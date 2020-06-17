Политика

ИзвестияИзвестияПушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаилe Горбачевe рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии. Об этом парламентарий написал в своем Twitter в среду, 17 июня.
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Хотел ли Горбачев продать Карелию, а также Крым и Калининград

Комсомольская правда07:02

Экс-советник-посланник СССР в Хельсинки не стал комментировать информацию о планах передачи Карелии

Газета.Ru06:37

В Горбачев-фонде назвали ложью заявление о готовности СССР отдать Карелию

РБК05:08

В «Горбачев-фонде» ответили на сообщения о передаче Карелии

URA.Ru05:58

Бывший замглавы МИД оценил сообщения о «планах» СССР отдать Карелию

РИА Новости06:55

«Горбачев-фонд» опроверг переговоры с Финляндией о Карелии

Московский Комсомолец05:27

В России опровергли данные о готовности Горбачева отдать Карелию Финляндии

Lenta.ru06:09
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Происшествия

В Одессе упал легкомоторный самолет

ТАСС 06:32
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Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских

Газета.Ru вчера в 06:29
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Политика

На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
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Общество

Адвокат Ефремова заявил о новой позиции семьи Захарова по компенсациям

Адвокат семьи Захарова Александр Добровинский в разговоре с РБК уточнил, что брат погибшего и адвокат Ефремова лишь обсуждали возможность переговоров.
РБК 06:24
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Общество

Краснов: ряд компаний считали самоизоляцию поводом не платить зарплату

Некоторые работодатели в России использовали режим самоизоляции в качестве повода для невыплаты зарплат сотрудникам, а также их увольнения, заявил в ходе ежегодного доклада в Совете Федерации российский генпрокурор Игорь Краснов.
RT на русском 06:31
Общество

В захваченном казаками монастыре оказался олимпийский чемпион

Lenta.ru 05:59
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Политика

Песков рассказал о дезинфицирующем тоннеле в резиденции Путина

Песков отметил, что подмосковная резиденция стала «основной рабочей базой» президента, и дезинфицирующие тоннели были установлены в самый разгар эпидемии COVID-19.
Известия 06:58
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Футбол

Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» пропустит матч с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА (20 июня) рассказал, кто не сможет принять участие в игре.
Metaratings вчера в 12:00
Происшествия

В Финляндии на фоне пандемии резко выросло число убийств

В Финляндии резко выросло число убийств за время эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом пишет Yle со ссылкой на Управление полиции Суоми.
Росбалт 05:17
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Политика

Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ

Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM вчера в 00:18
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Экономика

В США предсказали крах доллара в следующем году

Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости 01:00
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Экономика

АФК «Система» и РКИФ продали 15,94% акций «Детского мира»

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), который был создан Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Китайской инвестиционной корпорацией, провели размещение 117 777 459 (15,94%) акций «Детского мира».
Rambler News Service 03:04
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Общество

300 тысяч школьных учителей выйдут из отпуска на ЕГЭ

Порядка 300 тысяч российских школьных учителей выйдут из отпуска этим летом для того, чтобы провести ЕГЭ.
Российская газета 04:44
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Происшествия

ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан

Lenta.ru 06:22
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Фигурное катание

Роднина высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
Lenta.ru вчера в 12:24
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости вчера в 06:40
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Общество

В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет НРК выступил с предложением ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.
Известия 00:52
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Здоровье

В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:46
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Здоровье

Профессор Демин рассказал, как вода поможет в борьбе с курением

ФАН вчера в 23:20
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Авто

Hyundai рассказала, когда новая Creta появится в РФ

Новая Creta продаётся на рынке Индии, а также в Китае под именем Hyundai ix25.
Тарантас Ньюс вчера в 10:06
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Экономика

Треть компаний в России проигнорировали господдержку

Около трети российских компаний проигнорировали предложенные правительством меры господдержки в кризис, поскольку посчитали их неэффективными.
Lenta.ru 06:07
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Общество

Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
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Общество

Прокурор запросил до 9 лет колонии фигурантам дела «Сети»

Ведомости 05:40
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Фигурное катание

Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
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Экономика

Медведев назвал главные шоки для российской экономики

Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
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Политика

Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками

Американский публицист Калеб Ларсон обратил внимание, что советские солдаты носили не носки, а портянки.
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Космос

SpaceX планирует строить плавучий космодром

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Москвичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары

16 июня в Москве объявили штормовое предупреждение после прогнозирования аномальной жары в 30-31 градус.
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Наука

Обнаружено крупнейшее в истории Земли излияние магмы

По версии исследователей, 120 миллионов лет назад с границы ядра и мантии поднялся гигантский пузырь магмы (плюм).
ГТРК Нижний Новгород 14 июня в 19:07
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Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
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Мауно Койвисто
Финский политик
Финский государственный деятель, доктор философских наук; девятый президент Финляндии. Первый президент, родившийся уже в независимой Финляндии. Дважды до президентства возглавлял правительство Финляндии.
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