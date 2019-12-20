Политика
ИзвестияПушков назвал возможный ответ на экстерриториальные санкции США
Единственным ответом может стать угроза контрмер, но Германия никогда на это не решится. В пример Пушков привел Турцию, против которой США не ввели санкции из-за возможного ответа Эрдогана.
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Происшествия
ФСБ: стрелявший в центре Москвы нейтрализован
ФСБ сообщила, что открывший стрельбу в центре Москвы нейтрализован, передает РИА "Новости". Личность нападавшего устанавливается.
Политика
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
Политика
Большая пресс-конференция Путина завершена
Большая ежегодная пресс-конференция президент РФ Владимира Путина завершилась.
Финансы
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
Общество
Путин заявил о мерах по увеличению зарплат врачей
Журналист «Ура.ру» заявил главе государства, что у врачей «настолько низкая» зарплата, что они вынуждены увольняться.
Политика
Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы
В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).
Гаджеты
Российская компания сделала телефон для военных
Напомним, компания INOI является российским разработчиком программного обеспечения и инженерного дизайна мобильных устройств.
Кино
Опубликован первый трейлер фильма о советском Супермене
В опубликованном трейлере можно увидеть, как Супермен встречает Иосифа Сталина, которому обещает спасти мир.
Политика
Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце
Политика
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
Футбол
ЦСКА заработал 37 млн евро на матчах Лиги чемпионов
Среди российских клубов лучшим оказался московский ЦСКА, который заработал 37 млн евро.
Футбол
«Ливерпуль» объявил о трансфере Минамино
Политика
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»
Реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель на введение Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток — 2" является "четким объявлением войны" президенту США Дональду Трампу, пишет немецкий таблоид Bild.
Происшествия
СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи
Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
Футбол
Яя Туре запретил сыну играть в футбол из-за расизма
Бывший игрок "Манчестер Сити", а ныне футболист "Циндао Хайню" Яя Туре признался, что запретил своему сыну стать профессиональным футболистом из-за расизма.
Интернет
В интернет утекли данные 267 тысяч пользователей Facebook
В свободном доступе в сети Интернет оказались личные данные более чем 267 тысяч пользователей социальной сети Facebook.
Общество
МВД намеревается получить право изымать детей из семьи
МВД России выступает за внесение изменений в Семейный кодекс, которые позволят наделить сотрудников ведомства правом изымать ребёнка из семьи при случае наличия прямой угрозы его жизни и здоровью.
Футбол
Криштиану Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом
В своём Instagram португальский форвард опубликовал фотографии своего победного мяча, который он забил головой в прыжке, оторвавшись от газона на 71 см, и сопроводил их подписью: «CR7 AIR JORDAN!», таким образом сравнив себя с легендарным баскетболистом, шестикратным чемпионом НБА Майклом Джорданом.
Армия и оружие
Кремль отреагировал на данные Генштаба о подготовке НАТО к конфликту
В Кремле согласны с заявлением начальника Генштаба Валерия Герасимова о подготовке НАТО к полномасштабному конфликту, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Технологии
Puma представила специальные кроссовки для геймеров
Puma представила новую коллекцию кроссовок Active Gaming Footware для геймеров.
Политика
Комитет сената США одобрил пакет новых санкций против России
Комитет сената США по международным отношениям принял широкий пакет санкций против России, известный как «адские санкции».
Происшествия
Мать предполагаемого стрелка с Лубянки рассказала о сыне
Мать Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказала о нем в интервью Telegram-каналу Baza.
Кино
Четвертая часть «Мажора» выйдет на экраны в 2021 году
Наука
Рисунок охоты оборотней признали древнейшим произведением искусства
Исследователи полагают, что на рисунке изображены мифические существа – оборотни, охотящиеся на животных.
Спорт
Путин: «Решение WADA по России не соответствует здравому смыслу»
Президент России Владимир Путин недоумевает от решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить страну на 4 года от международных соревнований за манипуляцию с данными баз московской антидопинговой лаборатории.
Хоккей
Ковальчук может перейти в «Питтсбург» Малкина
Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге".
Общество