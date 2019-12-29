с чего всё началось

Польша первой в Европе заключила пакт о ненападении с Германией, откусила кусок Чехословакии после сговора в Мюнхене, всячески набивалась в союзники к Гитлеру. Но Гитлер не предполагал Польши на карте Европы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ответственность за начало второй мировой войны несет как нацистская Германия, так и СССР, а пакт Молотова — Риббентропа был «военным союзом». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице Моравецкого в Twitter.

Польша обвинила СССР в «союзничестве» с фашистской Германией

Происшествия Подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге доставили в суд Двух граждан России, подозреваемых в подготовке террористического акта в Санкт-Петербурге, доставили в Дзержинский районный суд Северной столицы для избрания меры пресечения.

Политика Allseas окончательно отказалась достраивать «Северный поток – 2» Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря после вступления в силу американских санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» швейцарская компания Allseas заявила о приостановке работ по прокладке трубопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании.

Общество В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.

Театры Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.

Экономика Что изменится в жизни россиян с 1 января С 1 января 2020 года неработающих пенсионеров ждет индексация пенсий — выплаты должны вырасти на 6,6%, опередив темпы роста инфляции.

Происшествия Фигурант дела Шамсутдинова признал вину, заявил адвокат Фигурант уголовного дела о неуставных отношениях в воинской части Забайкальского края, где срочник Рамиль Шамсутдинов убил восемь сослуживцев, признал вину, сообщил в понедельник адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.

Футбол Обманул сам себя. Нелепый финт украинского кудесника мяча набрал миллионы просмотров в сети По состоянию на 30 декабря в одном из крупнейших Instagram-аккаунтов о футболе "433" ролик набрал более 4,3 млн просмотров и более 800 тыс. лайков Известно, что игра проходила в Киеве, однако точная дата ее не называется.

Общество Скворцова рассказала о росте продолжительности жизни в России Продолжительность жизни россиян по итогам десяти месяцев 2019 года составила 73,4 года, что больше на полгода показателей аналогичного периода 2018 года, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Происшествия Неизвестный устроил стрельбу в центре Берлина Неизвестный открыл стрельбу в центре Берлина. Об этом говорится в сообщении полиции города в Twitter 30 декабря.

Общество Роскачество рассказало об опасных консервах Ранее эксперты Роскачества дали совет, как выбрать натуральный майонез и отличить его от майонезного соуса.

Общество Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.

Происшествия В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева, передает издание Baza в своем Telegram-канале.

Космос «Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.

Общество Дизайнеры опровергли новость о разрешении пассажирам РЖД верхних полок сидеть на нижних Студия Артемия Лебедева представила новый дизайн электронных билетов РЖД на поезда дальнего следования, в которых не подтвердилась информация о разрешении пассажирам с верхних полок сидеть на нижних местах, сообщается на сайте студии.

Происшествия Мужчина погиб в результате перестрелки между двумя тейпами в Ингушетии Конфликт произошел в ночь с воскресенья на понедельник между представителями двух тейпов в Сунже (Ингушетия), в результате перестрелки погиб один человек и пострадали еще семеро мужчин.