Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 на оптовом рынке в Пекине.
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Пушков назвал загадкой появление новых случаев COVID-19 в Китае

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Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
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Локомотив — Оренбург 1:0

Фанаты московского «Локомотива» ушли с трибун во время матча 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом», чтобы поддержать уволенного с поста главного тренера Юрия Семина.
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Происшествия

В Крыму скончалась пациентка с коронавирусом

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Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
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Общество

В России за сутки выявлено 7600 новых случаев коронавируса

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 17,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 291 тыс. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 312 тыс. человек.
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Фанаты «отняли» у Билана победу на Евровидении

Газета.Ru 01:30
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Общество

В Тульской области снова снизился показатель по коронавирусу

Темпы прироста заболевших продолжают снижаться. За неделю число случаев инфекции выросло в 1,13 раз. Ранее этот показатель составлял 1,17.
Тульские новости 20 июня в 03:40
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Политика

Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
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Экономика

Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз

В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз, с $0,1 трлн до $1,6 трлн.
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Общество

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
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Путин сделал заявление об участии в следующих выборах

Владимир Путин допустил участие в следующих выборах президента России.
Сиб.фм вчера в 07:26
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Здоровье

В Пермском крае выявили 68 случаев коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки выявили еще 68 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе два - посмертно, сообщает оперативный штаб.
ВЕТТА 20 июня в 03:46
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Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
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Происшествия

В Норильске возбудили уголовное дело после массовой драки

РИА Новости 00:26
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Экономика

Раскрыты потери российских сотовых операторов из-за пандемии

По данным экспертов, с марта по май российские сотовые операторы "большой четверки" (МТС, "МегаФон", "Вымпелком", Tele2) в сумме недополучили из-за пандемии и введенных из-за нее ограничительных мер около 30 млрд рублей.
Вести.Ru 03:52
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Происшествия

Бойфренд назвал причину смерти блогера Насти Тропицель

Бойфренд 18-летней блогера-миллионерши Насти Тропицель рассказал, что причиной смерти девушки стал вобблинг - раскачивание мотоцикла во время езды.
Газета.Ru 03:11
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Экономика

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми на 1 п.п. от базовой ставки банка.
РБК 02:27
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Общество

На предприятиях Набережных Челнов обнаружили очаги коронавируса

По словам главного санврача города, очаги COVID19 обнаружены в торгово-финансовой компании КАМАЗа, в предприятии «Парк культуры и отдыха», городских поликлиниках №7 и №4, а также в «Челны-бройлер».
Московский Комсомолец 03:00
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Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
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Общество

Дзержинск могут закрыть на карантин

Говорят, что Дзержинск закроют на карантин.
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Футбол

Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку

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Общество

В Петербурге от коронавируса скончались еще 29 пациентов

В Ленобласти за день летальных исходов зафиксировано не было. Всего в регионе от коронавируса с начала эпидемии погибли 27 пациентов.
АБН 03:46
Игры

В Steam началась распродажа игр издателя Dark Souls и Tekken

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СМИ узнали об отказе Джоковича проходить тест на коронавирус

РБК 04:27
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В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими

В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими.
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Microsoft внезапно обновила Windows 7

Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
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Племянник Аллы Пугачевой готовится к рождению второго ребенка

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Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Ранее поступала информация о том, что по состоянию на утро 22 июня число фактов заражения COVID-19 в мире перевалило за 9 000 000.
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Культура

Мультсериал «Солнечные противоположности» продлили на два сезона

В пятницу, 19 июня, стало известно о том, что мультсериал "Солнечные противоположности" продлили на два сезона.
Piter.tv 19 июня в 11:40
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