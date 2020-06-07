Российский сенатор Алексей Пушков назвал бредом заявления экс-посла США в Москве Майкла Макфола о беспорядках в США.

Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США

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