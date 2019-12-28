Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков назвал примирение с США в их предвыборный период невозможным

Санкции США против газопровода "Северный поток — 2" не оставили надежд на изменение отношений Москвы и Вашингтона, считает российский сенатор Алексей Пушков. Он напомнил в своем микроблоге в Twitter об обещании президента США Дональда Трампа наладить отношения с Россией.
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Пушков: санкции США против «СП-2» не оставляют надежд на примирение

Московский Комсомолец03:18

Пушков ответил на заявление Госдепа по «Северному потоку-2»

Вести.Ru03:11

Пушков назвал примирение с США в их предвыборный период невозможным

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Пушков ответил на заявление Госдепа по «Северному потоку — 2»

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Иллюзий об улучшении российско-американских отношений больше нет — Пушков

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В Москве оценили предложенный США способ избежать санкций за «Северный поток-2»

Lenta.ru02:12

Пушков назвал невозможным примирение России и США в следующем году

Известиявчера в 19:55
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Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете

Вести.Ru вчера в 13:34
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Медицинскими специалистами определены и названы три главных категорических запрета в пище для людей-гипертоников.
Ugpressa.ru вчера в 22:55
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Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве

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Омбудсмен ДНР назвал дату обмена пленными между Киевом и Донбассом

Обмен пленными между Киевом и Донбассом по принципу «всех установленных на всех установленных» состоится 29 декабря.
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Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
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Свободная Пресса вчера в 18:01
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Глава Хакасии планирует вывести экономику республики из тени

Напомним, 11 декабря депутаты Верховного Совета Хакасии приняли в окончательном чтении бюджет на 2020 год.
Шанс (г. Абакан) 01:15
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Политика

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Глава Союза украинского селянства, бывший президент Ассоциации фермеров Украины Иван Томич посетовал на необходимость импорта овощей и животноводческой продукции.
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В Подмосковье школьница умерла во время сдачи ГТО в бассейне

В подмосковном Воскресенске школьница умерла в бассейне в свой день рождения.
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Общество

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru вчера в 05:25
Происшествия

Более 90 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сомали

Теракт в Могадишо привёл к гибели более 90 человек, в том числе четырёх иностранцев, заявил в субботу член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед.
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Кино

Актер из «Игры Престолов» скончался на 31-м году жизни

Актер, известный по роли в культовом телесериале «Игра престолов», выходившего на экраны с 2011 по 2019 год, Эндрю Данбар скончался на своей родине, в ирландском Белфасте.
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Из здания британской разведки MI-6 пропали секретные документы, включающие планировку нового корпуса и данные о системах сигнализации.
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Если в других странах автовладельцы после окончания гарантии на новый автомобиль продолжают пользоваться услугами дилерского центра для обслуживания машины, то россияне стараются как можно быстрее уйти «в гаражи».
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В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
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Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM вчера в 04:15
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Емельяненко дал согласие на бой с Кадыровым

Александр Емельяненко дал согласие Рамзану Кадырову провести с ним бой.
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Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
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Златан Ибрагимович вернулся в «Милан»

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РИА Новости вчера в 15:47
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Престижная лыжная многодневка "Тур де Ски", объединяющая три этапа Кубка мира, стартует в субботу в швейцарском Ленцерхайде.
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