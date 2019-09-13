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ИзвестияПушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
Сенатор Алексей Пушков оценил слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, который заявил, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала. По мнению Пушкова, таким высказыванием Турчинов в очередной раз доказал «свое мрачное сумасшествие».
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Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом. Чем ещё раз доказал свое мрачное сумасшествие. Воистину: желая наказать человека, Господь лишает его разума.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельНовостной фронт 14:53
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