Политика
Rambler News ServiceПремьер Польши назвал Сталина и Гитлера «друзьями»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что подписанный в 1939 году пакт Молотова-Риббентропа был «военным союзом», а Иосиф Сталин и Адольф Гитлер были «друзьями». Свое мнение Моравецкий изложил в официальном заявлении, опубликованном в аккаунте политика в Twitter.
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Польша первой в Европе заключила пакт о ненападении с Германией, откусила кусок Чехословакии после сговора в Мюнхене, всячески набивалась в союзники к Гитлеру. Но Гитлер не предполагал Польши на карте Европы.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельКомсомольская правда 16:57
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Гаджеты
Инженерные образцы процессоров Intel Comet Lake-S замечены в Китае
Характеристики инженерных образцов процессоров Comet Lake-S в последние дни активно обсуждаются по мотивам появления слайдов из официальных презентаций Intel, но фотографии реальных экземпляров воодушевляют аудиторию гораздо сильнее.
Общество
МЧС распространило экстренное предупреждение о метели в Москве
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца 30 декабря в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с, снег, метель, гололедица", - сказали в главке.
Политика
Адвокат Трампа вел переговоры с Мадуро в 2018 году, сообщает СМИ
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в сентябре 2018 года провел неофициальные телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Футбол
Морено сменил Жардима на посту главного тренера «Монако»
Морено ранее не работал на посту главного тренера в клубах, но возглавлял в 2019 году сборную Испании и вывел команду в финальную часть ЕВРО-2020 с первого места в отборочной группе.
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Общество
Росстат спрогнозировал демографический кризис России к 2036 году
Росстат дал прогноз на 16 лет вперед, как будет меняться численность населения и продолжительность жизни в России.
Происшествия
ФСИН сняла электронные браслеты с сестер Хачатурян
Сотрудники ФСИН сняли электронные браслеты с Крестины и Ангелины Хачатурян, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Липцер.
Армия и оружие
Новые виды вооружения разработают для истребителей Су-57
Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что для истребителей пятого поколения Су-57 разработают новые виды вооружения, передает РИА "Новости".
Единоборства
Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator в Японии
Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном в поединке, проходившем в рамках турнира промоушна Bellator в Сайтаме (Япония).
Шоу-бизнес
Наследник Рокфеллеров может оказаться аферистом
Наследник знаменитой семьи банкиров Майкл Чарльз Рокфеллер, недавно объявивший о скорой свадьбе с россиянкой Ольгой Грищенко, может оказаться обычным аферистом.
Футбол
«Рома» сменит владельца в ближайшие часы
В ближайшие часы «Рома» объявит о смене владельца. Компания The Friedkin Group достигла договорённости о покупке римского клуба.
Здоровье
Названы полезные свойства красной икры
Традиционно красная икра является одним из атрибутов новогоднего застолья, и в преддверии праздника россиянам рассказали о том, какими полезными свойствами обладает данный продукт.
Экономика
В России может появиться авиакомпания для Дальнего Востока
Правительство рассматривает вариант создания авиакомпании на Дальнем Востоке для решения проблемы транспортной доступности региона.
Армия и оружие
При авиаударе США по военной базе в Ираке погибли 19 человек
Число погибших в результате авиаудара ВВС США по базе шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим составило 19 человек.
Наука
Объединение двух древних молекул дало высшим растениям сосуды
Ксилема (тип проводящей ткани) у растений образуется благодаря действию гетеродимера (молекулы из двух разных частей) TMO5/LHW, который руководит развитием будущих компонентов сосудов.
Происшествия
Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва
Ранее в понедельник сообщения об угрозе взрыва стали поступать в детские сады Хабаровска, детей из них эвакуируют и размещают в ближайших школах.
Политика
Экс-глава МИД Италии рассказал, как Путин принимал его на даче
По словам Фраттини, Путин всегда принимал его, когда он в качестве министра иностранных дел приезжал в Россию, причем "дважды эти встречи происходили у него на даче под Москвой".
Политика
ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге
ФСБ в пятницу задержала двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурга во время новогодних массовых мероприятий.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус попала в больницу на скорой
Актриса Кристина Асмус госпитализирована в Москве с острой бактериальной инфекцией. Об этом артистка рассказала 29 декабря в Instagram.
Армия и оружие
Россия планирует ускорить свое гиперзвуковое оружие
Шоу-бизнес
Петр Чернышев показал годовалую дочку Анастасии Заворотнюк
После окончания премьерного показа ледового шоу "Спящая красавица" фигурист и постановщик Петр Чернышев показал зрителям годовалую дочку Милу.
Наука
ВИЧ эволюционирует и становится более заразным
Эксперты отметили, что гораздо успешнее в размножении вирусы, накапливающиеся к крови в большем количестве, а, следовательно, гораздо заразные.
Общество
Новые контейнеры для сбора мусора появились в Южно-Сахалинске
Политика
Bloomberg оценил достижения Путина за 20 лет у власти в России
Bloomberg оценил результаты двадцатилетнего пребывания российского лидера Владимира Путина у власти.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Гаджеты
Realme X50 оказался полным аналогом Redmi K30 5G
В Сети опубликована информация о новом смартфоне Realme X50. Мобильный телефон от китайского бренда оказался полным аналогом Redmi K30 5G.
Общество
Исследование выявило, где в России пьют больше шампанского в Новый год
Россияне в новогодние праздники в среднем выпивают четверть от годового потребления шампанского, а лидером по употреблению игристого напитка является Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости.
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Государственные и муниципальные унитарные предприятия (ГУП и МУП), созданные до вступления в силу закона и действующие на конкурентных товарных рынках, будут ликвидированы или реорганизованы до 1 января 2025 года.