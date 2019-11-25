Крым созовет международный общественный трибунал по провокации, устроенной год назад украинскими военными в Керченском проливе, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы по правовым вопросам постпредства Крыма при президенте Александр Молохов.

с чего всё началось

Международный трибунал по инциденту в районе Керченского пролива призван доказать организацию этой провокации экс-президентом Украины Петром Порошенко. Об этом в своем Twitter написал член Совета Федерации Алексей Пушков. По его мнению, такой трибунал "важен и необходим".

Пушков назвал цель трибунала по провокации в Керченском проливе

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