Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПушков назвал двоевластием планы главы «Азова» ввести войска в Донбасс

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в своем микроблоге в Твиттере заявление лидера батальона "Азов" Андрея Билецкого о том, что он готов ввести на территорию Донбасса 10 000 бойцов в случае осуществления президентом Украины Владимиром Зеленским развода сил.
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Пушков прокомментировал угрозу главы «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

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Пушков оценил угрозы главы «Азова»

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Пушков прокомментировал угрозы лидера «Азова» в адрес Зеленского

Аргументы и Факты17:09
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