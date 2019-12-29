Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceПремьер Польши назвал Сталина и Гитлера «друзьями»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что подписанный в 1939 году пакт Молотова-Риббентропа был «военным союзом», а Иосиф Сталин и Адольф Гитлер были «друзьями». Свое мнение Моравецкий изложил в официальном заявлении, опубликованном в аккаунте политика в Twitter.
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Алексей Пушков
Польша первой в Европе заключила пакт о ненападении с Германией, откусила кусок Чехословакии после сговора в Мюнхене, всячески набивалась в союзники к Гитлеру. Но Гитлер не предполагал Польши на карте Европы.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельКомсомольская правда 16:57
с чего всё началось
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опубликовал в воскресенье в своем Twitter
 документ, в котором на четырех страницах изложил польскую позицию в отношении истории ХХ века, Второй мировой войны, в том числе о пакте Молотова - Риббентропа.
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