Политика
Московский КомсомолецПушков назвал двоевластием планы главы «Азова» ввести войска в Донбасс
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в своем микроблоге в Твиттере заявление лидера батальона "Азов" Андрея Билецкого о том, что он готов ввести на территорию Донбасса 10 000 бойцов в случае осуществления президентом Украины Владимиром Зеленским развода сил.
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Пушков назвал двоевластием планы главы «Азова» ввести войска в Донбасс
Московский Комсомолецвчера в 16:51
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Газета.Ru 01:55
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Во Франции обнаружили восемь обмороженных мигрантов в холодильной фуре
Во Франции в грузовике с холодильной камерой нашли восемь обмороженных мигрантов, четверо из которых — дети.
РБК вчера в 15:46
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Начались продажи Renault Captur нового поколения
Компания Renault объявила старт продаж кроссовера Captur новой генерации.
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Вторичный рынок пополнился спросом
На втором месте среди регионов Тюмень, где жилье за год подорожало на 13,2% (до 67,1 тыс. руб. за кв. м). К дешевеющим регионам в ЦИАН относят Краснодар, где недвижимость за месяц потеряла в цене 0,6% (до 64,5 тыс. руб. за кв. м) и Воронеж — минус 0,5% (до 50,7 тыс. руб.).
Коммерсантъ вчера в 03:24
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Офис Зеленского сообщил о вывозе оружия националистов из Золотого
Офис Зеленского приводит данные МВД Украины, согласно которым, незаконное оружие националистов, выступающих против разведения сил в Донбассе, было вывезено из Золотого, где украинский президент провел последние два дня.
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На Троекуровском кладбище открыли памятник Николаю Караченцову
На могиле Николая Караченцова на Троекуровском кладбище установили памятник. Сегодня народному артисту должно было исполниться 75 лет.
Вести.Ru вчера в 09:57
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Роскачество дало советы по выбору тыквы
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Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Академия еще в июне сообщила, что Линч, Стьюди и Вертимюллер получат почетную награду "Оскар" за творческие достижения на протяжении своей жизни и выдающийся вклад в индустрию.
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Глава Башкирии Хабиров возглавил региональное правительство
В соответствии со статьей 91 конституции Башкирии глава республики возглавляет правительство, а его заместители курируют деятельность органов исполнительной власти в соответствующей сфере ведения и контролируют их деятельность в соответствии с распределением обязанностей, говорится в сообщении.
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Названы тарифы на проезд по скоростной трассе М11 Москва – Петербург
Поездка по новой автостраде М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую в ноябре 2019 года планируется сдать в эксплуатацию, в среднем обойдётся автомобилистам от 1,3 тыс. до 2 тыс. рублей.
REGNUM 01:20
Наука
Мозг по-разному сохранил выученную информацию
Активность мозга при обработке информации зависит от того, каким путем она была получена в процессе обучения.
N+1 26 октября в 06:45
Общество
Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы
Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве.
RT на русском вчера в 18:16
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Политика
Бутина рассказала об извинениях ФБР и судьи перед ней
Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина заявила, что судья и прокурор извинились перед ней после судебного заседания.
Lenta.ru 01:08
Происшествия
В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком
Семью с годовалым ребенком, пропавшую без вести, которую разыскивали полицейские и спасатели в Томской области, нашли – люди живы, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.
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Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Lenta.ru вчера в 17:01
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Компания FoodPlex, среди владельцев которой Сбербанк и интернет-холдинг Rambler Group, запустила приложение SberFood.
Ведомости 00:33
Общество
Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании
«Общественное телевидение России» выполняет все обязательства перед «Останкино», представители телецентра не предупреждали, что какие-то работы не будут производиться, заявил «Ведомостям» первый заместитель гендиректора ОТР Александр Пономарев.
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Россияне стали охотнее копить на старость и образование
По словам руководителя проектов в сфере финансовых исследований НАФИ Всеволода Хоменко, россияне стали копить на старость из-за снижения покупательной способности, снижения помощи со стороны детей и влияния пенсионной реформы.
Lenta.ru 01:19
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
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Состоялась презентация смартфона Meizu 16T на Snapdragon 855
Meizu 16T получил 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев.
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Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
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По данным «Известий», в ведомстве полагают, что предоставление участникам новой системы налоговых льгот может обойтись федеральному бюджету примерно в 10 миллиардов рублей.
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Ученые выяснили, что находится внутри древней мумии кошки
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В прокат вышел триллер «Текст» по роману Дмитрия Глуховского
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Политика
Кадыров прокомментировал гибель лидера ИГ цитатой из Гоголя
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров, комментируя информацию о гибели в Сирии главы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади, процитировал русского классика Николая Гоголя.
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DP World и РФПИ хотят долю в Fesco
Отмечается, что DP World и РФПИ уже подавали заявку на покупку доли в 2017 году, но правительственная комиссия по иностранным инвестициям не согласовала им сделку.
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Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии
REGNUM вчера в 14:36