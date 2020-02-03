Политика

Газета.RuГазета.RuПушков назвал мифом слова о победе Польши в споре с Россией

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал мифом слова главы польского министерства иностранных дел Яцека Чапутовича о победе Польши в "историческом споре с Россией". Об этом член сенатор написал на своей странице в Twitter.
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с чего всё началось
Глава польского МИД Яцек Чапутович заявил в интервью
 Польскому агентству печати, что Польша победила в споре с Россией насчет оценки событий Второй мировой войны.
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Глава МИД Польши заявил о победе в «историческом споре» с Россией

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Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
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Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса

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Инспекторы из Италии посетят авиаполк в Тверской области

Итальянская делегация посетит 790 истребительный авиаполк Западного военного округа, который дислоцируется в Тверской области.
АиФ Тверь 02:18
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Мишустин предложил правительству перенести экономический форум в Сочи

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил правительству перенести проведение инвестфорума в Сочи из-за распространившегося коронавируса.
Газета.Ru 02:36
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CD Projekt RED не планирует выпускать VR-версию Cyberpunk 2077

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Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Lenta.ru 07:30
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Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
РИА Новости 12:27
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Росстат представил первую оценку ВВП за 2019 год

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила первую оценку ВВП за 2019 год.
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Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
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Энергетика

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В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
РИА Новости 14:20
Общество

Российская модель вышла в свет в откровенном наряде

Российская модель Ирина Шейк посетила афтепати церемонии вручения кинопремии BAFTA, которое состоялось в Лондоне 3 февраля, в откровенном наряде.
Lenta.ru 08:14
Политика

В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»

В Киеве прошла встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Газета.Ru 13:10
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Григорян назвал сильные стороны Александра Соболева

Российский специалист Александр Григорян высказался об игре нападающего Александра Соболева, который этой зимой сменил «Крылья Советов» на московский «Спартак».
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Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
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В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Lenta.ru 10:02
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Неизвестный открыл стрельбу в университете в Техасе

Неизвестный открыл стрельбу в одном из общежитий Техасского университета A&M, сообщается на странице полиции кампуса в Twitter.
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Помпео в Минске: к Лукашенко приехал очередной «белый господин»

Лукашенко не было никакого смысла отказываться от встречи с Путиным ради слов этого чиновника о том же, о чём до него в прошлом году говорили во время визитов в Минск зампомощника госсекретаря США Джордж Кент, замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и прочие американские визитёры из властных и околовластных кругов.
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Генпрокуратура отказалась извиняться перед Иваном Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту «Медузы» Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 10:41
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Собчак станет ведущей вечернего шоу на «Первом канале»

РБК 14:42
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Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите

На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
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Появились доказательства того, что Эмбер Херд избивала Джонни Деппа

Эмбер Херд обвиняет бывшего мужа в домашнем насилии и избиении, а Джонни Депп пытается оправдаться, заявляя, что слова актрисы — ложь и клевета.
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Стали известны рейтинги кандидатов в президенты США от демократов

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Изменения в Virtus.pro: Zayac и Cooman вошли в основной состав команды

Virtus.pro официально представила обновленный состав - Егор «epileptick1d» Григоренко и Виталий «Save-» Мельник переведены в запас, а их места в команде заняли Заур «Cooman» Шахмурзаев и Бакыт «Zayac» Эмилжанов.
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Гендиректор ВАДА Оливье Ниггли заявил, что слушания по нашумевшему делу должны проводиться публично.
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Общество

Украина: Порохоботы оседлали Шарика и воспряли духом

Пять лет слушала о том, как ее "лично обворовывает президент Украины".
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«Наполи» на выезде обыграл «Сампдорию» в Серии А

В матче 22-го тура чемпионата Италии генуэзская «Сампдория» уступила неаполитанскому «Наполи» со счётом 2:4. Встреча состоялась в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис».
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