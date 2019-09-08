Политика
Газета.RuПушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам. До этого Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников. По словам сенатора, за заявлением певицы стоит материальный интерес.
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Сперва Катамадзе страшно оправдывалась, что вообще пела в России, которую терпеть не может и считает врагом; затем заявила, что петь у нас никогда больше не будет. А тут вдруг вспомнила, как любит российских зрителей. Ненависть проходит, начинается тоска по российским гонорарам.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРЕН ТВ 10:42
с чего всё началось
В передаче «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1», комментируя свой отказ выступать в России, она сказала, что «это очень тонкая, деликатная, сверхважная тема» как в ее музыкальной жизни, так и между странами.Аргументы и Факты05:29
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 12:05, Вашингтон
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
Политика
Памфилова заявила о фальсификациях на «Карте нарушений» «Голоса»
На «Карте выборов», которую ведет общественная организация «Голос», в ряде случаев фиксируются не актуальные нарушения, а фальсификации за прошлые годы, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.
РБК 11:39
Политика
Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы
Роскомнадзор заявил, что через поисковик Google, соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube распространялась политическая реклама в единый день голосования 8 сентября, когда это было запрещено законом.
Коммерсантъ 10:33
Происшествия
В Курганской области пожилой мужчина умер на избирательном участке
90-летний мужчина умер на избирательном участке в Курганской области. Трагедия произошла 8 сентября в селе Луговском, пишет «Область 45».
REGNUM 04:25
Политика
Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.
РБК вчера в 15:48
Происшествия
В Китае произошло землетрясение
Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Фигурное катание
Медведева упала при показе произвольной программы в Москве
Российская фигуристка Евгения Медведева с ошибками исполнила произвольную программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.
Нева Спорт 11:43
Политика
На Сахалине открылись избирательные участки
Lenta.ru вчера в 17:01
Политика
Шумков лидирует на выборах главы Курганской области
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков лидирует на выборах главы региона с 81,40% после обработки 0,1% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
РИА Новости 11:52
Происшествия
В Санкт-Петербурге члена избиркома Шлейникову облили зеленкой
Анна Шлейникова, член избирательной комиссии в Санкт-Петербурге, заявила о том, что сегодня утром, 8 сентября, ее облили зеленкой после выхода из дома.
Discover24 06:34
Экономика
Минфин сообщил о новой схеме формирования пенсионных накоплений
В Минфине России сообщили, что ведомство разработало новую систему добровольных пенсионных накоплений.
RT на русском вчера в 16:56
Происшествия
В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара
Полиция задержала спецкора «Новой газеты» Илью Азара в центре Москвы недалеко от Тверской улицы.
Известия 11:59
Политика
Глава Пентагона посоветовал России вести себя «как нормальная страна»
Министр обороны США Марк Эспер посоветовал России изменить свое поведение и вести себя "как более нормальная страна", которая бы разделяла западные ценности.
Pravda.Ru вчера в 08:06
Футбол
«Балтика» разгромила «Текстильщик» в матче ФНЛ
Спорт-Экспресс 10:54
Автоспорт
Пилот «Феррари» Леклер победил на этапе Гран-при «Формулы-1» в Италии
Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер одержал победу на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", выиграв 14-й этап - Гран-при Италии.
ТАСС 10:39
Здоровье
Голикова призвала регионы провести инвентаризацию системы здравоохранения
Региональным властям необходимо провести инвентаризацию системы здравоохранения на местах для понимания, насколько качественно оказывается медицинская помощь в небольших медучреждениях, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в воскресенье в эфире Первого канала.
ТАСС 09:37
Общество
Синоптики предупредили о смерчах на юге России
На юге России в море ожидаются смерчи. Об этом рассказал «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
ТК Звезда 11:24
Политика
В МИД Украины выразили протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил протест в связи с проведением местных выборов в Крыму и отказался признавать их результаты.
РИА Новости 07:33
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
RT на русском 08:33
Политика
Явка избирателей в Челябинской области составила 42,35%
Явка избирателей в Челябинской области на 19.30 (17.30 мск), за 30 минут до закрытия избирательных участков, составила 42,35%, сообщил председатель облизбиркома Сергей Обертас.
РИА Новости 11:49
Теннис
«Первый канал» покажет матч Медведева и Надаля в финале US Open
В решающем матча последнего в нынешнем сезоне турнире «Большого шлема» сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.
РБК вчера в 14:53
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову в ночь на 6 сентября.
РЕН ТВ вчера в 08:45
Политика
В МВД назвали число заявлений о происшествиях на выборах
В ходе выборов по России, по состоянию на 17:00 мск, зарегистрировано 315 заявлений о происшествиях или преступлениях, треть из них не подтвердилась.
РБК 12:02