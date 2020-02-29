Политика
Российская газетаПушков: Важнее, что Путин ответил Эрдогану
Самое важное в разговоре президентов России и Турции - не что Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину, а что Путин ответил на это своему коллеге. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя слова турецкого лидера.
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с чего всё началось
"Выступая в Стамбуле, Эрдоган сообщил, что в телефонном разговоре предложил Путину оставить Сирию "один на один" с Турцией", — напомнил парламентарий.РИА Новости10:39
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