Политика
Российская газетаПушков объяснил цель украинских санкций против музеев и вузов РФ
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал введение Украиной санкций против российских учреждений науки и культуры. По его мнению, такими действиями президент Владимир Зеленский пытается "впечатлить" националистов в стране.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский, вводя новые санкции против МГУ, Эрмитажа и других знаменитых учреждений культуры и науки РФ, желает «впечатлить» националистов в своей стране и продемонстрировать своё нежелание идти на сближение с Москвой.Парламентская газетавчера в 07:18
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Алексей Пушков: Зеленский хочет «впечатлить» украинских националистов
Парламентская газетавчера в 08:12
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