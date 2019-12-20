Политика

ИзвестияИзвестияПушков назвал возможный ответ на экстерриториальные санкции США

Единственным ответом может стать угроза контрмер, но Германия никогда на это не решится. В пример Пушков привел Турцию, против которой США не ввели санкции из-за возможного ответа Эрдогана.
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