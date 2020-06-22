Коронавирус
RT на русскомПушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 на оптовом рынке в Пекине.
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Пушкова удивила информация о новых случаях появления коронавируса в Китае
Московский Комсомолецвчера в 18:06
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Гаджеты
Huawei Mate 40 Pro получит ультратонкий экран
Как сообщается, Mate 40 Pro получит ультратонкий экран – Ultra Thin Display (UTD), разработанный специально для моделей с гибким или изогнутым экраном.
iXBT.com 03:17
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 20 июня в 02:38
Футбол
Локомотив — Оренбург 1:0
Фанаты московского «Локомотива» ушли с трибун во время матча 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом», чтобы поддержать уволенного с поста главного тренера Юрия Семина.
Lenta.ru вчера в 12:05
Происшествия
В Крыму скончалась пациентка с коронавирусом
Севастополь.ру 03:49
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Известия 00:18
Общество
В России за сутки выявлено 7600 новых случаев коронавируса
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 17,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 291 тыс. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 312 тыс. человек.
Интерфакс 03:35
Музыка
Фанаты «отняли» у Билана победу на Евровидении
Газета.Ru 01:30
Общество
В Тульской области снова снизился показатель по коронавирусу
Темпы прироста заболевших продолжают снижаться. За неделю число случаев инфекции выросло в 1,13 раз. Ранее этот показатель составлял 1,17.
Тульские новости 20 июня в 03:40
Политика
Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
Экономика
Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз
В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз, с $0,1 трлн до $1,6 трлн.
Коммерсантъ вчера в 21:46
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
Политика
Путин сделал заявление об участии в следующих выборах
Владимир Путин допустил участие в следующих выборах президента России.
Сиб.фм вчера в 07:26
Здоровье
В Пермском крае выявили 68 случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявили еще 68 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе два - посмертно, сообщает оперативный штаб.
ВЕТТА 20 июня в 03:46
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Происшествия
В Норильске возбудили уголовное дело после массовой драки
РИА Новости 00:26
Экономика
Раскрыты потери российских сотовых операторов из-за пандемии
По данным экспертов, с марта по май российские сотовые операторы "большой четверки" (МТС, "МегаФон", "Вымпелком", Tele2) в сумме недополучили из-за пандемии и введенных из-за нее ограничительных мер около 30 млрд рублей.
Вести.Ru 03:52
Происшествия
Бойфренд назвал причину смерти блогера Насти Тропицель
Бойфренд 18-летней блогера-миллионерши Насти Тропицель рассказал, что причиной смерти девушки стал вобблинг - раскачивание мотоцикла во время езды.
Газета.Ru 03:11
Экономика
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми на 1 п.п. от базовой ставки банка.
РБК 02:27
Общество
На предприятиях Набережных Челнов обнаружили очаги коронавируса
По словам главного санврача города, очаги COVID19 обнаружены в торгово-финансовой компании КАМАЗа, в предприятии «Парк культуры и отдыха», городских поликлиниках №7 и №4, а также в «Челны-бройлер».
Московский Комсомолец 03:00
Политика
Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой
Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
Общество
Дзержинск могут закрыть на карантин
Говорят, что Дзержинск закроют на карантин.
Открытый Нижний 01:31
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку
Вести.Ru вчера в 10:24
Общество
В Петербурге от коронавируса скончались еще 29 пациентов
В Ленобласти за день летальных исходов зафиксировано не было. Всего в регионе от коронавируса с начала эпидемии погибли 27 пациентов.
АБН 03:46
Игры
В Steam началась распродажа игр издателя Dark Souls и Tekken
Ferra вчера в 12:39
Происшествия
В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими
В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими.
Российская газета 03:26
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform 20 июня в 12:54
Шоу-бизнес
Племянник Аллы Пугачевой готовится к рождению второго ребенка
Алла Пугачева в скором времени в очередной раз станет бабушкой. Племянник певицы Влад рассказал о подготовке к рождению его второго ребёнка.
Дни24 02:13
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Ранее поступала информация о том, что по состоянию на утро 22 июня число фактов заражения COVID-19 в мире перевалило за 9 000 000.
Evo-rus.com 02:37
Культура
Мультсериал «Солнечные противоположности» продлили на два сезона
В пятницу, 19 июня, стало известно о том, что мультсериал "Солнечные противоположности" продлили на два сезона.
Piter.tv 19 июня в 11:40