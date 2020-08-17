Пушков объяснил неизбежность поражения Лукашенко
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Пушков объяснил неизбежность поражения Лукашенко
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Член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил, почему президента Белоруссии Александра Лукашенко ждет поражение в столкновении с представителями оппозиции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.В источнике
С чего всё началось
"Как только проиграно поле информационное, за этим неизбежно и неотвратимо следует проигрыш политического поля и смена власти", — написал Пушков в телеграме
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