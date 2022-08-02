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Пушков: Венгрия была вынуждена присоединиться к санкциям против России из-за диктата ЕС

Венгрия была вынуждена присоединиться к санкциям против Россия из-за членства в ЕС, написал
 в Telegram сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости
«Орбан выступает с критикой санкций, введенных против России, однако Будапешт поддержал все ограничения. Данный парадокс объясняется тем, что быть в ЕС и быть свободным от Евросоюза все же нельзя», - добавил Пушков.
Московский Комсомолец
Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля.
Известия
Санкции не пошатнули Москву, в то время как в Европе в отставку ушли уже четыре правительства, сказал Орбан.
Известия

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Сенатор Пушков: Венгрия была вынуждена присоединиться к санкциям против России из-за диктата ЕС
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Пушков заявил, что ЕС вынудил Венгрию присоединиться к санкциям против РФ
РЕН ТВ23:02
Пушков: Венгрия была вынуждена присоединиться к санкциям против России из-за диктата ЕС
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Сенатор Пушков заявил, что Венгрия вынуждена присоединиться к санкциям против России
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Пушков объяснил санкции Венгрии против России диктатом Евросоюза
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Пушков после слов Орбана заявил, что Венгрия была вынуждена присоединиться к санкциям ЕС
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