
ФАН 05:20
Общество

В Ватикане опровергли слухи о заражении папы Римского коронавирусом

REGNUM 14:20
Происшествия

Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Газета.Ru 27 февраля в 17:29
Музыка

Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»

Певец Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе" из-за несправедливой, по его мнению, оценки выступления одного из конкурсантов членом жюри.
РИА Новости 18:35
Общество

Шестая героическая: в России вспоминают псковских десантников

В 2017 году Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) признал бывшего боевика Аюба Тунтуева виновным в нападении на десантников Псковской дивизии.
Известия 16:01
Происшествия

Туристы в Бурятии получили травмы во время лыжного похода

ТАСС 00:27
Здоровье

В Грузии зафиксирован второй случай заражения коронавирусом

Второй случай заражения новым коронавирусом выявлен медиками в Грузии.
Вестник Кавказа вчера в 05:46
Общество

В Вашингтоне объявили режим ЧП из-за коронавируса

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил о введении чрезвычайного положения на территории штата в связи с распространением нового коронавируса и первой зафиксированной в стране смертью от COVID-19, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте губернатора.
РИА Новости 19:35
Армия и оружие

Провалы «Панциря» в Сирии объяснили удовлетворением Россией желаний ОАЭ

В посте низкая эффективность боевого применения «Панциря» в Сирии (10-20 процентов вместо 50) объясняется тем, что оружие, созданное тульским Конструкторским бюро (КБ) приборостроения, из средства противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия «превратился» в ЗРПК малой дальности.
Lenta.ru 16:17
Религия

Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье

У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
Газета.Ru 16:12
Происшествия

Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве

Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве.
РБК 10:23
Армия и оружие

В Средиземное море вошел авианосец США

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море.
Московский Комсомолец 18:29
Экономика

Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
РИА Новости вчера в 13:28
Происшествия

Неизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция в Анкаре

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала упырями людей, пытавшихся запугать сотрудников Sputnik Турция.
Российская газета 19:10
Общество

Борис Джонсон объявил о помолвке

RT на русском 14:55
Футбол

«Лацио» одолел «Болонью» и вышел в лидеры Серии А

ProstoProSport 11:08
Происшествия

МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
RT на русском 07:30
Армия и оружие

Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины

Совместная группа компаний Raytheon — Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Грузии, Украины и других стран.
RT на русском вчера в 19:33
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное