Политика
РИА НовостиПушков назвал цель украинских санкций против МГУ и Эрмитажа
В беседе с "Парламентской газетой" Пушков назвал украинские санкции символическими, от которых российским учреждениям "ни жарко ни холодно". "Санкции эти можно было вообще не вводить", — сказал Пушков. Он добавил, что эти меры никак не угрожают России и не несут какой-либо пользы для Украины.
Читать в источнике
Оценить
Целью такого шага является, прежде всего, демонстрация того, что Киев намерен и дальше идти по выбранному антироссийскому пути — никаких послаблений не будет.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельГазета.Ru 18:23
с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский, вводя новые санкции против МГУ, Эрмитажа и других знаменитых учреждений культуры и науки РФ, желает «впечатлить» националистов в своей стране и продемонстрировать своё нежелание идти на сближение с Москвой.Парламентская газета07:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 19:48, Ашберн
Игры
Магазин Epic Games Store обрушился из-за бесплатной раздачи игры GTA V
Популярная игра студии Rockstar – Grand Theft Auto V – временно стала бесплатной в онлайн-магазине Epic Games Store.
Rambler News Service 14 мая в 14:19
Экономика
Эксперты: рост занятости может обеспечить жилищное строительство
Восстановление уровня занятости может обеспечить отложенный спрос на товары и услуги, а жилищное строительство и автомобильная промышленность – стать локомотивами развития экономики и "потащить" за собой занятость, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новости вчера в 02:31
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая призналась, что паникует на самоизоляции
Российская актриса и ведущая Юлия Высоцкая стала гостем YouTube-шоу «Мне это нравится!», в ходе которого призналась, что во время самоизоляции иногда ее охватывает паника.
Культуромания вчера в 15:30
Здоровье
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru вчера в 12:19
Общество
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
Общество
В Минтрансе рассказали о негативных последствиях дистанции в самолетах
Министр напомнил, что зарубежные компании, которые ввели правило дистанцирования в самолетах, позже были вынуждены вернуться к прежнему режиму работы.
Газета.Ru 09:11
Здоровье
Коронавирус меняет свои проявления, переливание плазмы поможет не всем
Врачи изучают влияние коронавируса COVID-19 на организм заболевшего человека.
Вести.Ru 05:40
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Общество
МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы
«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 21:23
Политика
Названы области, которые могут выйти из состава Украины
Уже в скором времени Украина может лишиться нескольких областей, которые полны решимости получить независимость, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 03:45
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Происшествия
В Сети потребовали выпустить якутского шамана Габышева из психбольницы
На сайте change.org собирают подписи под петицией с требованием выпустить якутского шамана Александра Габышева из психиатрической больницы.
Росбалт вчера в 11:21
Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg изменило название статьи о смертности от коронавируса в России после комментария официального представителя МИД Марии Захаровой.
РИА Новости 16:24
Музыка
«Евровидение» в 2021 году пройдет в Роттердаме
18 артистов, заявленных на 2020 год, подтвердили, что они снова будут представлять свою страну в 2021 году.
Коммерсантъ 17:15
Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:40
Политика
В ОАЭ опровергли сообщения о гибели главы МИД эмирата
Государственный министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш опроверг сообщения о гибели главы МИД Абдаллы бен Заида, передает РИА Новости.
Российская газета 11:46
Кино
Библейский Мафусаил станет негром в фильме Дэнни Бойла
Лауреат "Оскара" Дэнни Бойл выступит постановщиком потенциального блокбастера "Мафусаил" (Methuselah) для Warner Bros.
Российская газета 11:44
Экономика
Barrick Gold продала последний актив в России
Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса.
Коммерсантъ вчера в 04:00
Армия и оружие
Бывший участник АТО считает, что ВСУ намеренно бьют по мирному населению
Экс-боец АТО Юрий Асеев признался в эфире украинского телеканала «NewsOne», что украинские силовики целенаправленно обстреливают мирное население в Донбассе.
ИА Новороссия 14:17
Общество
Код доступа: Юлия Латынина
В больницах российских сгорело два аппарата ИВЛ «Авента-М» вместе с больными.
Эхо Москвы 15:17
Космос
От Земли до границ Вселенной. Институт космических исследований празднует юбилей
Седьмой континент Земли В ноябре 2018 года прошло заседание Совета РАН по космосу с участием гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина и президента Российской академии наук Александра Сергеева, на котором рассматривалась концепция освоения и исследования Луны.
ТАСС вчера в 03:00
Политика
Глава МВД Франции выразил недовольство решением Италии открыть границы
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил о необходимости координировать на уровне ЕС открытие внутренних границ в Шенгенском пространстве, ограничения на которых были введены из-за пандемии COVID-19.
Интерфакс 14:26
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16:02
Игры
Фанаты уверены, что Capcom готовит ремейк Resident Evil 4
ИА Красная Весна 13:34
Здоровье
Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу
Руководитель группы медицинской экспертизы одной из частных медлабораторий Татьяна Панкратова рассказала "Пятому каналу" о том, как правильно подготовиться к тесту на антитела к коронавирусу.
РИА Новости 18:03
Общество
Эксперимент показал скорость распространения коронавируса
Специалисты провели эксперимент, который показал скорость распространения коронавируса в общественных местах.
Телеканал 360° 14 мая в 13:54
Общество
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
Здоровье
В Петербурге за сутки зафиксировано 525 новых случаев заболевания
В Петербурге за сутки зарегистрировали 525 новых случаев заболевания коронавирусом.
Neva.Today 03:36
Игры
Над перезапуском Anthem пока работает инкубатор из 30 человек
Из сообщения следует, что студия сформировала «команду-инкубатор» из 30 человек, которые в ближайшее время будут деконструировать, прототипировать и строить планы на будущее, когда ребут перейдёт в стадию активного производства.
Игромания.ру вчера в 13:33
Авто
Компания Nissan намерена закрыть Datsun
Новый план реструктуризации, за счет которого Nissan планирует сократить издержки на более чем 2,8 млрд долларов, закроет ряд заводов и окончательно ликвидирует бренд Datsun.
Автоновости дня 14 мая в 05:10