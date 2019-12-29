с чего всё началось

Польша первой в Европе заключила пакт о ненападении с Германией, откусила кусок Чехословакии после сговора в Мюнхене, всячески набивалась в союзники к Гитлеру. Но Гитлер не предполагал Польши на карте Европы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что подписанный в 1939 году пакт Молотова-Риббентропа был «военным союзом», а Иосиф Сталин и Адольф Гитлер были «друзьями». Свое мнение Моравецкий изложил в официальном заявлении, опубликованном в аккаунте политика в Twitter.

Гаджеты Инженерные образцы процессоров Intel Comet Lake-S замечены в Китае Характеристики инженерных образцов процессоров Comet Lake-S в последние дни активно обсуждаются по мотивам появления слайдов из официальных презентаций Intel, но фотографии реальных экземпляров воодушевляют аудиторию гораздо сильнее.

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