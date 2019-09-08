Сперва Катамадзе страшно оправдывалась, что вообще пела в России, которую терпеть не может и считает врагом; затем заявила, что петь у нас никогда больше не будет. А тут вдруг вспомнила, как любит российских зрителей. Ненависть проходит, начинается тоска по российским гонорарам.

Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая призналась в любви к российским слушателям после отмены своего концерта. Ранее Катамадзе отменила свой московский концерт, который должен был состояться в 2020 году.

Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам

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