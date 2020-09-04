Пушков обвинил США в попытках ослабить Россию
Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент своими угрозами в адрес России пытается оказать давление на Москву. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter.В источнике
С чего всё началось
— Госдеп утверждает, что в Белоруссии не идёт речь о геополитическом соревновании между США и Россией, и тут же выступает с угрозами в адрес Москвы, которые говорят об обратном, — написал Пушков в "Твиттере
".
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