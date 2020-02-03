Политика
Газета.RuПушков назвал мифом слова о победе Польши в споре с Россией
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал мифом слова главы польского министерства иностранных дел Яцека Чапутовича о победе Польши в "историческом споре с Россией". Об этом член сенатор написал на своей странице в Twitter.
Читать в источнике
Оценить2577
с чего всё началось
Глава польского МИД Яцек Чапутович заявил в интервью Польскому агентству печати, что Польша победила в споре с Россией насчет оценки событий Второй мировой войны.Дождь15:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 16:53, Ашберн
Игры
Возможно, Platinum Games вынесет на Kickstarter порт The Wonderful 101
Культура
Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»
Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
Спорт
Президиум ВФЛА подал в отставку
Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики подал в отставку и передал полномочия рабочей группе Олимпийского комитета России.
Музыка
Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
В шорт-листе претендентов на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение» находятся Полина Гагарина и группа Little Big.
Энергетика
Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса
Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.
Армия и оружие
Инспекторы из Италии посетят авиаполк в Тверской области
Итальянская делегация посетит 790 истребительный авиаполк Западного военного округа, который дислоцируется в Тверской области.
Общество
Мишустин предложил правительству перенести экономический форум в Сочи
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил правительству перенести проведение инвестфорума в Сочи из-за распространившегося коронавируса.
Игры
CD Projekt RED не планирует выпускать VR-версию Cyberpunk 2077
Происшествия
Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Экономика
Росстат представил первую оценку ВВП за 2019 год
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила первую оценку ВВП за 2019 год.
Единоборства
Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
Энергетика
«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
Общество
Российская модель вышла в свет в откровенном наряде
Российская модель Ирина Шейк посетила афтепати церемонии вручения кинопремии BAFTA, которое состоялось в Лондоне 3 февраля, в откровенном наряде.
Политика
В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»
В Киеве прошла встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Футбол
Григорян назвал сильные стороны Александра Соболева
Российский специалист Александр Григорян высказался об игре нападающего Александра Соболева, который этой зимой сменил «Крылья Советов» на московский «Спартак».
Общество
Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в университете в Техасе
Неизвестный открыл стрельбу в одном из общежитий Техасского университета A&M, сообщается на странице полиции кампуса в Twitter.
Политика
Помпео в Минске: к Лукашенко приехал очередной «белый господин»
Лукашенко не было никакого смысла отказываться от встречи с Путиным ради слов этого чиновника о том же, о чём до него в прошлом году говорили во время визитов в Минск зампомощника госсекретаря США Джордж Кент, замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и прочие американские визитёры из властных и околовластных кругов.
Происшествия
Генпрокуратура отказалась извиняться перед Иваном Голуновым
Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту «Медузы» Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите
На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
Шоу-бизнес
Появились доказательства того, что Эмбер Херд избивала Джонни Деппа
Эмбер Херд обвиняет бывшего мужа в домашнем насилии и избиении, а Джонни Депп пытается оправдаться, заявляя, что слова актрисы — ложь и клевета.
Политика
Стали известны рейтинги кандидатов в президенты США от демократов
Немецкая статистическая компания Statista опубликовала свежие рейтинги кандидатов в президенты США от Демократической партии, соответствующий график появился на сайте компании.
Киберспорт
Изменения в Virtus.pro: Zayac и Cooman вошли в основной состав команды
Virtus.pro официально представила обновленный состав - Егор «epileptick1d» Григоренко и Виталий «Save-» Мельник переведены в запас, а их места в команде заняли Заур «Cooman» Шахмурзаев и Бакыт «Zayac» Эмилжанов.
Спорт
ВАДА призвало CAS сделать публичными слушания по спору с РУСАДА
Гендиректор ВАДА Оливье Ниггли заявил, что слушания по нашумевшему делу должны проводиться публично.
Общество
Украина: Порохоботы оседлали Шарика и воспряли духом
Пять лет слушала о том, как ее "лично обворовывает президент Украины".
Футбол
«Наполи» на выезде обыграл «Сампдорию» в Серии А
В матче 22-го тура чемпионата Италии генуэзская «Сампдория» уступила неаполитанскому «Наполи» со счётом 2:4. Встреча состоялась в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис».