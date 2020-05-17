Политика
РИА НовостиПушков назвал цель украинских санкций против МГУ и Эрмитажа
В беседе с "Парламентской газетой" Пушков назвал украинские санкции символическими, от которых российским учреждениям "ни жарко ни холодно". "Санкции эти можно было вообще не вводить", — сказал Пушков. Он добавил, что эти меры никак не угрожают России и не несут какой-либо пользы для Украины.
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Целью такого шага является, прежде всего, демонстрация того, что Киев намерен и дальше идти по выбранному антироссийскому пути — никаких послаблений не будет.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельГазета.Ru 18:23
с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский, вводя новые санкции против МГУ, Эрмитажа и других знаменитых учреждений культуры и науки РФ, желает «впечатлить» националистов в своей стране и продемонстрировать своё нежелание идти на сближение с Москвой.Парламентская газета07:18
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В России появится новый нефтегазовый регион
Небогатая Калмыкия может со временем стать серьезным нефтегазовым регионом России.
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ВОЗ назвала условие для окончательной оценки смертности от COVID-19
Оценка показателей смертности является сложной задачей в отношении многих заболеваний, и коронавирусная инфекция COVID-19 — в данном случае не исключение, заявили РБК в представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России.
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Общество
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Коммерсантъ 04:55
Политика
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REGNUM 16:04
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
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Происшествия
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Восемь лесных пожаров ликвидировано за минувшие сутки в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.
Российская газета 21:39
Происшествия
В Лос-Анджелесе 10 пожарных тяжело пострадали при тушении огня
"Взрыв на месте событий вынудил подать сигнал SOS, 10 пожарных пострадали, многие здания охвачены огнем", - говорится в Twitter службы.
ТАСС 22:37
Футбол
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Ради трансфера двух игроков "аристократы" собираются продать целую группу своих футболистов: Эмерсона, Миши Батчуайи, Маркоса Алонсо, Тимуйе Бакайоко и Давиде Дзаппакосту.
Sport.ru 05:13
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ 21:45
Политика
В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова
Страна Пуэрто-Рико, являющаяся свободно ассоциированным государством под управлением США, проведет 3 ноября референдум о статусе острова, соответствующий закон подписала губернатор штата Ванда Васкес.
РИА Новости 19:11
Общество
В Приморье резко выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией
Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Приморском крае за последние сутки увеличилось на 87 человек.
ТАСС вчера в 23:22
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RT на русском 17:07
Гаджеты
Названы способы повысить качество работы смартфона
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Gazeta.SPb 22:32
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Власти Италии с 3 июня откроют границы
Итальянское правительство с 3 июня собирается снять запрет на передвижение между регионами и открыть границы страны, передает РИА Новости со ссылкой на заявление Совета министров.
Аргументы и Факты 00:35
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Путин объяснил наличие уникальных видов оружия у России
РИА Новости 05:58
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Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства
Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
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Космос
Ракеты начнут «печатать» на 3D-принтере
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Профиль 09:20
Авто
Chevrolet Niva официально переименован в Lada Niva
В открытой базе Роспатента опубликовали одобрение типа транспортного средства на внедорожник Niva, у которого в графе «марка» теперь обновленное имя - Lada.
SpeedMe 14 мая в 09:53
Общество
Минобрнауки осудило романы студентов с преподавателями
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Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом через товары
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Lenta.ru 22:34
Авто
Новый Logan будет трехмоторным и лишится сцепления
Седан Dacia Logan нового поколения получит гибридную силовую установку E-Tech.
Тарантас Ньюс 13:04
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
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Здоровье
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РИА Новости вчера в 11:55
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru вчера в 11:09
Происшествия
Мигранты устроили массовый митинг у столичного рынка «Фуд-сити»
В Коммунарке возле рынка "Фуд-Сити" собрались десятки торговцев-мигрантов, недовольных тем, что им повысили арендную плату на торговые места.
Российская газета вчера в 11:21