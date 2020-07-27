Политика
REGNUMПушков назвал поведение Зеленского «детскими играми»
В МИД РФ подчеркнули, что готовы прийти на помощь Зеленскому и расшифровать ему, что же написано в Минских соглашениях, которые его страна не выполняет уже почти шесть лет.
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Зеленский тянет время. Соглашения он выполнить не может и не хочет. Заявить Берлину и Парижу о своем отказе боится — поставит Меркель и Макрона в сложное положение, они не смогут поддержать его. Пересмотреть соглашения ему не дадут. Вот и выдумывает всякие отсрочки. Детские игры.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельФАН вчера в 20:53
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«Детские игры»: Пушков считает, что Зеленский не хочет выполнять Минские соглашения
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