Политика

Российская газетаРоссийская газетаПушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США

Российский сенатор Алексей Пушков назвал бредом заявления экс-посла США в Москве Майкла Макфола о беспорядках в США.
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Пушков назвал заявление Макфола о «зеленых человечках» бредом

ИА Красная Весна02:53

Пушков напомнил Макфолу о «зле», причиненном США другим странам

РЕН ТВ00:53

Пушков напомнил Макфолу о бедах из-за США за последние 20 лет

РИА Новостивчера в 22:45

Пушков напомнил Макфолу о бедах, которые принесли США миру

ФАНвчера в 23:40

Пушков резко ответил на заявление Макфола о беспорядках в США

Известиявчера в 17:01

Пушков и Макфол поспорили о «вежливых людях» в США

News.ruвчера в 16:13

Пушков резко отреагировал на заявление экс-посла США о «маленьких зеленых человечках» из РФ

Аргументы неделивчера в 14:57
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Общество

В Татарстане разрешили находиться в общественных местах без маски

Седьмой абзац пункта 8 постановление № 374 запрещал находиться без масок в местах розничной торговли и оказания услуг, в транспорте и общественных местах.
Татар-информ вчера в 09:40
71
Шоу-бизнес

Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
48
Футбол

Решающие матчи Лиги чемпионов могут пройти в Лиссабоне

Оставшиеся матчи Лиги чемпионов 2019/20 скорее всего примет Лиссабон, сообщает немецкое издание Bild.
МИР 24 вчера в 22:04
Общество

Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусом людям

Евгений Комаровский предупреждает, что даже уже перенесенная коронавирусная инфекция не дает гарантии того, что переболевший человек не заразит другого.
Российская газета 02:56
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Авто

Автомобили Lada покидают Европу

Как ранее сообщал портал "За Рулём Кубань", в 2019-м году из-за этого европейский рынок покинули Lada Vesta и Vesta Cross, а с уходом Lada 4x4 россйский АвтоВАЗ более не будет представлен в ЕС.
За рулем Кубань 04 июня в 02:30
380
Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 05 июня в 07:42
2,6K
Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

ТАСС вчера в 17:00
439
Общество

Собянин рассказал о росте пассажиропотока на московском транспорте

Пассажиропоток на общественном транспорте в Москве составляет 5 миллионов человек, несмотря на открытие торговых центров, городу удается сохранить положительную динамику по COVID-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 01:37
27
Политика

Чехия высылает двух сотрудников российского посольства

Правительство Чехии высылает двух сотрудников российского посольства, пишет «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 05 июня в 08:39
1,3K
Общество

В России установят единые требования безопасности для пляжей

Единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих планируется установить для российских пляжей, при этом их владельцев избавят от получения разрешений на работу пляжей, достаточно будет декларации.
ТАСС 00:01
6
Единоборства

Макгрегор объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил в Twitter о завершении карьеры.
РИА Новости 01:37
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 июня

Всего с начала пандемии в столице умерли 2864 человека. Число заражений выросло до 193 061.
РБК 02:20
Финансы

ЦБ раскрыл сумму проданной валюты в рамках сделки по Сбербанку

Центральный банк продал на рынке $4,3 млрд валюты (около 300 млрд в рублевом эквиваленте) из денег, полученных в рамках сделки по покупке контрольного пакета Сбербанка правительством, сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Ведомости 05 июня в 12:02
27
Политика

Турция с 10 июня возобновляет авиасообщение с 40 странами

Министерство транспорта и инфраструктуры объявило, что с 10 июня Турция возобновляет авиасообщение с 40 странами.
Актуальные Новости 04 июня в 11:54
46
Общество

На территории Китая объявлен низкий уровень эпидемической угрозы

Последними уровень эпидемической угрозы общественному здравоохранению в связи с распространением коронавируса нового типа изменили со среднего на низкий власти северо-восточной китайской провинции Цзилинь.
REGNUM 02:41
2
Экономика

В ТПП заявили, что качество продукции фермеров в России может упасть

7 июня отмечается Всемирный день безопасности пищевых продуктов, учрежденный Генассамблеей ООН для привлечения внимания к проблемам здорового питания населения и качеству производимых товаров.
ТАСС 01:10
12
Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще 2 283 пациента

ТАСС 02:33
286
Экономика

Товарооборот России и Китая сократился на 4,3%

Товарооборот России и Китая по итогам первых пяти месяцев текущего года сократился на 4,3% в годовом выражении, до $40,89 млрд.
ТАСС вчера в 23:23
7
Общество

Открывать торговые центры отказались власти в Подмосковье

Открывать торговые центры отказались власти в Подмосковье. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:46
300
Политика

Глава МИД Германии назвал отношения с США сложными

Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал отношения с США сложными, комментируя распространенную рядом СМИ информацию, что Вашингтон намерен вывести часть своих военных из Германии.
Российская газета вчера в 21:25
2
Происшествия

В Подмосковье на территории киногородка загорелся склад

На территории киногородка в подмосковном поселке Горки загорелся склад.
Российская газета вчера в 22:26
1
Общество

Университет Джонса Хопкинса вернул данные по коронавирусу в Бразилии

Сайт проекта Университета Джонса Хопкинса, собирающего актуальную информацию по коронавирусу в мире, вернул в сводку данные из Бразилии.
Lenta.ru вчера в 21:54
39
Происшествия

Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве красноярской школьницы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК ход расследования уголовных дел об убийстве и изнасиловании школьницы в Красноярском крае.
RT на русском вчера в 11:03
17
Гаджеты

Анонс смартфона OnePlus Z ожидается во второй половине июля

Утверждается, что официальная презентация намечена на вторую неделю июля, то есть на 6–12 число следующего месяца.
3DNews вчера в 23:07
Армия и оружие

Российский фрегат-невидимка завершил госиспытания

Российский фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», созданный по стелс-технологии, завершил морскую часть государственных испытаний, и в ближайшее время будет включен в боевой состав ВМФ России.
Lenta.ru вчера в 16:59
7
Общество

Кабмин утвердил порядок возврата билетов на отложенные мероприятия

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возмещении компенсаций за купленные билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия из-за режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации или обмене их на ваучеры.
РБК вчера в 13:56
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Политика

Китай пообещал сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

Власти Китая собираются сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после того, как она будет разработана и пройдет все клинические испытания.
РИА Новости 03:00
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Космос

Астероид Оумуамуа может быть водородным айсбергом

Учёные Йельского университета (США) предполагают, что астероид Оумуамуа может быть водородным айсбергом.
Версия.Инфо 05 июня в 09:48
4
Здоровье

Мурашко заявил, что вакцинация от гриппа начнется в августе

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в августе в стране начнется вакцинация от гриппа.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:48
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Единоборства

Нуньес победила Спенсер в главном бою турнира UFC 250

В Лас-Вегасе прошел главный бой турнира UFC 250. В нем Аманда Нуньес одержала победу над Фелицией Спенсер. Бой продлился все пять раундов.
ProstoProSport 01:00
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