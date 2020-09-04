Пушков обвинил США в попытках ослабить Россию
Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент своими угрозами в адрес России пытается оказать давление на Москву. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter.В источнике
С чего всё началось
Российский сенатор Алексей Пушков у себя в Twitter
оценил угрозу ухудшения отношений с США, о которой ранее заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.
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