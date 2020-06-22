Коронавирус
Lenta.ruПушков назвал новый китайский коронавирус странным
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что появление нового китайского коронавируса очень странное. Соответствующее сообщение глава комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ опубликовал в своем Twitter-аккаунте.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 19:27, Ашберн
Футбол
Степашин поблагодарил Галицкого за перенос матча
Член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин поблагодарил владельца "Краснодара" Сергея Галицкого за перенос матча чемпионата России.
Газета.Ru 15:31
Общество
Дачная аренда выросла в цене
Какие загородные дома еще можно успеть снять в Подмосковье Аренда на подмосковную недвижимость заметно подорожала, а желающие снять загородный дом активизировались.
Коммерсантъ FM 13:18
Происшествия
Устроивший стрельбу по полицейским в Москве скончался
«Мужчина 1995 года рождения, открывший стрельбу в сотрудников ДПС на Ленинском проспекте, скончался», — приводит «РИА Новости» слова представителя столичного главка ведомства Юлии Ивановой.
Известия 09:49
Экономика
Лихтенштейн возглавил европейский рейтинг доступности электричества, Молдавия – последняя
В основе рейтинга европейских стран по доступности электроэнергии для населения лежит количество киловатт-часов, которое могли приобрести на среднемесячные зарплаты жители различных стран в конце 2019–начале 2020 года.
ПРАЙМ 17:15
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
В мае 2017 года Питт признался, что после того как его супруга подала на развод, он отказался от алкогольных напитков и перешел на клюквенный сок.
Взгляд.ру вчера в 04:54
Игры
Бывший сотрудник Rockstar: «GTA VI еще просто не готова»
Бывший сотрудник Rockstar Games Дарион Лёвенштайн объяснил, почему студия анонсировала ремастер GTA V для PlayStation 5 вместо шестой части серии.
CyberSport.ru вчера в 14:35
Общество
Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом
В день медицинского работника пяти россиянам присвоены звания Героев Труда — соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Вести.Ru 03:39
Общество
Раскрыт минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса
Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса в интервью газете «Красная звезда».
Lenta.ru 17:34
Космос
Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»
Газета.Ru вчера в 12:21
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Гебрейесус добавил, что сегодня мир пребывает в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 00:58
Общество
В Сахалинской области за сутки выявили 38 заболевших коронавирусом
В Сахалинской области за сутки выявили 38 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил Telegram-канал Валерия Лимаренко.
АСТВ 19 июня в 06:41
Здоровье
Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
Похудеть помогают аминокислоты, такие как фенилаланин, тирозин и триптофан.
Evo-rus.com вчера в 08:43
Происшествия
В МЧС назвали объём разлившегося топлива на электростанции в Якутии
Ранее сообщалось, что на дизельной электростанции в селе Аргахтах в Якутии произошла утечка топлива из ёмкости.
RT на русском 15:45
Политика
Глава ЛНР выступил с обращением к Зеленскому
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности, если украинские силовики не прекратят обстрелы.
РИА Новости вчера в 02:33
Футбол
«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и стал лидером чемпионата Испании
В одном из центральных матчей 30-го тура Примеры "Реал" одолел на выезде "Реал Сосьедад" - 2:1. Благодаря победе "королевский клуб" обогнал в турнирной таблице "Барселону".
Российская газета 18:15
Политика
Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния
Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
Армия и оружие
Новые украинские минометы оказались небоеспособными
Самоходный минометный комплекс создан с повышенной проходимостью и устойчивостью. Его грузоподъемность - свыше двух тонн.
RuNews24.ru вчера в 03:26
Политика
США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями
Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли 22 и 23 июня в Австрии обсудит с замглавы МИД России Сергеем Рябковым будущее договоров о контроле над вооружениям.
Газета.Ru вчера в 02:40
Политика
Путин рассказал о своих занятиях в свободное время
Президент России Владимир Путин рассказал, чем занимается в свободное время.
Lenta.ru 05:46
Здоровье
Западная Украина с 15 по 19 июня: Львовская область хуже всех борется с эпидемией, мэр Черновцов — одно из лиц «партии мэров», на Закарпатье живут Янукович и Зеленский
На Западной Украине по-прежнему сосредоточено более половины всех случаев заражения коронавирусом в стране, при этом Волынская, Тернопольская и Львовская области — в пятёрке наихудших в борьбе с эпидемией По состоянию на 19 июня в восьми областях Западной Украины зафиксировано 18230 случаев заражения коронавирусом — это более 52,1% всех инфицированных на Украине.
Украина.ру вчера в 01:00
Происшествия
Парень блогерши Тропицель рассказал, как она погибла
Ранее в инстаграме девушки появились сообщения о ее смерти. По словам подписчиков, Тропицель разбилась на мотоцикле на Бали.
РИА Новости 17:39
Общество
Актера Михаила Ефремова вырежут из сериала «Вампиры средней полосы»
Москва, 21 июня 2020, 19:46 — REGNUM Михаила Ефремова, сыгравшего роль вожака в комедийном сериале «Вампиры средней полосы», вырежут из фильма.
REGNUM 12:46
Армия и оружие
Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки
Минобороны Японии сообщили об обнаружении неизвестной ранее подводной лодки около берегов страны.
Деловое.ТВ вчера в 03:44
Кино
На Каннском кинорынке представят фильм «Цой» Алексея Учителя
В Каннском кинорынке, который в 2020 году пройдет в формате онлайн, будут представлены более десятка российских организаций, об этом рассказали в пресс-службе компании March du Film.
Петербургский дневник 19 июня в 06:26
Происшествия
Стало известно о возможном аресте Верзилова за мелкое хулиганство
Издателю «Медиазоны», участнику арт-группы «Война» Петру Верзилову грозит арест за мелкое хулиганство.
Lenta.ru 16:29