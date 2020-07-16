Политика
REGNUMПушков объяснил действия Горбачева «геополитической капитуляцией»
Москва, 16 июля 2020, 06:43 — REGNUM Действия Михаила Горбачева на посту президента СССР, из-за которых объединённая Германия смогла вступить в НАТО, необходимо объяснить геополитической капитуляцией советского лидера, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
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с чего всё началось
Так, в своем Telegram-канале он прокомментировал публикацию официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта, напомнившего, что 30 лет назад, 15 июля, во время встречи с руководством ФРГ в Архызе Горбачев согласился на членство объединенной Германии в Североатлантическом альянсе.Инфорос02:29
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