Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент своими угрозами в адрес России пытается оказать давление на Москву. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter.

С чего всё началось Российский сенатор Алексей Пушков у себя в Twitter оценил угрозу ухудшения отношений с США, о которой ранее заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент. Газета.Ru 21:50