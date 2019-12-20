Единственным ответом может стать угроза контрмер, но Германия никогда на это не решится. В пример Пушков привел Турцию, против которой США не ввели санкции из-за возможного ответа Эрдогана.

Политика Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).

Интернет В интернет утекли данные 267 тысяч пользователей Facebook В свободном доступе в сети Интернет оказались личные данные более чем 267 тысяч пользователей социальной сети Facebook.

Общество МВД намеревается получить право изымать детей из семьи МВД России выступает за внесение изменений в Семейный кодекс, которые позволят наделить сотрудников ведомства правом изымать ребёнка из семьи при случае наличия прямой угрозы его жизни и здоровью.

Футбол Криштиану Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом В своём Instagram португальский форвард опубликовал фотографии своего победного мяча, который он забил головой в прыжке, оторвавшись от газона на 71 см, и сопроводил их подписью: «CR7 AIR JORDAN!», таким образом сравнив себя с легендарным баскетболистом, шестикратным чемпионом НБА Майклом Джорданом.

Происшествия Мать предполагаемого стрелка с Лубянки рассказала о сыне Мать Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказала о нем в интервью Telegram-каналу Baza.