с чего всё началось

Москва, 16 июля 2020, 06:43 — REGNUM Действия Михаила Горбачева на посту президента СССР, из-за которых объединённая Германия смогла вступить в НАТО, необходимо объяснить геополитической капитуляцией советского лидера, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Политика Песков отказался комментировать слухи о назначении врио главы Хабаровского края Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 16 июля, отказался комментировать слухи о назначении депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала. 12

Технологии «Ростелеком» предлагает геймерам облачные технологии Облачные технологии позволяют привязать опцию к игровому аккаунту, поэтому клиент "Ростелекома" сможет начать игру на домашнем компьютере, а продолжить, к примеру, на даче на ноутбуке – с той же максимально реалистичной картинкой, которую в режиме реального времени создает уникальная технология NVIDIA RTX ™. 2

Политика Путин поручил полностью восстановить рынок труда к 2021 году Задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена, и для роста занятости, доходов людей нужно использовать все инструменты, включая возможности федерального бюджета, заявил президент России Владимир Путин. 128

Экономика Минфин пообещал не изымать накопления россиян Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. 503

Политика На митинг под Радой принесли портрет Зеленского с патроном во лбу В центре Киева в четверг проходит митинг сторонников партии экс-президента Украины Петра Порошенко, который в украинских СМИ окрестили как "мовный майдан".

Общество Акции Twitter рухнули после взлома аккаунтов Маска, Гейтса и Безоса Акции Twitter рухнули после того, как аккаунты главы SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и гендиректора Amazon Джеффа Безоса в соцсети были взломаны. 133

Политика Глава Азербайджана отреагировал на ситуацию вокруг Нагорного Карабаха Народу Азербайджана надоели бессмысленные переговоры по урегулированию карабахского конфликта, и посредники должны понять это, заявил президент республики Ильхам Алиев во время заседания кабинета министров. 10

Политика МИД Германии обвинил США в нарушении суверенитета Европы из-за санкций Санкции Вашингтона против газопровода «Северный поток - 2» нарушают суверенитет Европы, заявил в четверг, 16 июля, глава МИД Германии Хайко Маас, слова которого приводит сайт внешнеполитического ведомства страны. 1

Политика Памфилова допустила возможность переноса единого дня голосования "Сейчас, когда принимается закон, надо обязательно учесть...если это перманентно в законе будет прописано, на будущее обязательно Единый день голосования надо переносить, потому что самый неудачный месяц, который может быть, это сентябрь. 352

Общество В Туркмении временно закрыли мечети и остановили движение поездов Власти Туркмении распорядились временно закрыть мечети, церкви и мусульманские святыни для паломничества, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в туркменском Совете по делам религий.

Армия и оружие Шесть боевых кораблей для ВМФ России заложат на трех верфях страны Строительство сразу шести боевых кораблей начнется на трех верфях России 16 июля, сообщает телеканал «Санкт–Петербург».

Происшествия Врачи выявили коронавирус у 35 детей в детском лагере под Кировом Врачи выявили коронавирус у 35 детей в детском лагере в Кировской области, болезнь у всех проходит бессимптомно.

Политика Зеленский оценил сроки продления карантина на Украине Президент Украины Владимир Зеленский считает, что карантин в стране не надо продлевать более, чем на месяц и призвал действовать, ориентируясь на развитие ситуации с заболеваемостью.

Авто Haval привезет в РФ бюджетную версию Haval H9 Ещё в начале прошлого года появились слухи о том, что самый дорогой в КНР внедорожник обзаведётся более бюджетной вариацией под наименованием Comfort. 5

Общество Вильфанд предупредил о жаркой второй половине лета Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в России во второй половине лета будет жаркой, но неоднородной. 32

Общество Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей». 797