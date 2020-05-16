Российский сенатор Алексей Пушков в своем твиттере раскритиковал посла США в Польше Джоржетт Мосбахер за ее предложение разместить ядерное оружие и напомнил об угрозе ядерной зимы.

Пушков напомнил послу США в Польше про угрозу «ядерной зимы»

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