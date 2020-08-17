Пушков объяснил неизбежность поражения Лукашенко

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию в Белоруссии. По его мнению, Лукашенко проиграет оппозиции. Новость приводит Lenta.Ru со ссылкой на соответствующее заявление члена СФ.