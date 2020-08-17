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Пушков объяснил неизбежность поражения Лукашенко

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию в Белоруссии. По его мнению, Лукашенко проиграет оппозиции. Новость приводит Lenta.Ru со ссылкой на соответствующее заявление члена СФ.В источнике
С чего всё началось
"Как только проиграно поле информационное, за этим неизбежно и неотвратимо следует проигрыш политического поля и смена власти", — написал Пушков в телеграме
.
РИА Новости23:25
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Телеканал 360°

Пушков объяснил, в чем слабость Лукашенко

Телеканал 360°00:21
Московский Комсомолец

Пушков заявил, что станет причиной вероятного краха Лукашенко

Московский Комсомолец00:01
URA.Ru

Пушков объяснил неизбежность поражения Лукашенко

URA.Ru23:34
Комсомольская правда

Пушков назвал причину вероятного проигрыша Лукашенко

Комсомольская правда23:51
РИА Новости

Пушков назвал главную причину вероятного поражения Лукашенко

РИА Новости23:25
VSE42.RU

Пушков заявил о неизбежности поражения Лукашенко и смены власти в Белоруссии

VSE42.RU22:47
Lenta.ru

Пушков объяснил неизбежность поражения Лукашенко

Lenta.ru20:48

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