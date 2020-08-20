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iReactor
iReactor

Пушков назвал беспрецедентным запрет на въезд в Литву для Лукашенко

Внесение Александра Лукашенко в черный список для въезда в Литву является демонстрацией курса на свержение президента Белоруссии. Таким мнением поделился российский сенатор Алексей Пушков.В источнике
Алексей Пушковроссийский общественный деятель
Личные санкции против главы государства, с которым есть дипотношения, это не просто скандал — это невиданно. Вводя санкции против Лукашенко, в Вильнюсе прекрасно знают: такого рода санкции — это повод как минимум для отзыва посла Белоруссии и для понижения уровня дипотношений с Литвой.
С чего всё началось
Так, в своем Telegram-канале
 он прокомментировал заявление главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса о внесении 32 человек, включая президента Белоруссии, в список невъездных.
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Пушков назвал личные санкции Литвы против Лукашенко невиданными

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Пушков оценил предложение МИД Литвы запретить Лукашенко въезд в страну

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