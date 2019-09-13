Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом. Чем ещё раз доказал свое мрачное сумасшествие. Воистину: желая наказать человека, Господь лишает его разума.

Ранее Турчинов заявил, что Украина не может объявить России войну, так как у Киева нет ядерного оружия. Именно поэтому стране необходимо усиливать военный потенциал, считает он. Кроме того, Турчинов предрек Москве гораздо большие "проблемы", чем были у СССР перед его распадом.

Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией

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