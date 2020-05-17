Президент Украины Владимир Зеленский, вводя новые санкции против МГУ, Эрмитажа и других знаменитых учреждений культуры и науки РФ, желает «впечатлить» националистов в своей стране и продемонстрировать своё нежелание идти на сближение с Москвой.

с чего всё началось

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал введение Украиной санкций против российских учреждений науки и культуры. По его мнению, такими действиями президент Владимир Зеленский пытается "впечатлить" националистов в стране.

Пушков объяснил цель украинских санкций против музеев и вузов РФ

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