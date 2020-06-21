Политик назвал участников акций протеста в Соединенных Штатов «погромщиками» и напомнил, что они снесли памятники Христофору Колумбу, Джорджу Вашингтону, а также автору гимна США Фрэнсису Скотту Ки. По мнению сенатора, «несут они не идеалы, а разрушение, грабежи, пожары и насилие».

Армия и оружие Российский «Пересвет» рассекретили Перевод «рассекречивающей» российское супероружие статьи эксперта опубликовал (часть первая, часть вторая) блог bmpd в LiveJournal. 30

Происшествия Подозреваемая в убийстве сына астраханка хотела стать губернатором Как сообщил депутат Госдумы от Астраханской области Олег Шеин («Справедливая Россия»), в 2019 году женщина хотела баллотироваться от партии в губернаторы Астраханской области, а в этом году -- в депутаты гордумы от КПРФ. 1K

Технологии Microsoft внезапно обновила Windows 7 Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.

Музыка Гитара Курта Кобейна продана на аукционе за рекордную сумму Акустическая гитара основателя рок-группы Nirvana Курта Кобейна была продана на аукционе Julien's Auctions за рекордную сумму в более чем $6 млн. 7

Религия Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия. 1,5K

Общество Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян. 70

Политика Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник. 568

Политика Трамп объявил о скором изменении визовой политики в США США «завтра или послезавтра» введут новые ограничения на выдачу рабочих виз иностранцам.

Происшествия Адвокат Ефремова ответил на сообщения о «суицидальных мыслях» актера Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с изданием "Собеседник" опроверг сообщения о том, что Ефремов пытался покончить с собой, подчеркнув, что артист психически очень уравновешенный человек. 2

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в России В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. 403