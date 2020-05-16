Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков напомнил послу США в Польше про угрозу «ядерной зимы»

Российский сенатор Алексей Пушков в своем твиттере раскритиковал посла США в Польше Джоржетт Мосбахер за ее предложение разместить ядерное оружие и напомнил об угрозе ядерной зимы.
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США предположили возможность расположить ядерные комплексы в Польше

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США могут переместить ядерное оружие, которое хранят в Германии, в Польшу

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Пушков напомнил послу США в Польше про угрозу «ядерной зимы»

РИА Новостивчера в 19:23

Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше

Известиявчера в 21:52

Сенатор Пушков напомнил послу США в Польше о «ядерной зиме»

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Пушков напомнил послу США в Польше про Карибский кризис

Российская газетавчера в 23:07

Как Германию убеждают не отказываться от американского ядерного оружия в пользу Польши

Коммерсантъвчера в 17:11
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В Австрии создан квантовый радар

Актуальные Новости 14 мая в 00:23
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Здоровье

Ученые прогнозируют вторую волну коронавируса осенью, а зимой третью

Ученые из института Роберта Коха выпустили исследование в котором прогнозируют вторую волну пандемии - осенью.
Комсомольская правда 06:38
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Постпред США в ОБСЕ перепутал снимок депортации крымских татар

Постпред США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор перепутал в своем Twitter снимок в польском гетто с фото депортации крымских татар.
РБК 18:48
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Здоровье

Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу

Руководитель группы медицинской экспертизы одной из частных медлабораторий Татьяна Панкратова рассказала "Пятому каналу" о том, как правильно подготовиться к тесту на антитела к коронавирусу.
РИА Новости 18:03
Общество

В Минтрансе рассказали о негативных последствиях дистанции в самолетах

Министр напомнил, что зарубежные компании, которые ввели правило дистанцирования в самолетах, позже были вынуждены вернуться к прежнему режиму работы.
Газета.Ru 09:11
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Политика

Умер заразившийся коронавирусом бывший российский сенатор

Умер бывший член Совета Федерации и депутат Госдумы Виктор Шудегов.
Lenta.ru 16:41
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Наука

Новый вид паразитических грибов найден в Twitter

Новый вид паразитических лабульбениомицетов описан в статье, опубликованной в журнале MycoKeys.
Naked Science 04:41
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Общество

В Ленобласти ограничена работа торговых центров

«Торговые центры площадью свыше 25 тыс. кв. м будут закрыты в районах, входящих в «первую» и «вторую» зоны», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.
RT на русском 18:45
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Политика

Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:40
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Экономика

Эксперты: рост занятости может обеспечить жилищное строительство

Восстановление уровня занятости может обеспечить отложенный спрос на товары и услуги, а жилищное строительство и автомобильная промышленность – стать локомотивами развития экономики и "потащить" за собой занятость, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новости вчера в 02:31
Общество

Главврача больницы в Армавире уволят после жалоб врачей

Главного врача больницы в Армавире уволят из-за нарушений с выплатами медикам за работу с пациентами с коронавирусом, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
Моя Москва.онлайн 10:04
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Политика

На Украине ввели санкции против Эрмитажа и МГУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в отношении российских учреждений культуры и науки применяются санкции сроком на три года.
Деловое.ТВ вчера в 15:49
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Происшествия

В РФ за сутки потушили 25 лесных пожаров

Москва, 17 мая 2020, 02:18 — REGNUM Службы лесного хозяйства РФ ликвидировали за сутки 25 лесных пожаров общей площадью более 12 221 гектар, 16 мая сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».
REGNUM 19:18
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Политика

Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России

Агентство Bloomberg изменило название статьи о смертности от коронавируса в России после комментария официального представителя МИД Марии Захаровой.
РИА Новости 16:24
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Здоровье

Врач назвал самое опасное осложнение коронавирусной инфекции

Самым опасным из возможных осложнений новой коронавирусной инфекции является полиорганная недостаточность, заявил врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев в интервью телеканалу "Звезда".
Газета.Ru 10:45
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Армия и оружие

В Сирии ликвидировали главаря «Имарата Кавказ»

В Сирии ликвидировали главаря «Имарата Кавказ» (запрещенная в России террористическая организация) Абдуллу Цумада.
Комсомольская правда 16:57
Фигурное катание

Тарасова жестко оскорбила Роднину

Газета.Ru 08:54
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Игры

Магазин Epic Games Store обрушился из-за бесплатной раздачи игры GTA V

Популярная игра студии Rockstar – Grand Theft Auto V – временно стала бесплатной в онлайн-магазине Epic Games Store.
Rambler News Service 14 мая в 14:19
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Космос

Лазерный ровер исследует на Луне кратеры с водяным льдом

Новый лазерный ровер исследует Луну. Об этом рассказали представители NASA, сообщил «Ридус».
Телеканал 360° вчера в 10:04
Происшествия

В загоревшейся квартире на западе Москвы нашли тело убитой женщины

Спасатели при тушении пожара в квартире на западе Москвы обнаружили тело убитой женщины.
РБК 17:39
Космос

Астронавты NASA ушли на карантин перед вылетом на Crew Dragon к МКС

Хьюстон, США, 14 мая 2020, 02:09 — REGNUM Экипаж американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX в составе астронавтов Дугласа Херли и Роберта Бенкена начал 13 мая карантин перед полётом к Международной космической станции (МКС).
REGNUM 13 мая в 19:09
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Спорт

Титов: Корбут была героем своего времени, желаю ей здоровья и счастья

Четырёхкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут была героем своего времени, она многое сделала для спортивной гимнастики, заявил РИА Новости глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.
РИА Новости 08:22
Политика

Турция разрешила россиянам въезд для лечения

Пересекать границу смогут лишь пациенты с отрицательным результатом теста на коронавирус.
РИА Новости 04:40
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Комментарии читателей Fox News: русские — безмозглые неряхи

FoxFunLol Путин хотя бы маску носит — и перчатки. ToothlessSwampOgre Небось, русские завезли себе китайских спецов по подсчету заболевших.
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Трамп анонсировал создание «супер-пупер-ракеты»

Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги.
ТАСС вчера в 14:36
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99 лет назад на Земле произошла мощнейшая магнитная буря

Мощнейший выброс энергии устремился к нашей планете. 3 суток магнитное поле Земли буквально «сотрясалось» от этой внезапной атаки.
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«Евровидение» в 2021 году пройдет в Роттердаме

18 артистов, заявленных на 2020 год, подтвердили, что они снова будут представлять свою страну в 2021 году.
Коммерсантъ 17:15
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Общество

Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов

Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях.
Газета.Ru вчера в 13:08
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Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru вчера в 08:59
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Игры

Игровой движок Unreal Engine 5 предлагает две новые технологии

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Megaobzor.com вчера в 10:53
Как работают Яндекс.Новости?
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