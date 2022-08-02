«Орбан выступает с критикой санкций, введенных против России, однако Будапешт поддержал все ограничения. Данный парадокс объясняется тем, что быть в ЕС и быть свободным от Евросоюза все же нельзя», - добавил Пушков.
Президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал, что был шокирован звонком бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель российскому лидеру Владимиру Путину по ситуации вокруг газопровода «Северный поток — 2» в 2021 году.
В Афганистане погиб лидер «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) Айман аз-Завахири, удар по нему нанес американский беспилотник, операцию провело ЦРУ, сообщили источники Politico, Reuters и Associated Press.