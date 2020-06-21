Политика

ИзвестияИзвестияПушков назвал снос памятников в США смертью американского мифа

Политик назвал участников акций протеста в Соединенных Штатов «погромщиками» и напомнил, что они снесли памятники Христофору Колумбу, Джорджу Вашингтону, а также автору гимна США Фрэнсису Скотту Ки. По мнению сенатора, «несут они не идеалы, а разрушение, грабежи, пожары и насилие».
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Пушков назвал снос памятников в США смертью американского мифа

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В России констатировали смерть американского мифа о «маяке надежды»

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Пушков заявил о гибели американского «мифа о граде на холме»

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Пушков заявил о «смерти» американского мифа

РИА Новостивчера в 23:32
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Футболисты «Спартака» захотели выплатить штрафы за своих болельщиков

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Российский «Пересвет» рассекретили

Перевод «рассекречивающей» российское супероружие статьи эксперта опубликовал (часть первая, часть вторая) блог bmpd в LiveJournal.
Lenta.ru вчера в 13:10
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Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

ТАСС вчера в 02:03
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Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
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Происшествия

Подозреваемая в убийстве сына астраханка хотела стать губернатором

Как сообщил депутат Госдумы от Астраханской области Олег Шеин («Справедливая Россия»), в 2019 году женщина хотела баллотироваться от партии в губернаторы Астраханской области, а в этом году -- в депутаты гордумы от КПРФ.
Коммерсантъ вчера в 22:58
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Технологии

Microsoft внезапно обновила Windows 7

Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform вчера в 12:54
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«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»

Газета.Ru вчера в 16:05
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Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
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Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
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Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
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Музыка

Гитара Курта Кобейна продана на аукционе за рекордную сумму

Акустическая гитара основателя рок-группы Nirvana Курта Кобейна была продана на аукционе Julien's Auctions за рекордную сумму в более чем $6 млн.
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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
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Культура

Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры

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Авто

Автопроизводитель Lifan оказался на грани разорения

Evo-rus.com вчера в 16:14
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Общество

Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены

Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
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Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Коммерсантъ вчера в 14:02
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Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью

ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru вчера в 06:53
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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
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Трамп объявил о скором изменении визовой политики в США

США «завтра или послезавтра» введут новые ограничения на выдачу рабочих виз иностранцам.
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Адвокат Ефремова ответил на сообщения о «суицидальных мыслях» актера

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с изданием "Собеседник" опроверг сообщения о том, что Ефремов пытался покончить с собой, подчеркнув, что артист психически очень уравновешенный человек.
РИА Новости 02:04
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Происшествия

В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре, пострадали две женщины.
ТАСС 01:22
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
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Игры

Injustice: Gods Among Us бесплатно раздают на ПК и PlayStation 4

NewInform вчера в 13:02
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Экономика

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева выставила отфотошопленное до неузнаваемости фото

Лера Кудрявцева выставила в свой Instagram отфотошопленное до неузнаваемости фото.
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Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»

В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
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Армия и оружие

Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США

В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru вчера в 22:17
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Происшествия

В Уфе нашли тела пропавших осенью детей

В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
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Армия и оружие

Президент Египта назвал вторжение в Ливию легитимным

«Любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь рассматривается в качестве шага, который наделен международной легитимностью», — передает его слова телеканал Sky News Arabia.
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