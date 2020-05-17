Президент Украины Владимир Зеленский, вводя новые санкции против МГУ, Эрмитажа и других знаменитых учреждений культуры и науки РФ, желает «впечатлить» националистов в своей стране и продемонстрировать своё нежелание идти на сближение с Москвой.

с чего всё началось

Целью такого шага является, прежде всего, демонстрация того, что Киев намерен и дальше идти по выбранному антироссийскому пути — никаких послаблений не будет.

В беседе с "Парламентской газетой" Пушков назвал украинские санкции символическими, от которых российским учреждениям "ни жарко ни холодно". "Санкции эти можно было вообще не вводить", — сказал Пушков. Он добавил, что эти меры никак не угрожают России и не несут какой-либо пользы для Украины.

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