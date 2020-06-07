Политика
Российская газетаПушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США
Российский сенатор Алексей Пушков назвал бредом заявления экс-посла США в Москве Майкла Макфола о беспорядках в США.
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Пушков резко отреагировал на заявление экс-посла США о «маленьких зеленых человечках» из РФ
Аргументы неделивчера в 14:57
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Футбол
В ЦСКА может вернуться Вагнер Лав
Евро-футбол.ру 05 июня в 15:37
Происшествия
В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост
Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
Происшествия
Новорождённого ребёнка нашли в мусорном баке в Якутске
Мать выбросила новорождённого ребёнка в мусорный бак в Якутске; врачи борются за жизнь младенца.
Сиб.фм 01:50
Футбол
В «Тамбове» подтвердили, что клуб может переехать в Нижний Новгород
Спортивный директор ФК Тамбов Павел Худяков подтвердил, что клуб обсуждает с Российским футбольным союзом возможность переезда в Нижний Новгород на постоянной основе.
Советский спорт 05 июня в 15:18
Футбол
«Матч ТВ» планирует бесплатно показывать все оставшиеся матчи РПЛ
Холдинг «Матч ТВ» рассматривает возможность бесплатного показа на своих каналах всех матчей РПЛ сезона-2019/20.
Бомбардир.ру вчера в 06:39
Единоборства
Глава UFC отреагировал на отставку Конора МакГрегора
Президент UFC, Дана Уайт, ответил на вопрос о том, что он думает о заявлении Конора МакГрегора, который совершенно неожиданно сообщил о завершении профессиональной карьеры бойца.
FightTime.ru 02:51
Общество
В Туве вводят карантин из-за коронавируса
Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике двухнедельный карантин.
Газета.Ru 00:56
Здоровье
Ещё 240 человек заболели коронавирусом в Свердловской области
На 7 июня в Свердловской области у 7419 человек подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 03:38
Общество
Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября
Новости Перми 05 июня в 02:05
Авто
«ГАЗ» может выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia
Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
Автоновости дня 05 июня в 03:49
Киберспорт
Valve выпустили обновление Battle Pass
Сундук дают за 4 переработанных предмета.
Vprognoze.ru 04 июня в 20:39
Футбол
Защитник «Рубина» заинтересовал московские клубы
Газета.Ru вчера в 18:11
Футбол
Соболев назвал игрока в «Спартаке» с лучшим аппетитом
Нападающий "Спартака" Александр Соболев рассказал, у кого из его партнеров по команде лучший аппетит.
Газета.Ru вчера в 20:50
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
ТАСС вчера в 17:00
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru вчера в 02:52
Культура
Состоялась премьера сериала «Чики» с Ириной Горбачевой
Первые две серии из 8 доступны по подписке more.tv в видеосервисе Wink с 4 июня Режиссером проекта, а также сценаристом и автором идеи стал Эдуард Оганесян, а одним из продюсеров – Фёдор Бондарчук.
Деловое.ТВ 03:54
Армия и оружие
В России предложили использовать минометный запуск ракет с самолетов
Как следует из патента на изобретение, опубликованного в базе данных Федерального института промышленной собственности, специалисты КБ «Факел» им. Грушина и НПП «Радар ммс» предложили стрелять с самолетов ракетами из вертикальных пусковых установок с помощью минометного старта.
Военное дело вчера в 03:49
Общество
В России заявили о создании винтовки с дальностью стрельбы до 7 км
В России создается снайперская винтовка, обладающая предельной дальностью стрельбы в 7 км. Об этом сообщил гендиректор предприятия-разработчика данного оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев, передает «РИА Новости».
РБК 05 июня в 03:26
Киберспорт
Nigma получила техническое поражение на первой карте против Secret
Команда получила техническое поражение на первой карте и начнет игру со счета 0:1. Победитель матча выйдет в финал нижней сетки, где сыграет с командой, которая уступит в серии Alliance – VP.Prodigy.
Cyber.sports.ru 05 июня в 10:49
Общество
Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру
Китай сделает вакцину «глобальным общественным благом», когда она будет готова, заявил на пресс-конференции в Пекине, посвященной выпущенной Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», министр науки и техники КНР Ван Чжиган.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Политика
Турция возобновит авиасообщение с 10 июня
Министр транспорта и инфраструктуры республики Адиль Караисмаилоглу сообщил, что Турция начнет возобновлять авиасообщение с 10 июня.
ФедералПресс 04 июня в 06:50
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
«Норильский никель» полностью профинансирует все работы по ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае.
Известия 05 июня в 09:50
Общество
РБК: в Москве с 14 июня могут отменить пропуски
Цифровые пропуски, обязательные для поездок на транспорте в Москве, могут отменить с 14 июня, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 04:13
Здоровье
Диетологи назвали самый опасный для здоровья суп
Врач-диетолог Ирина Торопыгина рассказала, что среди распространенных в России супов самый опасный – солянка.
Портал Поиск 05 июня в 11:35
Футбол
Мостовой: «Сочи» еще спокойно может побороться за место в еврокубках
Футболист отметил, во всеми конкурентами, в том числе с «Динамо», сочинцам еще предстоит сыграть, и потому можно еще спокойно побороться за место в еврокубках.
Нева Спорт 02:41
Происшествия
В Кузбассе спасатель погиб при испытаниях пожарного рукава
В Кемеровской области при испытании оборудования тяжелые травмы получил заместитель начальника пожарно-спасательной части в городе Анжеро-Судженск.
Российская газета 03:33
Общество
Кабмин утвердил порядок возврата билетов на отложенные мероприятия
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возмещении компенсаций за купленные билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия из-за режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации или обмене их на ваучеры.
РБК вчера в 13:56
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском вчера в 09:59
Здоровье
В Прикамье выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом
В Пермском крае за сутки выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 17 человек проходят лечение в больницах, 37 - изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, 2 случая зафиксированы посмертно, пишет администрация губернатора Прикамья.
Новости Перми вчера в 04:01