Пушков объяснил неизбежность поражения Лукашенко
Смотрите также
Лукашенко после разговора с Путиным: Россия окажет помощь Белоруссии
Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»
Центр «Вектор» начал второй этап испытания вакцины от коронавируса
Родителям первоклассников предложили дать выходной 1 сентября
Светлана Бондарчук вышла замуж в платье за 700 тысяч рублей
Умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
Тихановская заявила о готовности быть национальным лидером Белоруссии
В Минске на митинг против Лукашенко вышли десятки тысяч человек
Специалисты рассматривают новую версию появления коронавируса
Создателей российской вакцины от коронавируса пытаются перекупить
Дегтярев отправил в отставку главу минздрава Хабаровского края
Германия обратится в ООН из-за угроз США «Северному потоку-2»
Глава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау
Новый клип группы Little Big за два дня посмотрели более 5 млн раз
Тихановская заявила о готовности быть национальным лидером Белоруссии
Центр «Вектор» начал второй этап испытания вакцины от коронавируса
Дегтярев отправил в отставку главу минздрава Хабаровского края
Специалисты рассматривают новую версию появления коронавируса
Родителям первоклассников предложили дать выходной 1 сентября
Глава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау
Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина
Кабмин предложит продление выплат борющимся с коронавирусом медикам
Германия обратится в ООН из-за угроз США «Северному потоку-2»
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию в Белоруссии. По его мнению, Лукашенко проиграет оппозиции. Новость приводит Lenta.Ru со ссылкой на соответствующее заявление члена СФ.В источнике
С чего всё началось
"Как только проиграно поле информационное, за этим неизбежно и неотвратимо следует проигрыш политического поля и смена власти", — написал Пушков в телеграме
.
Подробнее о событии