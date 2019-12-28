Политика
РИА НовостиПушков назвал примирение с США в их предвыборный период невозможным
Санкции США против газопровода "Северный поток — 2" не оставили надежд на изменение отношений Москвы и Вашингтона, считает российский сенатор Алексей Пушков. Он напомнил в своем микроблоге в Twitter об обещании президента США Дональда Трампа наладить отношения с Россией.
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Общество
Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете
Здоровье
Определены три главных запрета в пище для гипертоников
Медицинскими специалистами определены и названы три главных категорических запрета в пище для людей-гипертоников.
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве
Футбол
«Рубин» подписал Игнатьева из «Краснодара»
Футбольный клуб "Рубин" из Казани официально подтвердил переход нападающего Ивана Игнатьева, перешедшего из "Краснодара".
Футбол
Роналду показал, как тренируется в бассейне
На видео видно, как Роналду занимается на особенной беговой дороже, которая расположена на дне бассейна.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная выиграла короткую программу на чемпионате РФ
Политика
Что выиграет Россия от договорённостей с Украиной по транзиту газа
Россия и Украина с 1 января 2020 года согласились обнулить взаимные претензии по транзиту газа, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Политика
Омбудсмен ДНР назвал дату обмена пленными между Киевом и Донбассом
Обмен пленными между Киевом и Донбассом по принципу «всех установленных на всех установленных» состоится 29 декабря.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Экономика
Bloomberg сообщил о рекордных сокращениях в банках с 2015 года
Более 50 крупных банков по всему миру за этот год объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест — это рекордные сокращения с 2015 года, когда сообщалось об увольнении 91,5 тыс. сотрудников.
Шоу-бизнес
Телегин не грустит после расставания с Пелагеей
Хоккеист Иван Телегин не грустит после расставания с певицей Пелагеей.
Экономика
Глава Хакасии планирует вывести экономику республики из тени
Напомним, 11 декабря депутаты Верховного Совета Хакасии приняли в окончательном чтении бюджет на 2020 год.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Политика
Глава Союза селянства Украины посетовал на импорт картофеля из Африки
Глава Союза украинского селянства, бывший президент Ассоциации фермеров Украины Иван Томич посетовал на необходимость импорта овощей и животноводческой продукции.
Происшествия
В Подмосковье школьница умерла во время сдачи ГТО в бассейне
В подмосковном Воскресенске школьница умерла в бассейне в свой день рождения.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Происшествия
Более 90 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сомали
Теракт в Могадишо привёл к гибели более 90 человек, в том числе четырёх иностранцев, заявил в субботу член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед.
Кино
Актер из «Игры Престолов» скончался на 31-м году жизни
Актер, известный по роли в культовом телесериале «Игра престолов», выходившего на экраны с 2011 по 2019 год, Эндрю Данбар скончался на своей родине, в ирландском Белфасте.
Происшествия
Штаб британской разведки потерял секретные документы
Из здания британской разведки MI-6 пропали секретные документы, включающие планировку нового корпуса и данные о системах сигнализации.
Авто
Российские автовладельцы стали реже ремонтировать авто на СТО
Если в других странах автовладельцы после окончания гарантии на новый автомобиль продолжают пользоваться услугами дилерского центра для обслуживания машины, то россияне стараются как можно быстрее уйти «в гаражи».
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
Единоборства
Емельяненко дал согласие на бой с Кадыровым
Александр Емельяненко дал согласие Рамзану Кадырову провести с ним бой.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
Здоровье
Геям и проституткам в Самаре разрешили быть донорами крови
Самарская областная клиническая станция переливания крови удалила со своего сайта информацию о запрете быть донорами крови для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а также проституток.
Футбол
Златан Ибрагимович вернулся в «Милан»
Происшествия
В Липецкой области перевернулся рейсовый автобус
Политика
Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы
Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Спорт
Ганус заявил, что не поддерживает решение совета учредителей РУСАДА
Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал решение совета учредителей организации выразить несогласие с санкциями Всемирного антидопингового агентства.
Спорт
Главное событие лыжного сезона: в Швейцарии стартует «Тур де Ски»
Престижная лыжная многодневка "Тур де Ски", объединяющая три этапа Кубка мира, стартует в субботу в швейцарском Ленцерхайде.