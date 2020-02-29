с чего всё началось

Самое важное в разговоре президентов России и Турции - не что Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину, а что Путин ответил на это своему коллеге. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя слова турецкого лидера.

Шоу-бизнес Надежда Бабкина не живет с молодым мужем Надежда Бабкина живет одна в шикарной квартире с видом на Кремль. Ее молодой избранник Евгений Гор периодически навещает певицу.

Гаджеты Samsung выпустила более экономичные OLED-экраны Samsung OLED-дисплеи собственного производства использует не только в смартфонах компании, но также продает их другим производителям, причем она сотрудничает со многими китайскими компаниями.

Музыка Леди Гага выпустила клип, снятый на iPhone Американская певица Леди Гага выпустила клип на песню Stupid Love. Ролик она анонсировала в Instagram, но он уже доступен на YouTube.

Здоровье Роспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж Карантин для приехавших из Италии Анна Попова сообщила, что оснований для введения обязательного карантина в отношении россиян, приехавших из Италии, на сегодняшний день не имеется.

Биатлон Президент СБР Драчев обсудит с руководством IBU дело Логинова Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев встретится с руководством Международного союза биатлонистов (IBU) и обсудит дело российского биатлониста Александра Логинова.

Общество Шестая героическая: в России вспоминают псковских десантников В 2017 году Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) признал бывшего боевика Аюба Тунтуева виновным в нападении на десантников Псковской дивизии.

Общество В Вашингтоне объявили режим ЧП из-за коронавируса Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил о введении чрезвычайного положения на территории штата в связи с распространением нового коронавируса и первой зафиксированной в стране смертью от COVID-19, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте губернатора.

Армия и оружие Провалы «Панциря» в Сирии объяснили удовлетворением Россией желаний ОАЭ В посте низкая эффективность боевого применения «Панциря» в Сирии (10-20 процентов вместо 50) объясняется тем, что оружие, созданное тульским Конструкторским бюро (КБ) приборостроения, из средства противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия «превратился» в ЗРПК малой дальности.

Происшествия МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.