Политика
Газета.RuПушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии
В конце июня исполнительница объявила, что прекращает свою концертную деятельность на территории России. Грузинская певица Нино Катамадзе затосковала по "российским гонорарам", признавшись в любви к слушателям из России. Данное мнение выразил сенатор Алексей Пушков.
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Сперва Катамадзе страшно оправдывалась, что вообще пела в России, которую терпеть не может и считает врагом; затем заявила, что петь у нас никогда больше не будет. А тут вдруг вспомнила, как любит российских зрителей. Ненависть проходит, начинается тоска по российским гонорарам.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРЕН ТВ 10:42
с чего всё началось
В передаче «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1», комментируя свой отказ выступать в России, она сказала, что «это очень тонкая, деликатная, сверхважная тема» как в ее музыкальной жизни, так и между странами.Аргументы и Факты05:29
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