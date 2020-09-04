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Пушков обвинил США в попытках ослабить Россию

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент своими угрозами в адрес России пытается оказать давление на Москву. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter.В источнике
С чего всё началось
— Госдеп утверждает, что в Белоруссии не идёт речь о геополитическом соревновании между США и Россией, и тут же выступает с угрозами в адрес Москвы, которые говорят об обратном, — написал Пушков в "Твиттере
".
Life.ru22:30
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Газета.Ru

Пушков дал оценку давлению США на Россию из-за Белоруссии

Газета.Ru03:30
SM News

Пушков заявил, что США рассчитывают с помощью Белоруссии ослабить Россию

SM Newsвчера в 10:06
Lenta.ru

Пушков оценил угрозы США в адрес России из-за Белоруссии

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РИА Новости

Пушков отреагировал на угрозы США в адрес России из-за Белоруссии

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Алексей Пушков: Штатам не скрыть своего участия в ситуации в Белоруссии

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Американцы используют ситуацию в Белоруссии для ослабления России

Утро.ruвчера в 11:13
Российская газета

Пушков прокомментировал угрозы США в адрес России из-за Беларуси

Российская газета01:17

Главный омский токсиколог связал госпитализацию Навального с диетой

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что у политика Алексея Навального были проблемы с питанием за несколько дней до госпитализации.
Главный омский токсиколог связал госпитализацию Навального с диетой
Коммерсантъ04:12
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Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на Avito

Минфин «не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как Avito) и социальных сетей», — говорится в заявлении ведомства.
BFM.ruвчера в 06:48
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Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

Фолловеры же Борисовой обратили внимание не на поздравление, а на ноги Даны и на то, что для эфира она подобрала не лучший наряд, так как короткие шорты сильно выделяли ее ноги, которые выдавали возраст телеведущей.
RuNews24.ru01:58
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Ученый из США предупредил о сокращении населения России к концу века

К 2100 году население России уменьшится на 40 млн человек, заявил «РИА Новости» профессор Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон Али Мокдад, один из авторов глобального научного прогноза численности населения Земли.
РБК03:18
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На Сахалине нашли тело мальчика, сбежавшего из дома-интерната

Прокуратура Сахалинской области проводит проверку по факту гибели 11-летнего мальчика, сбежавшего из дома-интерната для умственно отсталых детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в пятницу.
РИА Новости04:36