Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков назвал цель украинских санкций против МГУ и Эрмитажа

В беседе с "Парламентской газетой" Пушков назвал украинские санкции символическими, от которых российским учреждениям "ни жарко ни холодно". "Санкции эти можно было вообще не вводить", — сказал Пушков. Он добавил, что эти меры никак не угрожают России и не несут какой-либо пользы для Украины.
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Алексей Пушков
Целью такого шага является, прежде всего, демонстрация того, что Киев намерен и дальше идти по выбранному антироссийскому пути — никаких послаблений не будет.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельГазета.Ru 18:23
с чего всё началось

Пушков рассказал о цели санкций Киева против российских учреждений культуры и науки

Президент Украины Владимир Зеленский, вводя новые санкции против МГУ, Эрмитажа и других знаменитых учреждений культуры и науки РФ, желает «впечатлить» националистов в своей стране и продемонстрировать своё нежелание идти на сближение с Москвой.
Парламентская газета07:18

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Пушков объяснил цель украинских санкций против музеев и вузов РФ

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Пушков назвал цель украинских санкций против МГУ и Эрмитажа

РИА Новости16:39

Алексей Пушков: Зеленский хочет «впечатлить» украинских националистов

Парламентская газета08:12
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Энергетика

В России появится новый нефтегазовый регион

Небогатая Калмыкия может со временем стать серьезным нефтегазовым регионом России.
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Футбол

Самюэль Это’О: «Думаю, что Мбаппе станет главной мировой звездой в ближайшие годы»

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Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака

Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
Evo-rus.com 14:51
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Общество

ВОЗ назвала условие для окончательной оценки смертности от COVID-19

Оценка показателей смертности является сложной задачей в отношении многих заболеваний, и коронавирусная инфекция COVID-19 — в данном случае не исключение, заявили РБК в представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России.
РБК 20:00
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Общество

В Гидрометцентре призвали не ждать тепла в ближайшие дни

Резкого потепления в центре европейской части России в ближайшие дни не ожидается. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
ФАН вчера в 02:50
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Общество

МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
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Политика

На Украине ввели санкции против Эрмитажа и МГУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в отношении российских учреждений культуры и науки применяются санкции сроком на три года.
Деловое.ТВ вчера в 15:49
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Политика

США грозят России новыми санкциями в случае завершения Nord Stream 2

Круз заявил, что в том случае, если Россия решится достроить газопровод «Северный поток — 2», то в отношении госкорпорации «Газпром» автоматически будут введены санкции, которые американские законодатели одобрили ещё в декабре 2019 года.
REGNUM 16:04
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Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета 07:13
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Происшествия

В Забайкалье за сутки потушили восемь лесных пожаров

Восемь лесных пожаров ликвидировано за минувшие сутки в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.
Российская газета 21:39
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Происшествия

В Лос-Анджелесе 10 пожарных тяжело пострадали при тушении огня

"Взрыв на месте событий вынудил подать сигнал SOS, 10 пожарных пострадали, многие здания охвачены огнем", - говорится в Twitter службы.
ТАСС 22:37
Футбол

«Челси» готов продать пятерых игроков ради трансферов Чилвела и Санчо

Ради трансфера двух игроков "аристократы" собираются продать целую группу своих футболистов: Эмерсона, Миши Батчуайи, Маркоса Алонсо, Тимуйе Бакайоко и Давиде Дзаппакосту.
Sport.ru 05:13
Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ 21:45
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Политика

В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова

Страна Пуэрто-Рико, являющаяся свободно ассоциированным государством под управлением США, проведет 3 ноября референдум о статусе острова, соответствующий закон подписала губернатор штата Ванда Васкес.
РИА Новости 19:11
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Общество

В Приморье резко выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Приморском крае за последние сутки увеличилось на 87 человек.
ТАСС вчера в 23:22
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Здоровье

Более 50 медиков в Чечне болеют коронавирусом

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов сообщил, что более 50 медицинских работников в республике болеют COVID-19.
RT на русском 17:07
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Гаджеты

Названы способы повысить качество работы смартфона

Директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба рассказал агентству «Прайм», что пользователи должны периодически проводить очистку гаджета, удаляя старые файлы, неудачные фото и видео, а также приложения, которые «лежат без дела».
Gazeta.SPb 22:32
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Общество

Власти Италии с 3 июня откроют границы

Итальянское правительство с 3 июня собирается снять запрет на передвижение между регионами и открыть границы страны, передает РИА Новости со ссылкой на заявление Совета министров.
Аргументы и Факты 00:35
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Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» рассказала о жутком течении коронавируса

Известия 22:20
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Политика

Путин объяснил наличие уникальных видов оружия у России

РИА Новости 05:58
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Происшествия

Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства

Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 05:17
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Космос

Ракеты начнут «печатать» на 3D-принтере

С помощью передовых технологий – 3D-печати, промышленных роботов и искусственного интеллекта – Relativity Space планирует производить ракеты Terran 1, двигатели Aeon 1, а также разрабатывать необходимое ПО.
Профиль 09:20
Авто

Chevrolet Niva официально переименован в Lada Niva

В открытой базе Роспатента опубликовали одобрение типа транспортного средства на внедорожник Niva, у которого в графе «марка» теперь обновленное имя - Lada.
SpeedMe 14 мая в 09:53
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Общество

Минобрнауки осудило романы студентов с преподавателями

Интерфакс вчера в 11:32
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Общество

Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом через товары

Вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев оценил шансы заразиться коронавирусом через товары. Об этом он рассказал изданию Ura.ru.
Lenta.ru 22:34
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Авто

Новый Logan будет трехмоторным и лишится сцепления

Седан Dacia Logan нового поколения получит гибридную силовую установку E-Tech.
Тарантас Ньюс 13:04
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Наука

В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса

Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости 12:51
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Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей

Накануне в местных СМИ появилось обращение медиков, сообщивших, что за работу с зараженными коронавирусом больными им перечислили по 27 рублей.
РИА Новости вчера в 11:55
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Экономика

В России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru вчера в 11:09
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Происшествия

Мигранты устроили массовый митинг у столичного рынка «Фуд-сити»

В Коммунарке возле рынка "Фуд-Сити" собрались десятки торговцев-мигрантов, недовольных тем, что им повысили арендную плату на торговые места.
Российская газета вчера в 11:21
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Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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