Политика
Взгляд.руПремьер Польши заявил о «союзе Гитлера и Сталина»
Подписание пакта Моравецкий назвал "прологом невообразимых преступлений, которые в течение следующих нескольких лет были совершены с обеих сторон", передает РИА "Новости". По его словам, «союз Гитлера и Сталина был блестяще реализован».
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Польша первой в Европе заключила пакт о ненападении с Германией, откусила кусок Чехословакии после сговора в Мюнхене, всячески набивалась в союзники к Гитлеру. Но Гитлер не предполагал Польши на карте Европы.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельКомсомольская правда вчера в 16:57
с чего всё началось
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опубликовал в воскресенье в своем Twitter документ, в котором на четырех страницах изложил польскую позицию в отношении истории ХХ века, Второй мировой войны, в том числе о пакте Молотова - Риббентропа.ТАССвчера в 13:24
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