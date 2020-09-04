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Пушков обвинил США в попытках ослабить Россию

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент своими угрозами в адрес России пытается оказать давление на Москву. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter.В источнике
С чего всё началось
Российский сенатор Алексей Пушков у себя в Twitter
 оценил угрозу ухудшения отношений с США, о которой ранее заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.
Газета.Ru21:50
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РИА Новости

Пушков отреагировал на угрозы США в адрес России из-за Белоруссии

РИА Новости20:34
Газета.Ru

Пушков оценил интересы США в Белоруссии

Газета.Ru21:50
Lenta.ru

Пушков оценил угрозы США в адрес России из-за Белоруссии

Lenta.ru21:07
Российская газета

Пушков прокомментировал угрозы США в адрес России из-за Беларуси

Российская газета01:17
Новостной фронт

Алексей Пушков: Штатам не скрыть своего участия в ситуации в Белоруссии

Новостной фронтвчера в 14:52
Утро.ru

Американцы используют ситуацию в Белоруссии для ослабления России

Утро.ruвчера в 11:13
SM News

Пушков заявил, что США рассчитывают с помощью Белоруссии ослабить Россию

SM Newsвчера в 10:06

СК завершил следствие по делу генерал-майора полиции Мельникова

Следственный комитет России завершил следственные действия по уголовному делу бывшего первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора полиции Александра Мельникова, обвиняемого в покушении на получение взятки и попытке мошенничества.
ТАСС02:03
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Ученый из США предупредил о сокращении населения России к концу века

К 2100 году население России уменьшится на 40 млн человек, заявил «РИА Новости» профессор Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон Али Мокдад, один из авторов глобального научного прогноза по численности населения Земли.
РБК03:18
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Глава МИД Японии отказался комментировать мнение Медведева по Курилам

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на пресс-конференции в Токио заявил, что не будет комментировать мнение заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, высказанное им в связи с переговорами по Курильским островам.
Взгляд.ру02:49
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