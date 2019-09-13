Политика
РИА НовостиПушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
Ранее Турчинов заявил, что Украина не может объявить России войну, так как у Киева нет ядерного оружия. Именно поэтому стране необходимо усиливать военный потенциал, считает он. Кроме того, Турчинов предрек Москве гораздо большие "проблемы", чем были у СССР перед его распадом.
Читать в источнике
Оценить378
Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом. Чем ещё раз доказал свое мрачное сумасшествие. Воистину: желая наказать человека, Господь лишает его разума.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельНовостной фронт 14:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 20:32, Вашингтон
Футбол
«Лион» упустил победу в матче с «Амьеном»
Футболисты «Амьена» в домашнем матче пятого тура чемпионата Франции сыграли вничью с «Лионом».
ProstoProSport 16:42
Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
REGNUM 14:52
Авто
У нового внедорожника Audi дроны заменяют фары
Фото: Carfactum.ru Представленный Audi AI:TRAIL quattro в длину более четырех метров, а в ширину более двух, высота внедорожника почти 1 м 70 см. В длину он уступает кроссоверу Q2, но имеет преимущество в ширине и высоте.
DriveNN.ru 11 сентября в 10:31
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37
Экономика
Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза
Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
Российская газета вчера в 07:59
Космос
Высота орбиты МКС будет снова увеличена
Двигательную установку включали дважды на 585 секунд. В результате средняя высота полета станции увеличилась на 2,1 километра.
Российская газета 19:44
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
MOS.news вчера в 08:39
Космос
Крымский астроном обнаружил первую межзвездную комету
Астроном из Крыма Геннадий Борисов при помощи самодельного телескопа обнаружил первую межзвездную комету.
Национальная служба новостей 16:59
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото с венчания Собчак и Богомолова
В Сети появилось первое фото с венчания Собчак и Богомолова. Его опубликовала в своем «Инстаграме» подруга пары Светлана Бондарчук.
MOS.news 08:22
Политика
Отмену восьмичасового рабочего дня правительство признало невозможной
Проанализировав, что с полной отменой действия нормативных актов, принятых в СССР, могут быть нестыковки, российские власти заявили, что отмена восьмичасового рабочего дня невозможна.
Регион online 07:28
Наука
Ученые MIT случайно создали самый черный на сегодня материал в мире
Самый черный на сегодня материал поглощает 99,96% света, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:40
Происшествия
ВОЗ сообщила о смерти женщины в Танзании из-за неизвестной болезни
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила команду специалистов в Танзанию для срочного расследования смерти человека от неизвестной болезни.
РБК 14:38
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга
Как сообщает "Комсомольская правда" у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.
Prо Город Пенза 08:20
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me вчера в 10:20
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК 07:24
Политика
Эрдоган отметил искренний подход России в вопросе С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил искренний подход России в вопросе поставок систем С-400, которые Анкара была вынуждена приобрести для мира в регионе.
RT на русском 14:32
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия 11 сентября в 19:55
Политика
На Украине заявили о переносе встречи «нормандской четверки»
Украинский министр иностранный дел Пристайко заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" будет перенесена на неопределенное время.
Газета.Ru 18:39
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости 11:33
Происшествия
Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
В городе Лиски Воронежской области пара два года издевалась над семилетним сыном. Об этом сообщает ГСУ СК по региону.
РИА Новости 15:56
Гаджеты
В РФ снизились цены на старые модели iPhone
На старые модели устройств Apple снизила официальные цены. Как пишет издание «Астера», теперь iPhone 8 предлагают за 39 990 рублей.
Газета DAILY 13:48
Происшествия
Бывший офицер ФСБ приговорен к четырем годам колонии за пытки
За изнасилование карабином суд назначил пострадавшему компенсацию 700 тыс. рублей Выборгский гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ Илью Кирсанова к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия.
Коммерсантъ 09:39
Технологии
В МЧС РФ рассказали, как не остаться без связи в чрезвычайной ситуации
Чтобы иметь возможность позвонить спасателям даже в самой экстремальной ситуации, ведомство рекомендует экономить заряд батареи.
Радио Sputnik 20:00
Баскетбол
Аргентина вышла в финал чемпионата мира
Аргентина стала финалистом чемпионата мира по баскетболу. В 1/2 финала аргентинцы переиграли команду Франции со счетом 80:66.
Спорт-Экспресс 09:56
Шоу-бизнес
Врачи отказались отрезать «руки-базуки»
Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru вчера в 12:46
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
Проживающий в Москве экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, который был причастен к утечке секретных данных американских спецслужб в 2013 году, рассказал, что тайно женился.
Газета.Ru 16:59
Происшествия
В Грузии убили гражданина России
Гражданина России убили в Грузии, в селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщает Sputnik Грузия.
РИА Новости 08:27
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с A-321 в Подмосковье
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом Airbus A-321, который сел в кукурузное поле в Подмосковье.
Известия 19:53