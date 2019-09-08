с чего всё началось

Сперва Катамадзе страшно оправдывалась, что вообще пела в России, которую терпеть не может и считает врагом; затем заявила, что петь у нас никогда больше не будет. А тут вдруг вспомнила, как любит российских зрителей. Ненависть проходит, начинается тоска по российским гонорарам.

Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая призналась в любви к российским слушателям после отмены своего концерта. Ранее Катамадзе отменила свой московский концерт, который должен был состояться в 2020 году.

Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам

Теннис Рафаэль Надаль взял у Даниила Медведева первый сет финала US Open Вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, обыграл россиянина Даниила Медведева, занимающего пятую строчку рейтинга ATP, со счётом 7/5 в первом сете финала Открытого чемпионата США.

Политика Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оговорился в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства и назвал главу британского правительства Бориса Джонсона Борисом Ельциным.

Политика Экс-глава Южной Каролины решил потягаться с Трампом на выборах В грядущих выборах американского президента будет участвовать экс-губернатор штата Южная Каролина (США) Марк Сэнфорд (Республиканская партия), передаёт Fox News.

Футбол Гризманн обвинил свою жену в том, что не забил пенальти Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн в шутку обвинил свою жену в том, что не реализовал одиннадцатиметровый в отборочном матче Евро-2020 против Албании (4:1).

Политика В МИД Украины выразили протест из-за выборов в Крыму МИД Украины выразил протест в связи с проведением местных выборов в Крыму и отказался признавать их результаты.

Футбол Сборная Испании разгромила Фарерские острова в отборе Евро-2020 В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Испании обыграла команду Фарерских островов со счётом 4:0. Встреча состоялась в Хихоне на стадионе «Эль-Молинон».

Политика На выборах главы Курской области лидирует Старовойт Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 0,09% протоколов.

Политика Памфилова объявила голосование на выборах 8 сентября завершенным Глава Центризбиркома Элла Памфилова завила, что выборы завершились на всей территории России.

Общество Робот «Федор» захотел папаху, «как у главы Роскосмоса» Ранее Рогозин в Twitter Роскосмоса поздравил с победой российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, проиллюстриров запись своим фото в белой папахе.

Политика Гахария стал новым премьером Грузии Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.

Автоспорт Гран-при Италии: Квят почти набрал очки, «Феррари» выиграла гонку Первая победа Шарля Леклера пришлась на печальный уик-энд в Спа, унесший жизнь Антуана Юбера, однако монегаск получил приятный бонус: он стал тем, кто принёс «Феррари» первую за девять лет победу в Гран-при Италии.

Политика Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России» Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.

Музыка В Петербурге пройдет концерт Тарьи Турунен В Петербурге выступит финская валькирия Тарьи Турунен, ответственная за триумф группы Nightwish.

Политика Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17 Причиной стало положение в Конституции Украины, не дающее такой возможности. Ополченца допросили, но от сделки со следствием он отказался.

Футбол Просинечки ушел с поста главного тренера сборной Боснии и Герцеговины Роберт Просинечки ушел в отставку с поста главного тренера сборной Боснии и Герцеговины по футболу, сообщается на сайте Футбольного союза Боснии и Герцеговины.

Происшествия На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.

Политика Владимир Путин назвал Камчатку бриллиантом России Глава государства отметил, что не видел ничего более красивого, чем Камчатка. Путин заявил, что она является бриллиантом России.

Авто Уникальные российские вездеходы «Шаман» отправятся в ОАЭ Уникальные восьмиколесные вездеходы «Шаман» скоро появятся в Объединенных Арабских Эмиратах.

Политика Медведев назвал «Единую Россию» ведущей политической силой в стране «Можно сказать, что партия «Единая Россия» сохраняет свои лидерские качества и остается ведущей политической силой нашей страны», — заявил Медведев.

Происшествия Инвалида-колясочника сбили в Москве В Москве на Новом Арбате машина сбила инвалида-колясочника.