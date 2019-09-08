Политика
Газета.RuПушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии
В конце июня исполнительница объявила, что прекращает свою концертную деятельность на территории России. Грузинская певица Нино Катамадзе затосковала по "российским гонорарам", признавшись в любви к слушателям из России. Данное мнение выразил сенатор Алексей Пушков.
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Сперва Катамадзе страшно оправдывалась, что вообще пела в России, которую терпеть не может и считает врагом; затем заявила, что петь у нас никогда больше не будет. А тут вдруг вспомнила, как любит российских зрителей. Ненависть проходит, начинается тоска по российским гонорарам.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРЕН ТВ 10:42
с чего всё началось
В передаче «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1», комментируя свой отказ выступать в России, она сказала, что «это очень тонкая, деликатная, сверхважная тема» как в ее музыкальной жизни, так и между странами.Аргументы и Факты05:29
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Нева Спорт 16:15
Политика
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В партии Зеленского захотели наказать Медведчука за визиты в Россию
Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» и глава комитета по внешней политике Богдан Яременко выступил за введение наказания для политиков, которые самостоятельно ведут переговоры за рубежом от имени Киева.
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, чего ожидает от матча с Казахстаном в квалификации Евро-2020, который состоится в понедельник, 9 сентября, в Калининграде.
Петербургский дневник 08:32
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
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Политика
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RT на русском 12:06
Авто
Составлен топ-5 самых распространенных проблем с автомобилем
«Автоновости дня» совместно с экспертами составили ТОП-5 наиболее распространенных проблем с автомобилем, с которыми сталкивается большинство автовладельцев.
Автоновости дня 01:00
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Шоу-бизнес
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Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.
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Xiaomi выпустила проекционный дисплей для автомобилей
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Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии рассказал, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V признался, что сожалеет о браке с «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает газета New Straits Times.
Суть событий 06 сентября в 14:57
Автоспорт
Пилот «Феррари» Леклер выиграл Гран-при Италии, россиянин Квят сошел
Пилот команды "Феррари" в гонке "Формула-1" Шарль Леклер стал обладателем Гран-при Италии. Для Леклера это вторая победа подряд на Гран-при.
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Общество
Канадец выиграл в лотерею $3,8 млн
Житель канадской провинции Онтарио выиграл в лотерею 5 млн канадских долларов, что равно $3,8 млн, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:28
Политика
Восемь кандидатов от КПРФ и трое от «Яблока» могут пройти в Мосгордуму
Восемь кандидатов от КПРФ лидируют в своих округах на выборах депутатов Мосгордумы, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы Общественного штаба по наблюдению за выборами.
Ведомости 16:04
Происшествия
В Москве группа вооруженных людей напала на сотрудников магазина
В Москве группа вооруженных людей напала на сотрудников магазина. Об этом 8 сентября сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 16:07
Политика
Гахария стал новым премьер-министром Грузии
Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
Газета.Ru 09:22
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Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта.
Бизнес.Ру 06 сентября в 07:25
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Происшествия
Не менее 14 человек пострадали из-за взрыва на празднике в Германии
Не менее 14 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на народном празднике Backesfest в немецком городе Фройденберг.
Известия 11:09
Экономика
«Транснефть» ответила на предложения Шредера по контролю качества нефти
Компания «Транснефть» не согласилась с идеей «Роснефти» в обязательном порядке привлекать независимых экспертов для контроля качества нефти в трубопроводах.
РБК 15:29
Происшествия
Машина сбила инвалида-колясочника на Новом Арбате
Одноногий инвалид-колясочник угодил под колеса кроссовера в центре Москвы, когда попытался пересечь проезжую часть в неположенном месте.
Вести.Ru 15:48
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
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Футбол
«Бернли» может отменить арендное соглашение по Дринкуотеру из-за драки
Есть вероятность, что руководство "Бернли" откажется от арендной сделки по игроку и вернет хавбека обратно в "Челси".
Soccer.ru 09:30
Армия и оружие
МАГАТЭ нашло следы урана в пробах из Тегерана
Официальный Тегеран отказался предоставлять объяснения МАГАТЭ по найденным следам урана в пробах.
News.ru 13:11
Политика
На избирательном участке в Волгограде умер кандидат в депутаты от КПРФ
АН Между строк 09:58