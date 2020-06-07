Политика
Газета.RuПушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал бредом слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о причастности России к беспорядкам в американских городах.
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Пушков резко отреагировал на заявление экс-посла США о «маленьких зеленых человечках» из РФ
Аргументы неделивчера в 14:57
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 06:11, Ашберн
Происшествия
На тушение нефтяной скважины в России отправили противотанковую пушку
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
Lenta.ru 05 июня в 13:46
Политика
США решили тайно сократить численность своих войск в Германии
Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
Известия вчера в 16:50
Религия
Православные верующие отмечают День Святой Троицы
Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:53
Общество
Королевская семья показала трогательное фото принца Уильяма с детьми
Фото из официального аккаунта герцогов в Instagram (@ kensingtonroyal) Герцоги Кембриджские активное участие принимают в общенациональной волонтерской деятельности и привлекают к благотворительности своих детей.
Версия.Инфо 00:25
Политика
МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске
Коммерсантъ 02:55
Единоборства
Ян поздравил Стерлинга с победой над Сандхегеном
Чемпионат вчера в 23:44
Происшествия
Уфимская дознавательница рассказала о приказе прийти на скандальную вечеринку
Обвинявшая своих коллег в изнасиловании уфимская дознавательница Гульназ Фахтлисламова заявила, что ей приказали прийти на скандальную вечеринку, и подчеркнула, что будет добиваться отмены решения суда, который оправдал двоих полицейских по этому делу.
Взгляд.ру 05:54
Происшествия
Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника
Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
Общество
Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии.
Петербургский дневник 05 июня в 08:21
Общество
Пропуска в Москве могут отменить с середины июня
Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний-партнеров столичной мэрии.
Ведомости 05:44
Общество
Часть вступительных испытаний в российские колледжи может пройти очно
Вступительные испытания в колледжи по творческим и спортивным направлениям могут пройти очно по решению учреждения, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
РИА Новости 04:57
Футбол
Егор Сорокин: «Не жалею, что отказал „Зениту“»
Учитывая сложную финансовую ситуацию, в которую попал "Рубин", руководители клуба сказали: "Если на кого-то из игроков будет спрос — удерживать не собираемся".
Спорт-Экспресс 03:00
Общество
В Калининградской области начнут работать библиотеки и бани
Региональные власти Калининградской области с 7 июня отменят ограничение на работу бань, душевых, фитнес-центров и библиотек, 6 июня сообщает пресс-служба правительства области.
ИА Красная Весна вчера в 14:17
Происшествия
Жители Васильевского острова в Петербурге остались без электричества
Около полудня жители Васильевского острова пожаловались в соцсетях на отключение электричества.
Интерфакс 06:00
Общество
За сутки в России подтверждено 8984 случая COVID-19 в 84 регионах
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 38,5% - без клинических проявлений.
Российская газета 03:35
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Здоровье
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости вчера в 08:34
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Газета.Ru вчера в 18:35
Футбол
Селюк: «Зенит» хотел обменять Аршавина в «Барселону» на Месси
Агент отметил, в тот момент Аршавин был символом России и «Зенита», и Миллер очень красиво ответил «Барселоне», попросив взамен Месси.
Нева Спорт вчера в 07:35
Общество
Обновлены данные по заражению в районах Нижегородской области
Правительство Нижегородской области представило новые данные по заражению коронавирусом в районах и муниципальных округах .
ТаракаНН вчера в 09:05
Общество
Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией
Переболевшие коронавирусной инфекцией люди все равно должны соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить других, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости вчера в 20:48
Общество
В Татарстане выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом
В Татарстане за минувшие сутки обнаружено 54 случая заражения COVID-19, 1 из них — в Нижнекамском районе.
НТР 24 03:37
Культура
Швыдкой заявил о соблюдении прав зрителей при переносе мероприятий
«Постановление не ущемляет права зрителей прежде всего потому, что предлагается не простой возврат денег, а некий ваучер, который позволит зрителям получить то, на что они рассчитывали, но несколько позже», — цитирует его ТАСС.
Известия 05:36
Армия и оружие
NI: Пентагону стоит опасаться российского БПЛА «Охотник»
Военное дело 05 июня в 10:06
Общество
За сутки в Тульской области выявлено 115 новых случаев коронавируса
За сутки в Тульской области у 115 жителей подтвержден COVID-19. Всего в регионе 4620 заболевших.
Тульские новости 03:41
Происшествия
Протесты в Лондоне: 23 полицейских получили ранения
Вести.Ru вчера в 22:12
Происшествия
В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост
Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
Кино
Режиссер фильма «Кэндимен» утешил поклонников проекта
Напомним, «Кэндимен» рассказывает историю своеобразного убийцы из Чикаго, который приходит к своим жертвам из зеркал.
Телепрограмма 06:04
Армия и оружие
Греция заявила о готовности к войне с Турцией
Согласно словам главы оборонного ведомства Греции, минобороны страны отмечает рост провокаций со стороны Турции в последнее время.
Военное дело 05 июня в 02:23